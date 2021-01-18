«Теперь окончательно»: «Рокетбанк» объявил о закрытии Статьи редакции
После покупки компанией Qiwi он пытался перепрофилироваться под банк для самозанятых.
«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии. Банк поблагодарил клиентов, которые «поддерживали, верили, вдохновляли и оставались до последнего».
В марте материнская компания «Рокетбанка» Qiwi сообщила, что проект закроют к концу 2020 года. Компания свернула программу лояльности финтех-сервиса, повысила тарифы и сократила штат, чтобы клиенты ушли в другие банки.
Банк перестал работать в b2c-сегменте и начал обслуживать самозанятых. В марте Qiwi объявила, что в компании настроены позитивно по отношению к «Рокетбанку»: весной количество клиентов сервиса выросло на 23-33% ежемесячно, а летом 8-16%. Тогда же в компании заявили, что не приняли окончательное решение относительно бренда «Рокетбанка».
В Qiwi рассказали vc.ru, что работа с самозанятыми остается приоритетным направлением компании, но «опыт показал, что российский рынок пока не нуждается в дебетовых продуктах для этой категории». Компания планирует повысить удобство Qiwi-кошельков для самозанятых.
В мае глава Qiwi Борис Ким в интервью «Ведомостям» рассказал, что «Рокетбанк» оказался убыточен и шансов его вывести на прибыль не было. За первый квартал 2020 года убыток «Рокетбанка» составил 660 млн рублей из 1,5 млрд рублей, прогнозируемых компанией.
Сколько банков перепробовал, но рокет был лучший. Всегда его с теплотой вспоминаю.
Кроме расчётных операций там ничего не было. Что там могло нравиться?
Мертворожденное гавно.
RIP. для обычного простолюдина ( а не типичных вцшных юзеров - владельцев активов хуй поми чего в тридевятом царстве ) был тупо удобный и юзабельный банк с дизайном и общением с клиентом не на новоязе
Вроде, грустно немного, но странно, что столько времени ушло у банков и других толковых ребят на осознание, что транзакционный бизнес сам по себе очень редко когда окупается. Особенно с тарифами Рокета.
А перепрыгнуть их приложение так никто и не смог
Щас холдеры Тинькофф набегут))
Тиньков действительно хорош в плане мобильного приложения
Но до сих пор не умеет отображать транзакции, которые были сделаны, пока приложение было открыто. На дворе был 2021 год
Жаль, когда-то карточка Рокетбанка была моей основной. Бесплатное обсуживание, возможность снять деньги в любом банкомате без комиссии подкупала
1079 рокетрублей осталось и хер выведешь.
Ракета взлетела, но, отделив вторую ступень, *бадабум* взорвалась
рогозин в ахуе
А в маркетинг они не мало денег вложили.
Помню когда из под каждого камня говорили про Рокет рубли в подарок за регистрацию)
Помню как они рекламу заказывали у блогеров, карта в своём стиле, кэшбэк))) что то пошло не так
Мавр сделал свое дело. Только за это спасибо от сбер(банка). Да и Олега прокачали.
Олег Тиньков открывает шампанское Cristal и объявляет вечеринку со шлюхами, карликами и бритьём голов сотрудниц за $10К.
Надорвались носки раздавать ... Урок другим новаторам и креаторам - раздал носки, обновляй CV )))
Туда и дорога - меня выгнали оттуда конскими тарифами!!!
Конские тарифы были перед закрытием, раньше-то дофига всего было бесплатно и безлимитно
Это что, Киви сам у себя забрал возможность не подключать СБП для Киви-кошелька и карт? Раньше Киви Банк рапортовал о том, что подключен к СБП, но через Рокет
"После покупки компанией Qiwi он пытался перепрофилироваться под банк для самозанятых"
Ну кагбэ, у Рокетбанка никогда не было собственной банковской лицензии. По факту это всегда было что-то типа тарифа внутри сомнительного банка Интеркоммерц, у которого отозвали лицензию.
Потом он окологода потасовался как часть "Открытия", которое сразу же после продажи попало под санацию.
И Киви, как это не смешно звучит, был самым финансово стабильным юрлицом для Рокета, где он еще пару лет пытался работать по старой схеме, продолжая спускать деньги стейкхолдеров на бесполезные веселухи для хипстеров)
Очень жалко было наблюдать за "убийством" такого классного проекта. К сожалению полное закрытие хоть и было предсказуемо, но лично я надеялся на их возвращение.
Самые живые соцсети во всем интернете? Как-то громко сказано. А так да, банк отличный был
У какого банка есть похожее на рокетбанк приложение? Надо новую карту заказывать. Тиньков и Сбер не предлагать - религия не позволяет.
До последнего издыхания пользовался из-за удобной ленты трат, но видимо теперь просто подключу другой банк к какой-нибудь аналитике финансов.
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