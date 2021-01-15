The Information: Инвесторы оценили Zapier в $4 млрд — это в 40 раз больше годовой выручки проекта Статьи редакции
Стартап приносит прибыль с 2014 года и с момента основания привлёк $2,7 млн.
Фонд Sequoia Capital приобрёл акции стартапа Zapier на вторичном рынке, где инвесторы покупают акции у существующих акционеров, пишет The Information со ссылкой на источники, знающие о сделке.
По данным одного из прежних инвесторов, сделка прошла при оценке компании в $4 млрд — это в 40 раз больше годовой выручки стартапа, пишет издание.
Многие инвесторы хотели бы приобрести часть Zapier, но стартап не собирался привлекать средства от инвесторов, пишет The Information. Из-за этого Sequoia Capital пришлось покупать акции через вторичный рынок. Количество акций, которые приобрёл фонд, неизвестно, как и число других участников сделки.
Zapier — это платформа, которая позволяет веб-приложениям взаимодействовать друг с другом: например, сохранять вложения из электронной почты в Dropbox и многое другое. Сейчас Zapier интегрирован более с чем 2 тысячами приложений, среди них продукты Salesforce, Google и Microsoft.
Стартап основали в 2012 году, через два года Zapier начал приносить прибыль. C 2016 по 2018 год годовая выручка Zapier выросла с $10 млн до более чем $50 млн. В декабре 2020 года стартап вошел в список многообещающих стартапов с оценкой выручки более чем $100 млн в год.
По данным Crunchbase, с момента основания Zapier привлёк $2,7 млн — $1,3 млн в 2012 году и $1,4 млн в 2014 году.
Сколько лет должно пройти с основания компании, чтобы она перестала считаться стартапом? 100?
Срок не играет роли.
Стартап = рост.
Пока растёт гораздо быстрее рынка — стартап.
Стартап переходит на стадию бизнеса в момент когда есть чёткая фин/бизнес модель и стратегия на годы вперёд. Когда прекращается постоянный процесс итерации гипотез. Когда найден PMF (PRODUCT MARKET FIT). Вот тогда стартап и становится бизнесом
Абсолютно нормальная ситуация при перегретом рынке, ожидаем скорый кризис.
Ковид помог слегка стравить пар, но пока мало
За 100 лет было 19 больших и куча мелких кризисов, но после каждого рынок поднимается выше предыдущего.
График всё время стремится вверх, даже в логарифмическом масштабе:
https://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart
Всё так.
Однако, если начертить этот же график в "твёрдой валюте" (золото), то всё гораздо более плоское. Нужно понимать, что инфляция это не увеличение цен, а увеличение денежной массы в обращении. Разумные инвесторы всегда скупали активы, чья цена (в долларах или другом фиате) всегда растёт с ростом денежной массы. Кейнсианство во всей красе :(
Если они считают что Zappier вырастет хотя бы в 4 раза, то это абсолютно нормальная оценка, в таком виде P/E будет 10, что очень даже хорошо. Но даже если он не вырастет вовсе, P/E 40 не какая-то экстраординарная ситуация, если компания стабильная: каждый год будет капать 2.5% годовых, для долларовых инвесторов это выше инфляции.
Блять, это P/S 40, а не P/E.
А, ну если это P/S, а не P/E то это все радикально меняет, переворачивает с ног на голову, и вообще да, «мир ебанулся» (нет).
P.S. Не волнуйтесь так.
Будет забавно, если инвесторы перепутают Zapier с Zoiper, и опять подарят создателям пару миллиардов)
Я только оттаял. Чем им IFFT не угодил?
Ифттт сделал подписку и народ разбежался кто-куда после этого, может в фонде думают, что эти смогут монетизировать. Либо это просто надувание пузыря
Zapier удобнее, позволяет делать более сложные и многоступенчатые флоу, и интеграций гораздо больше. IFTTT всегда всеми воспринимался как игрушка для обычных пользователь а Zapier больше как бизнес-инструмент.
А в сравнении с Интегроматом как?
Плюс-минус одинаково. Интегромат дешевле, и чуть функциональнее. Хотя я его использовал ровно один раз, как раз в силу популярности у клиентов Zapier.
Ищу кто поможет освоить n8n.io - бесплатный аналог zapier
В чем вопрос? Можешь и в тг написать.
Кст n8n выкатили SaaS, и цены там тоже так себе.
Только сегодня досмотрел «Селиконовую долину» ))) и тут на тебе сразу же новость на телефон прилетает о покупке акций стартапа)) Хороший сериал. Мне понравился.
С подключением, баяны смотреть в 2021)
Столько денег и так мало капитала что надо делать пузыри из всего и вопреки всему. Отсюда и миллиардные оценки всего и вся ...
Большая оценка вполне может быть из-за ожидания роста стартапа. Сегодня оценка стоимости стартапа может соответствовать 40 годовым выручкам, а завтра эта самая выручка сильно вырастет и оценка не будет казаться такой уж несправедливо завышенной :)
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Надо предложить владельцам стартапа РФ тоже что-то такое провернуть! Молодой же стартап всего. Там 30 лет где-то а MVP только вот недавно появилось.
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