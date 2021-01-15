ЦБ впервые посчитал деньги россиян на брокерских счетах — 6,7 трлн рублей к октябрю 2020 года Статьи редакции
Количество счетов растёт втрое быстрее, чем объём денег на них.
К октябрю 2020 года у частных инвесторов на брокерских счетах было 6,7 трлн рублей — это около 20% средств, которые россияне хранят в банках. Об этом говорится в материалах Центробанка.
Для подсчёта регулятор опросил семь крупнейших брокеров, экстраполировав их данные на остальных участников рынка, уточняет VTimes. Это первые подобные данные от ЦБ.
С января по сентябрь количество денег на брокерских счетах частных инвесторов выросло на 1,2 трлн рублей, или 22% (учитывается как изменение стоимости активов на счёте, так и новые поступления на счёт).
По данным Мосбиржи, за этот период россияне открыли 2,9 млн счетов (+76%), пишет VTimes. К концу 2020 года общее количество счетов частных инвесторов выросло до 8,8 млн. «Получается, что активы на счетах росли втрое медленнее притока частных инвесторов: 22% против 76%», — отмечает издание.
Опрошенные изданием брокеры отмечают, что многие инвесторы не спешат сразу пополнять открытый счет. В «Тинькофф инвестициях» рассказали, что задержка между открытием счёта и началом торговли может занимать 1-2 месяца.
ЦБ отдельных цифр по пустым счетам не приводит, но посчитал другие данные. На 1 октября менее 10 тысяч рублей размещено на 75,1% счетах, от 100 тысяч до 1 млн рублей — на 11,6%. При этом средний размер счёта — 1 млн рублей.
По данным регулятора, большая часть инвесторов — мужчины (68,9%). На них приходится около 75% всех активов. Возраст большинства частных инвесторов — от 30 до 40 лет. При этом основной объём активов сосредоточен среди клиентов 40–60 лет — на них приходится более половины совокупных активов.
Я бы не стал называть инвесторами людей, у кого депо до 10 тыс. руб. Мне кажется, инвестиция в 150 долларов сравни инвестиции в поход в Ашан для закупки продуктов, а также это стимулирует нездоровый спрос на закидывание средств в неизвестность со стороны людей, которые хотят у себя в инстаграме в био с чистой совестью написать слово «инвестор». Таки, инвестор, это человек, получающий прибыль. Какую прибыль может получить за год средний инвестор весом в 150 долларов? Он на бонусной программе Сбербанка Спасибо больше заработает.
инвестиция в 150 долларов сравни инвестиции в поход в Ашан
Человек, инвестировавший свои $150 в zoom за год заработал $1000. Всё еще недостаточно, чтобы в инстаграме написать "инвестор", или уже можно?
В таком случае можно написать «инвестор-везунчик» или «шёл к успеху, фартануло». Только просьба не говорить, что он оценил конъюнктуру, осознал потенциал технологии/решения и чётко увидел будущее, иначе почему у него с такими талантами и пониманием мира всего 150 долларов на инвестиции.
Отнюдь, этот смекалистый паренёк понял, что полученную им зарплату имеет смысл перевести в доллары, а это знаете, уже первые шаги в мир большого будущего)))
Кто знает, может сейчас условный Борен Гаффет по совету Павла Глобы в юани, а может даже и в лет перекладывается. Знал бы прикуп — жил бы в Кишинёве
Ну кто-то выкладывал расчеты на смарт-лабе. Купив в 2007 вместо нового iPhone акции Apple, то 16 сентября в 2020 году это был б 1 миллион рублей, со слов автора. Ну сейчас видимо еще больше.
Через 20 лет при доходности в 8% получится 46,6 тысяч так-то, а если эти 10к каждый месяц так класть...
Это просто рулетка для многих, впрочем я сарказм наверное не понял.
Да кто этот ЦБ такой, чтоб чужие деньги считать? Пусть за своими следит, а на чужие роток не разевает!
Вообще-то это их деньги. На них даже написано :)
Я иронизирую.
Хотя это тот случай когда в каждой шутке есть толко доля шутки)
Без согласия на то населения их бумажки мало какую ценность имели бы, а на брокерском счёте и вовсе могут быть ценные бумаги и валюта, к которым ЦБ России вообще никакого отношения не имеет, но уже спешит считать, прикидывать какого размера эта кормушка может быть
А сколько там в бюджете сейчас не хватает? Никто ещё не высказывался про заморозку инвестиционных счетов?
Зачем считают чужие деньги.
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