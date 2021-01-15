Финансы
Евгения Евсеева

The Information: Инвесторы оценили Zapier в $4 млрд — это в 40 раз больше годовой выручки проекта Статьи редакции

Стартап приносит прибыль с 2014 года и с момента основания привлёк $2,7 млн.

43 43 комментария
7005 просмотров

Фонд Sequoia Capital приобрёл акции стартапа Zapier на вторичном рынке, где инвесторы покупают акции у существующих акционеров, пишет The Information со ссылкой на источники, знающие о сделке.

По данным одного из прежних инвесторов, сделка прошла при оценке компании в $4 млрд — это в 40 раз больше годовой выручки стартапа, пишет издание.

Многие инвесторы хотели бы приобрести часть Zapier, но стартап не собирался привлекать средства от инвесторов, пишет The Information. Из-за этого Sequoia Capital пришлось покупать акции через вторичный рынок. Количество акций, которые приобрёл фонд, неизвестно, как и число других участников сделки.

Zapier — это платформа, которая позволяет веб-приложениям взаимодействовать друг с другом: например, сохранять вложения из электронной почты в Dropbox и многое другое. Сейчас Zapier интегрирован более с чем 2 тысячами приложений, среди них продукты Salesforce, Google и Microsoft.

Стартап основали в 2012 году, через два года Zapier начал приносить прибыль. C 2016 по 2018 год годовая выручка Zapier выросла с $10 млн до более чем $50 млн. В декабре 2020 года стартап вошел в список многообещающих стартапов с оценкой выручки более чем $100 млн в год.

По данным Crunchbase, с момента основания Zapier привлёк $2,7 млн — $1,3 млн в 2012 году и $1,4 млн в 2014 году.

#новость #zapier #sequoiacapital

43 43 комментария
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43 комментария
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evilnw

41

Сколько лет должно пройти с основания компании, чтобы она перестала считаться стартапом? 100?

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Denis Bystruev

evilnw
4

Срок не играет роли.

Стартап = рост.

Пока растёт гораздо быстрее рынка — стартап.

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Nikolay Pomeschenko

Denis
4

После ipo вроде уже не стартап, а акция роста. 

Ответить

33_rublya

Denis
1

Яндекс, значит, тоже стартап

Ответить

Elijah Garrison

33_rubl…
1

И кока-кола выходит тоже

Ответить

Oleg Borisov

Denis
0

Не рост, а ожидание роста. Поэтому SaaS так и ценят.

Ответить

Arthour Khachatryan

evilnw
6

Стартап переходит на стадию бизнеса в момент когда есть чёткая фин/бизнес модель и стратегия на годы вперёд. Когда прекращается постоянный процесс итерации гипотез. Когда найден PMF (PRODUCT MARKET FIT). Вот тогда стартап и становится бизнесом

Ответить

Sergey Khrushch

evilnw
0

С момента выхода на биржу перестанет

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Александр Симонов

evilnw
0

10 лет

Ответить

Сибирский ключ

22

Мир ебанулся. 

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Илья Шишкунов

Сибирский
0

Абсолютно нормальная ситуация при перегретом рынке, ожидаем скорый кризис. 
Ковид помог слегка стравить пар, но пока мало 

Ответить

Denis Bystruev

Илья
10

За 100 лет было 19 больших и куча мелких кризисов, но после каждого рынок поднимается выше предыдущего.

График всё время стремится вверх, даже в логарифмическом масштабе:

https://www.macrotrends.net/1319/dow-jones-100-year-historical-chart

Ответить

Илья Шишкунов

Denis
3

Да, это тоже нормально. 

Ответить

Алексей Полепчук

Denis
2

а если инфляцию учесть?

Ответить

Илья Плотников

Denis
0

Прошлый опыт не гарантирует будущий 

Ответить

Idite Delami

Denis
0

Всё так.

Однако, если начертить этот же график в "твёрдой валюте" (золото), то всё гораздо более плоское. Нужно понимать, что инфляция это не увеличение цен, а увеличение денежной массы в обращении. Разумные инвесторы всегда скупали активы, чья цена (в долларах или другом фиате) всегда растёт с ростом денежной массы. Кейнсианство во всей красе :(

Ответить

Idite Delami

Idite
0

Пруф

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Kostya Golikov

Сибирский
0

Если они считают что Zappier вырастет хотя бы в 4 раза, то это абсолютно нормальная оценка, в таком виде P/E будет 10, что очень даже хорошо. Но даже если он не вырастет вовсе, P/E 40 не какая-то экстраординарная ситуация, если компания стабильная: каждый год будет капать 2.5% годовых, для долларовых инвесторов это выше инфляции.

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Ильдар Муртазен

Kostya
1

Блять, это P/S 40, а не P/E. 

Ответить

Kostya Golikov

Ильдар
0

А, ну если это P/S, а не P/E то это все радикально меняет, переворачивает с ног на голову, и вообще да, «мир ебанулся» (нет).

P.S. Не волнуйтесь так.

Ответить

Дмитрий Корнеев

11

Секвоя хну не купит

Ответить

Alexandr Leibowitz

6

Будет забавно, если инвесторы перепутают Zapier с Zoiper, и опять подарят создателям пару миллиардов)

Ответить

Тюляш Морской Котан

4

Я только оттаял. Чем им IFFT не угодил?

IFTTT
Get started with IFTTT, the easiest way to do more with your favorite apps and devices for free…
ifttt.com
Ответить

Allestor Krei

Тюляш
5

Ифттт сделал подписку и народ разбежался кто-куда после этого, может в фонде думают, что эти смогут монетизировать. Либо это просто надувание пузыря

Ответить

Роман Сиваков

Тюляш
2

Мало z, перебор с f

Ответить

Vasiliy Leytman

Тюляш
1

Zapier удобнее, позволяет делать более сложные и многоступенчатые флоу, и интеграций гораздо больше. IFTTT всегда всеми воспринимался как игрушка для обычных пользователь а Zapier больше как бизнес-инструмент.

Ответить

Egor Voinov

Vasiliy
0

А в сравнении с Интегроматом как?

Ответить

Vasiliy Leytman

Egor
0

Плюс-минус одинаково. Интегромат дешевле, и чуть функциональнее. Хотя я его использовал ровно один раз, как раз в силу популярности у клиентов Zapier.

Ответить

Валентин Потапов

1

Ищу кто поможет освоить n8n.io - бесплатный аналог zapier

Ответить

Mike Kosulin

Валентин
2

В чем вопрос? Можешь и в тг написать.
Кст n8n выкатили SaaS, и цены там тоже так себе.

Ответить

Валентин Потапов

Mike
0

Что бы самим без saas бесплатно свой использовать. 

Ответить

Mikhail Dragunov

2

По моему они пилят все уже ))) и инвесторы, и сами скамаперы )))

Ответить

Евгений Зимненко

–5

Только сегодня досмотрел «Селиконовую долину» ))) и тут на тебе сразу же новость на телефон прилетает о покупке акций стартапа)) Хороший сериал. Мне понравился.

Ответить

Николай Савчук

Евгений
1

С подключением, баяны смотреть в 2021)

Ответить

Евгений Зимненко

Николай
0

Что делать) Наследие 2020, так и живем))

Ответить

Dennis Tikhonov

0

Столько денег и так мало капитала что надо делать пузыри из всего и вопреки всему. Отсюда и миллиардные оценки всего и вся ...

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Максим Швецов

Dennis
2

Большая оценка вполне может быть из-за ожидания роста стартапа. Сегодня оценка стоимости стартапа может соответствовать 40 годовым выручкам, а завтра эта самая выручка сильно вырастет и оценка не будет казаться такой уж несправедливо завышенной :)

Ответить

Борис Смирнов

0

Старейшее дерево в мире рулит

Ответить

boj Ko

0

В точку - скорее всего так и есть.

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Nikolay Pomeschenko

0

Давайте стартапы оценивать по выручке😆

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Роман Сиваков

0

Молодцы, ребята.

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Комментарий удален

boj Ko

–1

Надо предложить владельцам стартапа РФ тоже что-то такое провернуть! Молодой же стартап всего. Там 30 лет где-то а MVP только вот недавно появилось. 

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Alexey QuQu

Alisa
0

Спасибо

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