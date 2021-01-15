The Information: Инвесторы оценили стартап Zapier в $4 млрд — это в 40 раз больше годовой выручки проекта Статьи редакции
Стартап приносит прибыль с 2014 года и с момента основания привлёк $2,7 млн.
Фонд Sequoia Capital приобрёл акции стартапа Zapier на вторичном рынке, где инвесторы покупают акции у существующих акционеров, пишет The Information со ссылкой на источники, знающие о сделке.
По данным одного из прежних инвесторов, сделка прошла при оценке компании в $4 млрд — это в 40 больше годовой выручки стартапа, пишет издание.
Многие инвесторы хотели бы приобрести часть Zapier, но стартап не собирался привлекать средства от инвесторов, пишет The Information. Из-за этого Sequoia Capital пришлось покупать акции через вторичный рынок. Количество акций, которые приобрёл фонд, неизвестно, как и число других участников сделки.
Zapier — это платформа, которая позволяет веб-приложениям взаимодействовать друг с другом: например, сохранять вложения из электронной почты в Dropbox и многое другое. Сейчас Zapier интегрирован более с чем 2 тысячами приложений, среди них продукты Salesforce, Google и Microsoft.
Стартап основали в 2012 году, через два года Zapier начал приносить прибыль. C 2016 по 2018 год годовая выручка Zapier выросла с $10 млн до более чем $50 млн. В декабре 2020 года стартап вошел в список многообещающих стартапов с оценкой выручки более чем $100 млн в год.
По данным Crunchbase, с момента основания Zapier привлёк $2,7 млн — $1,3 млн в 2012 году и $1,4 в 2014 году.
Сколько лет должно пройти с основания компании, чтобы она перестала считаться стартапом? 100?
Абсолютно нормальная ситуация при перегретом рынке, ожидаем скорый кризис.
Ковид помог слегка стравить пар, но пока мало
Я только оттаял. Чем им IFFT не угодил?
Ифттт сделал подписку и народ разбежался кто-куда после этого, может в фонде думают, что эти смогут монетизировать. Либо это просто надувание пузыря
Ищу кто поможет освоить n8n.io - бесплатный аналог zapier
В чем вопрос? Можешь и в тг написать.
Кст n8n выкатили SaaS, и цены там тоже так себе.
Надо предложить владельцам стартапа РФ тоже что-то такое провернуть! Молодой же стартап всего. Там 30 лет где-то а MVP только вот недавно появилось.
Только сегодня досмотрел «Селиконовую долину» ))) и тут на тебе сразу же новость на телефон прилетает о покупке акций стартапа)) Хороший сериал. Мне понравился.
Будет забавно, если инвесторы перепутают Zapier с Zoiper, и опять подарят создателям пару миллиардов)
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