Стартап приносит прибыль с 2014 года и с момента основания привлёк $2,7 млн.

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Фонд Sequoia Capital приобрёл акции стартапа Zapier на вторичном рынке, где инвесторы покупают акции у существующих акционеров, пишет The Information со ссылкой на источники, знающие о сделке.

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По данным одного из прежних инвесторов, сделка прошла при оценке компании в $4 млрд — это в 40 больше годовой выручки стартапа, пишет издание.

Многие инвесторы хотели бы приобрести часть Zapier, но стартап не собирался привлекать средства от инвесторов, пишет The Information. Из-за этого Sequoia Capital пришлось покупать акции через вторичный рынок. Количество акций, которые приобрёл фонд, неизвестно, как и число других участников сделки.

Zapier — это платформа, которая позволяет веб-приложениям взаимодействовать друг с другом: например, сохранять вложения из электронной почты в Dropbox и многое другое. Сейчас Zapier интегрирован более с чем 2 тысячами приложений, среди них продукты Salesforce, Google и Microsoft.

Стартап основали в 2012 году, через два года Zapier начал приносить прибыль. C 2016 по 2018 год годовая выручка Zapier выросла с $10 млн до более чем $50 млн. В декабре 2020 года стартап вошел в список многообещающих стартапов с оценкой выручки более чем $100 млн в год.