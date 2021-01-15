Финансы
Таня Боброва

ЦБ впервые посчитал деньги россиян на брокерских счетах — 6,7 трлн рублей к октябрю 2020 года Статьи редакции

Количество счетов растёт втрое быстрее, чем объём денег на них.

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К октябрю 2020 года у частных инвесторов на брокерских счетах было 6,7 трлн рублей — это около 20% средств, которые россияне хранят в банках. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Для подсчёта регулятор опросил семь крупнейших брокеров, экстраполировав их данные на остальных участников рынка, уточняет VTimes. Это первые подобные данные от ЦБ.

С января по сентябрь количество денег на брокерских счетах частных инвесторов выросло на 1,2 трлн рублей, или 22% (учитывается как изменение стоимости активов на счёте, так и новые поступления на счёт).

По данным Мосбиржи, за этот период россияне открыли 2,9 млн счетов (+76%), пишет VTimes. К концу 2020 года общее количество счетов частных инвесторов выросло до 8,8 млн. «Получается, что активы на счетах росли втрое медленнее притока частных инвесторов: 22% против 76%», — отмечает издание.

VTimes

Опрошенные изданием брокеры отмечают, что многие инвесторы не спешат сразу пополнять открытый счет. В «Тинькофф инвестициях» рассказали, что задержка между открытием счёта и началом торговли может занимать 1-2 месяца.

ЦБ отдельных цифр по пустым счетам не приводит, но посчитал другие данные. На 1 октября менее 10 тысяч рублей размещено на 75,1% счетах, от 100 тысяч до 1 млн рублей — на 11,6%. При этом средний размер счёта — 1 млн рублей.

VTimes

По данным регулятора, большая часть инвесторов — мужчины (68,9%). На них приходится около 75% всех активов. Возраст большинства частных инвесторов — от 30 до 40 лет. При этом основной объём активов сосредоточен среди клиентов 40–60 лет — на них приходится более половины совокупных активов.

#новость #цб #инвестиции

29 29 комментариев
6
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Алексис Второй

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Я бы не стал называть инвесторами людей, у кого депо до 10 тыс. руб. Мне кажется, инвестиция в 150 долларов сравни инвестиции в поход в Ашан для закупки продуктов, а также это стимулирует нездоровый спрос на закидывание средств в неизвестность со стороны людей, которые хотят у себя в инстаграме в био с чистой совестью написать слово «инвестор». Таки, инвестор, это человек, получающий прибыль. Какую прибыль может получить за год средний инвестор весом в 150 долларов? Он на бонусной программе Сбербанка Спасибо больше заработает.

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Eugene Danilov

Алексис
9

инвестиция в 150 долларов сравни инвестиции в поход в Ашан

Человек, инвестировавший свои  $150 в zoom за год заработал $1000. Всё еще недостаточно, чтобы в инстаграме написать "инвестор", или уже можно? 

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Алексис Второй

Eugene
5

В таком случае можно написать «инвестор-везунчик» или «шёл к успеху, фартануло». Только просьба не говорить, что он оценил конъюнктуру, осознал потенциал технологии/решения и чётко увидел будущее, иначе почему у него с такими талантами и пониманием мира всего 150 долларов на инвестиции.

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Александр

Алексис
1

Просто у него не было тинькоф инвестиций

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Vlad Limbo

Алексис
1

Отнюдь, этот смекалистый паренёк понял, что полученную им зарплату имеет смысл перевести в доллары, а это знаете, уже первые шаги в мир большого будущего)))

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Алексис Второй

Vlad
0

Кто знает, может сейчас условный Борен Гаффет по совету Павла Глобы в юани, а может даже и в лет перекладывается. Знал бы прикуп — жил бы в Кишинёве 

Ответить

Владимир Якин

Eugene
2

Это happy case

Ответить

Andrey Dolg

Eugene
0

Думаю хватит на первые 4 буквы ;)

Ответить

Харламов

Eugene
0

если заниматься внутридневной торговлей, то за год из 150 долларов можно сделать в 20-30 раз больше

Ответить

Eugene Danilov

Харламов
0

А ещё за год из $150 можно сделать 0 😀

Ответить

S.Z

Алексис
1

В словаре про 150$ написано? У этого слова есть значение, без каких-либо ограничений по сумме инвестиции. И не нужно своих интерпретаций придумывать

Ответить

Василий Петров

Алексис
0

Ну кто-то выкладывал расчеты на смарт-лабе. Купив в 2007 вместо нового iPhone акции Apple, то 16 сентября в 2020 году это был б 1 миллион рублей, со слов автора. Ну сейчас видимо еще больше.

Ответить

Сергей Милосердов

Василий
0

Вот сейчас обидно.

Ответить

Andre Macareno

Алексис
0

Через 20 лет при доходности в 8% получится 46,6 тысяч так-то, а если эти 10к каждый месяц так класть...

Ответить

Артур Кривцов

Алексис
0

Это просто рулетка для многих, впрочем я сарказм наверное не понял.

Ответить

Elven Kelevra

–3

Да кто этот ЦБ такой, чтоб чужие деньги считать? Пусть за своими следит, а на чужие роток не разевает!

Ответить

Василий Шевкунов

Elven
5

Вообще-то это их деньги. На них даже написано :)

Ответить

Elven Kelevra

Василий
0

Я иронизирую.
Хотя это тот случай когда в каждой шутке есть толко доля шутки)
Без согласия на то населения их бумажки мало какую ценность имели бы, а на брокерском счёте и вовсе могут быть ценные бумаги и валюта, к которым ЦБ России вообще никакого отношения не имеет, но уже спешит считать, прикидывать какого размера эта кормушка может быть

Ответить

xxx xxx

3

А сколько там в бюджете сейчас не хватает? Никто ещё не высказывался про заморозку инвестиционных счетов? 

Ответить

Alexander Sergin

xxx
1

Зачем ты им идеи подкидываешь?)

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Антон

1

Зачем считают чужие деньги.

Ответить

evilnw

Антон
1

Как зачем? Чтобы ввести новый налог.

Ответить

Антон

evilnw
2

Лучше тогда наличка

Ответить

Avdotii

Антон
1

наличка всегда лучше...

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alex twit

Avdotii
0

https://i.insider.com/52124584ecad041839000018?width=1100&format=jpeg&auto=webp

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⛄️ Игорь

evilnw
0

С инвестиций и так налоги платятся ;(

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Abler Voer

Антон
0

Они не чужие вроде. Ты же не чужой им. Или ты враг?

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Un Garçon

Антон
0

По сути все рубли — их деньги)

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⛄️ Игорь

0

Отобрать и поделить среди депутатов единой россии!

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