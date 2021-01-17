Финансы
Таня Боброва

VTimes: Минфин согласился на новые льготы в «русских офшорах» — но за них нужно будет инвестировать 300 млн рублей Статьи редакции

Ведомство может представить законопроект в январе.

5 5 комментариев
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Минфин подготовил законопроект с новыми налоговыми льготами для резидентов специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке, пишет VTimes со ссылкой на копию документа. Её подлинность подтвердили два федеральных чиновника, в Минфине пока не ответили на запрос.

Согласно документу, Минфин предлагает снизить до 10% налог с выплачиваемых и получаемых дивидендов для непубличных компаний в САРах. Однако в обмен компания должна за два года инвестировать от 300 млн рублей в социальные, инженерные, энергетические и транспортные объекты в Калининградской области и Владивостоке.

При этом доля пассивных доходов должна быть выше 90%, компания должна владеть или арендовать в САРах офис площадью от 100 м² и нанять для работы в нём не менее 15 человек, пишет VTimes.

Среди других предложений:

  • Снизить до 5% ставку налога на прибыль резидентов САРа взамен на выполнение тех же условий (1 п.п. налога будет зачисляться в федеральный бюджет, а 4 п.п. — в региональный).
  • Снизить до 10% налог с доходов по процентам, выплачиваемым международными компаниями за рубеж (с получаемых 5%), и от роялти.
  • Воспользоваться такими льготами компании смогут до 2029 года.
  • Освободить от налога на прибыль курсовые разницы.
  • Упростить условия для переезда. Сейчас переехать в САР могут только созданные до 2018 года компании. Минфин предлагает увеличить срок до 2020 года.

Близкий к одному из участников обсуждения реформы собеседник издания считает, что если чиновники согласуют такой вариант, это будет прорыв: регионы выиграют от инвестиций, а бизнес получит льготы. Однако консультант одной из компаний, которая рассматривала переезд, отмечает, что такие условия заинтересуют не всех.

Инвестиции в такую инфраструктуру — потерянные деньги, также не ясно, чем занять 15 человек в холдинге, который получает только пассивную прибыль, поясняет он. Поиск офиса площадью больше 100 м² также может стать проблемой, считает партнёр EY Марина Белякова.

Бизнес ждал новых льгот в САР после роста налоговых ставок в соглашениях с Кипром и другими популярными у российского бизнеса странами, отмечает VTimes.

#новость #офшор

5 5 комментариев
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Антон

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Какой смысл в офшоре России когда могут также все отобрать 

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Олег Ручкин

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смысл в том чтобы всё отобрать

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Олег
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Это видимо для истинных патриотов.

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Валик Торсионный

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Роман Александров

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Новые русские оффшоры

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