Финансы
Евгения Евсеева

The Information: Инвесторы оценили стартап Zapier в $4 млрд — это в 40 раз больше годовой выручки проекта Статьи редакции

Стартап приносит прибыль с 2014 года и с момента основания привлёк $2,7 млн.

15 15 комментариев
1587 просмотров

Фонд Sequoia Capital приобрёл акции стартапа Zapier на вторичном рынке, где инвесторы покупают акции у существующих акционеров, пишет The Information со ссылкой на источники, знающие о сделке.

По данным одного из прежних инвесторов, сделка прошла при оценке компании в $4 млрд — это в 40 больше годовой выручки стартапа, пишет издание.

Многие инвесторы хотели бы приобрести часть Zapier, но стартап не собирался привлекать средства от инвесторов, пишет The Information. Из-за этого Sequoia Capital пришлось покупать акции через вторичный рынок. Количество акций, которые приобрёл фонд, неизвестно, как и число других участников сделки.

Zapier — это платформа, которая позволяет веб-приложениям взаимодействовать друг с другом: например, сохранять вложения из электронной почты в Dropbox и многое другое. Сейчас Zapier интегрирован более с чем 2 тысячами приложений, среди них продукты Salesforce, Google и Microsoft.

Стартап основали в 2012 году, через два года Zapier начал приносить прибыль. C 2016 по 2018 год годовая выручка Zapier выросла с $10 млн до более чем $50 млн. В декабре 2020 года стартап вошел в список многообещающих стартапов с оценкой выручки более чем $100 млн в год.

По данным Crunchbase, с момента основания Zapier привлёк $2,7 млн — $1,3 млн в 2012 году и $1,4 в 2014 году.

#новость #zapier #sequoiacapital

15 15 комментариев
1
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","zapier","sequoiacapital"], "comments": 15, "likes": 7, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 197206, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 15 Jan 2021 21:16:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

evilnw

11

Сколько лет должно пройти с основания компании, чтобы она перестала считаться стартапом? 100?

Ответить

Качественный калькулятор

6

Мир ебанулся. 

Ответить

Илья Шишкунов

Качественный
0

Абсолютно нормальная ситуация при перегретом рынке, ожидаем скорый кризис. 
Ковид помог слегка стравить пар, но пока мало 

Ответить

Дмитрий Корнеев

3

Секвоя хну не купит

Ответить

Тюляш Морской Котан

0

Я только оттаял. Чем им IFFT не угодил?

IFTTT
Get started with IFTTT, the easiest way to do more with your favorite apps and devices for free…
ifttt.com
Ответить

Allestor Krei

Тюляш
1

Ифттт сделал подписку и народ разбежался кто-куда после этого, может в фонде думают, что эти смогут монетизировать. Либо это просто надувание пузыря

Ответить

Валентин Потапов

–1

Ищу кто поможет освоить n8n.io - бесплатный аналог zapier

Ответить

Mike Kosulin

Валентин
1

В чем вопрос? Можешь и в тг написать.
Кст n8n выкатили SaaS, и цены там тоже так себе.

Ответить

Валентин Потапов

Mike
0

Что бы самим без saas бесплатно свой использовать. 

Ответить

Борис Смирнов

0

Старейшее дерево в мире рулит

Ответить

Mikhail Dragunov

0

По моему они пилят все уже ))) и инвесторы, и сами скамаперы )))

Ответить

boj Ko

0

Надо предложить владельцам стартапа РФ тоже что-то такое провернуть! Молодой же стартап всего. Там 30 лет где-то а MVP только вот недавно появилось. 

Ответить

boj Ko

0

В точку - скорее всего так и есть.

Ответить

Евгений Зимненко

0

Только сегодня досмотрел «Селиконовую долину» ))) и тут на тебе сразу же новость на телефон прилетает о покупке акций стартапа)) Хороший сериал. Мне понравился.

Ответить

Alexandr Leibowitz

0

Будет забавно, если инвесторы перепутают Zapier с Zoiper, и опять подарят создателям пару миллиардов)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Starta Ventures
Подписан
Отписаться
ARENA STEM: первый ритейл-формат, созданный в России и перенесенный в США
ITI Capital
Подписан
Отписаться
Как заработать на биржевых индексах и ETF
От журналистов, которые делаю для вас статьи и сюжеты о биржевых рынках и инвестициях, нередко можно услышать что-то вр…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Реакция пользователей соцсетей на блокировку аккаунтов Дональда Трампа
Новый год только начался, но уже полон исторических событий. Америке он принес новые митинги и беспорядки, которые отра…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Трансгендолёт
за день
Как сделать людям хорошо: сначала сделать плохо, а потом вернуть как было.
Bloomberg: Apple планирует вернуть магнитную зарядку в MacBook Pro
Данил Дудник
за неделю
Я был бы очень рад, если б Телеграм заменил вотсап на международном рынке. И я не о безопасности персональных данных, а об элементарном удобстве приложения. 
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — The Telegraph

Комментарии

Michael Smith

Прокурор Техаса объявил о…

Ренат Зайдуллин

Минцифры запланировало…

Arthur Niazyan

Минобороны США внесло Xiaomi и…

Роман Тт

Минобороны США внесло Xiaomi и…

Serge Tikhonenko

ЦБ впервые посчитал деньги…

true iBegginer

Минобороны США внесло Xiaomi и…

Павел Логинов

«Должны стать лучше любой…

Feduard Klimkin

The Information: Apple…

Чистые Трусы

Минцифры запланировало…

Ренат Зайдуллин

Минцифры запланировало…

Arthur Niazyan

Минобороны США внесло Xiaomi и…

true iBegginer

Минобороны США внесло Xiaomi и…

Andrey Fedorov

Заменить людей на робота. Хотя…

Шизоидная обезьяна

веб-дизайнер новичок!

Михаил М

Невыносимое выносимо…

Andrey Fedorov

Заменить людей на робота. Хотя…

Arthur Niazyan

Минобороны США внесло Xiaomi и…

Bobo Momo

The Information: Apple…

Ivan Vishnyakov

Samsung убрала адаптер питания…

true iBegginer

Минобороны США внесло Xiaomi и…
null