Ведомство может представить законопроект в январе.

{"id":197560,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/197560-vtimes-minfin-soglasilsya-na-novye-lgoty-v-russkih-ofshorah-no-za-nih-nuzhno-budet-investirovat-300-mln-rubley","title":"VTimes: \u041c\u0438\u043d\u0444\u0438\u043d \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043b\u044c\u0433\u043e\u0442\u044b \u0432 \u00ab\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u0445\u00bb \u2014 \u043d\u043e \u0437\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c 300 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/197560-vtimes-minfin-soglasilsya-na-novye-lgoty-v-russkih-ofshorah-no-za-nih-nuzhno-budet-investirovat-300-mln-rubley","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/197560-vtimes-minfin-soglasilsya-na-novye-lgoty-v-russkih-ofshorah-no-za-nih-nuzhno-budet-investirovat-300-mln-rubley&title=VTimes: \u041c\u0438\u043d\u0444\u0438\u043d \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043b\u044c\u0433\u043e\u0442\u044b \u0432 \u00ab\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u0445\u00bb \u2014 \u043d\u043e \u0437\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c 300 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/197560-vtimes-minfin-soglasilsya-na-novye-lgoty-v-russkih-ofshorah-no-za-nih-nuzhno-budet-investirovat-300-mln-rubley&text=VTimes: \u041c\u0438\u043d\u0444\u0438\u043d \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043b\u044c\u0433\u043e\u0442\u044b \u0432 \u00ab\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u0445\u00bb \u2014 \u043d\u043e \u0437\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c 300 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/197560-vtimes-minfin-soglasilsya-na-novye-lgoty-v-russkih-ofshorah-no-za-nih-nuzhno-budet-investirovat-300-mln-rubley&text=VTimes: \u041c\u0438\u043d\u0444\u0438\u043d \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043b\u044c\u0433\u043e\u0442\u044b \u0432 \u00ab\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u0445\u00bb \u2014 \u043d\u043e \u0437\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c 300 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/197560-vtimes-minfin-soglasilsya-na-novye-lgoty-v-russkih-ofshorah-no-za-nih-nuzhno-budet-investirovat-300-mln-rubley","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=VTimes: \u041c\u0438\u043d\u0444\u0438\u043d \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043b\u044c\u0433\u043e\u0442\u044b \u0432 \u00ab\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0430\u0445\u00bb \u2014 \u043d\u043e \u0437\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c 300 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/197560-vtimes-minfin-soglasilsya-na-novye-lgoty-v-russkih-ofshorah-no-za-nih-nuzhno-budet-investirovat-300-mln-rubley","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 406 просмотров

Минфин подготовил законопроект с новыми налоговыми льготами для резидентов специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке, пишет VTimes со ссылкой на копию документа. Её подлинность подтвердили два федеральных чиновника, в Минфине пока не ответили на запрос.

Согласно документу, Минфин предлагает снизить до 10% налог с выплачиваемых и получаемых дивидендов для непубличных компаний в САРах. Однако в обмен компания должна за два года инвестировать от 300 млн рублей в социальные, инженерные, энергетические и транспортные объекты в Калининградской области и Владивостоке.

{"url":"https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc","place":"between_entry_blocks","site":"vc","settings":{"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}},"isModerator":false}

При этом доля пассивных доходов должна быть выше 90%, компания должна владеть или арендовать в САРах офис площадью от 100 м² и нанять для работы в нём не менее 15 человек, пишет VTimes.

Среди других предложений:

Снизить до 5% ставку налога на прибыль резидентов САРа взамен на выполнение тех же условий (1 п.п. налога будет зачисляться в федеральный бюджет, а 4 п.п. — в региональный).

Снизить до 10% налог с доходов по процентам, выплачиваемым международными компаниями за рубеж (с получаемых 5%), и от роялти.



Воспользоваться такими льготами компании смогут до 2029 года.



Освободить от налога на прибыль курсовые разницы.



Упростить условия для переезда. Сейчас переехать в САР могут только созданные до 2018 года компании. Минфин предлагает увеличить срок до 2020 года.



Близкий к одному из участников обсуждения реформы собеседник издания считает, что если чиновники согласуют такой вариант, это будет прорыв: регионы выиграют от инвестиций, а бизнес получит льготы. Однако консультант одной из компаний, которая рассматривала переезд, отмечает, что такие условия заинтересуют не всех.

Инвестиции в такую инфраструктуру — потерянные деньги, также не ясно, чем занять 15 человек в холдинге, который получает только пассивную прибыль, поясняет он. Поиск офиса площадью больше 100 м² также может стать проблемой, считает партнёр EY Марина Белякова.