Финансы
Рая Хачатрян

Неизвестные скопировали лицо основателя Dbrain Дмитри​я Мацкевича для deepfake-видео с рекламой супердоходов Статьи редакции

Deepfake-копия Мацкевича пригласила зрителей на мастер-класс по заработку с помощью ИИ.

7 7 комментариев
581 просмотров

Мошенники сделали deepfake-копию основателя Flocktory и Dbrain Дмитрия Мацкевича: они выпустили два видео, в котором он продвигает систему заработка на основе искусственного интеллекта, пишет проект «Вкладер».

В одном из видео копия Мацкевича 26 минут рассказывает об инвестициях, принятии решений у трейдеров и финансовых моделях Dbrain, а во втором — приглашает на мастер-класс с обещанием дохода в 360% годовых.

Приглашение ведет на сайт dbrainweb.com, хотя реальный сайт компании можно найти по адресу dbrain.io. Домен мошенников зарегистрирован 26 дней назад, пишет «Вкладер». На платформе Мацкевич представлен как основатель блокчейн-платформы, которая помогает россиянам зарабатывать на ИИ, хотя компания DBrain занимается переводом документов в цифровые данные.

Чтобы принять участие в мастер-классе «Секреты высокодоходных инвестиций 2021 года» необходимо ввести номер телефона и почту. Как пишет издание, цель мошенников — завлечь клиентов в брокера Barclay Stone, он указан на сайте как один из партнеров.

На момент написания заметки Мацкевич не ответил на запрос vc.ru о комментарии.

#новость #deepfake

7 7 комментариев
1
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Иван Вундермахер

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Все, дипфейки запрещать будут )))

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Maria Chmir

1

Видала вчера эту рекламу. Потом всю ночь Мацкевич снился. 

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Dmitry Tverdokhlebov

1

Дима, отличный ход! 👌

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Andrew Solovov

0

Вот оно — воплощение Generation П
А может кто-то из политиков, судя по их заявлениям, тоже...
Да не, бред

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Макс Попов

0

Типо дипфейк 😄

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Dennis Gerasimov

0

О, понеслась. Дальше-будет больше и чаще 

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Кирилл Виноградов

0

Дзюба бери на заметку!
А то, «я в шоке , я в шоке»!

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