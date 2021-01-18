Неизвестные скопировали лицо основателя Dbrain Дмитрия Мацкевича для deepfake-видео с рекламой супердоходов Статьи редакции
Deepfake-копия Мацкевича пригласила зрителей на мастер-класс по заработку с помощью ИИ.
Мошенники сделали deepfake-копию основателя Flocktory и Dbrain Дмитрия Мацкевича: они выпустили два видео, в котором он продвигает систему заработка на основе искусственного интеллекта, пишет проект «Вкладер».
В одном из видео копия Мацкевича 26 минут рассказывает об инвестициях, принятии решений у трейдеров и финансовых моделях Dbrain, а во втором — приглашает на мастер-класс с обещанием дохода в 360% годовых.
Приглашение ведет на сайт dbrainweb.com, хотя реальный сайт компании можно найти по адресу dbrain.io. Домен мошенников зарегистрирован 26 дней назад, пишет «Вкладер». На платформе Мацкевич представлен как основатель блокчейн-платформы, которая помогает россиянам зарабатывать на ИИ, хотя компания DBrain занимается переводом документов в цифровые данные.
Чтобы принять участие в мастер-классе «Секреты высокодоходных инвестиций 2021 года» необходимо ввести номер телефона и почту. Как пишет издание, цель мошенников — завлечь клиентов в брокера Barclay Stone, он указан на сайте как один из партнеров.
На момент написания заметки Мацкевич не ответил на запрос vc.ru о комментарии.
Вот оно — воплощение Generation П
А может кто-то из политиков, судя по их заявлениям, тоже...
Да не, бред
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