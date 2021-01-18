«Коммерсантъ»: ЦБ решил смягчить ограничения по продаже сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам Статьи редакции
Регулятор сократил срок ограничений для некоторых финансовых инструментов и перенёс их до 1 октября 2021 года вместо конца 2022 года.
- ЦБ может 18 января направить в комитет по финансовому рынку Госдумы законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору, доработанный с учетом замечаний участников рынка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди банкиров.
- По данным издания, регулятор сократил срок действия ограничений на срочные биржевые сделки, сделки репо с центральным контрагентом, сделки с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами с условием их допуска к биржевым торгам.
- Срок ограничений на выполнение ряда операций перенесли с конца 2022 года до 1 октября 2021 года. В ЦБ заявили, что законопроект находится в стадии обсуждения и пока комментарии преждевременны
- 11 января регулятор опубликовал проект указания, в котором предложил ограничить продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до начала тестирования.
- В ответ финансовые ассоциации раскритиковали запрет ЦБ и предложили ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября 2021 года — для остальных финансовых инструментов.
Пора уже вводить тестирование при достижении совершеннолетия "Можешь ли ты жить в этой стране?".
1) Сдал тест - получаешь статус "Скрепный" и получаешь скидку 5% на покупки в Магните и проезд в транспорте.
2) Не сдал - отправляешься в другую страну (если есть деньги и тебя там ждут) или отправляешься в специальное учереждение для перевоспитания (СУП).
Продавайте любые сложные инвестиционные продукты но при условии возврата суммы инвестиции + % инфляции по итогам договора вне зависимости от поведения рынка... Какие проблемы то)
Интересно то, что в законодательстве вообще нет определения ни структурированного продукта, ни сложного финансового ни инвестиционного продукта. Получается запрещаем то, чего сами не знаем что?)
Конечно могу ошибаться, только не ставьте минусы, но посмотрел в консультанте и никаких фз не нашел, только письмо от банка России.
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