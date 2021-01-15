Количество счетов растёт втрое быстрее, чем объём денег на них.

{"id":197188,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/197188-cb-vpervye-poschital-dengi-rossiyan-na-brokerskih-schetah-6-7-trln-rubley-k-oktyabryu-2020-goda","title":"\u0426\u0411 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043d\u0430 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u0445 \u2014\u00a06,7 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/197188-cb-vpervye-poschital-dengi-rossiyan-na-brokerskih-schetah-6-7-trln-rubley-k-oktyabryu-2020-goda","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/197188-cb-vpervye-poschital-dengi-rossiyan-na-brokerskih-schetah-6-7-trln-rubley-k-oktyabryu-2020-goda&title=\u0426\u0411 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043d\u0430 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u0445 \u2014\u00a06,7 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/197188-cb-vpervye-poschital-dengi-rossiyan-na-brokerskih-schetah-6-7-trln-rubley-k-oktyabryu-2020-goda&text=\u0426\u0411 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043d\u0430 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u0445 \u2014\u00a06,7 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/197188-cb-vpervye-poschital-dengi-rossiyan-na-brokerskih-schetah-6-7-trln-rubley-k-oktyabryu-2020-goda&text=\u0426\u0411 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043d\u0430 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u0445 \u2014\u00a06,7 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/197188-cb-vpervye-poschital-dengi-rossiyan-na-brokerskih-schetah-6-7-trln-rubley-k-oktyabryu-2020-goda","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0426\u0411 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043d\u0430 \u0431\u0440\u043e\u043a\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u0445 \u2014\u00a06,7 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043a \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044e 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/197188-cb-vpervye-poschital-dengi-rossiyan-na-brokerskih-schetah-6-7-trln-rubley-k-oktyabryu-2020-goda","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1709 просмотров

К октябрю 2020 года у частных инвесторов на брокерских счетах было 6,7 трлн рублей — это около 20% средств, которые россияне хранят в банках. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Для подсчёта регулятор опросил семь крупнейших брокеров, экстраполировав их данные на остальных участников рынка, уточняет VTimes. Это первые подобные данные от ЦБ.

{"url":"https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc","place":"between_entry_blocks","site":"vc","settings":{"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}},"isModerator":false}

С января по сентябрь количество денег на брокерских счетах частных инвесторов выросло на 1,2 трлн рублей, или 22% (учитывается как изменение стоимости активов на счёте, так и новые поступления на счёт).

По данным Мосбиржи, за этот период россияне открыли 2,9 млн счетов (+76%), пишет VTimes. К концу 2020 года общее количество счетов частных инвесторов выросло до 8,8 млн. «Получается, что активы на счетах росли втрое медленнее притока частных инвесторов: 22% против 76%», — отмечает издание.

VTimes

Опрошенные изданием брокеры отмечают, что многие инвесторы не спешат сразу пополнять открытый счет. В «Тинькофф инвестициях» рассказали, что задержка между открытием счёта и началом торговли может занимать 1-2 месяца.

ЦБ отдельных цифр по пустым счетам не приводит, но посчитал другие данные. На 1 октября менее 10 тысяч рублей размещено на 75,1% счетах, от 100 тысяч до 1 млн рублей — на 11,6%. При этом средний размер счёта — 1 млн рублей.

VTimes