Финансы
Рая Хачатрян

«Теперь окончательно»: «Рокетбанк» объявил о закрытии Статьи редакции

После покупки компанией Qiwi он пытался перепрофилироваться под банк для самозанятых.

46 46 комментариев
3088 просмотров

«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии. Банк поблагодарил клиентов, которые «поддерживали, верили, вдохновляли и оставались до последнего».

Всё началось в 2013-м с идеи сделать банк с человеческим лицом. А дальше вы знаете: служба поддержки, которая сразу полюбилась клиентам, удобное приложение с огромным количеством фич и уникальных продуктов, веб-банк, собственный мерч, разработка игр, самые живые соцсети во всём интернете и самые преданные клиенты!

Мы разыграли тысячи пар Рокетносков, футболок из Хипстериады, сотни Рокетпледов, десятки айфонов, макбуков, приставок, поездок на фестивали и кучу других призов. Была Тесла. И даже спутник. Это было классное время, полное любви, творчества и безумия.⠀

Были взлёты и падения. А потом опять взлёты. И падения... И снова взлёты! Ну, вы поняли.⠀

Мы росли и старались не потерять главное — персональный подход к клиенту. Заботились о вас, всегда помогали выбрать кино или сериал, если стало грустно пятничным вечером. Смотрели фотки ваших питомцев и умилялись всем офисом. Скидывали мемы и даже отвечали на банковские вопросы. Мы делали всё и немножко больше.⠀

И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно. Спасибо, что поддерживали, верили, вдохновляли и оставались с нами до последнего. Вы — лучшие в мире клиенты. Будем скучать!⠀

заявление «Рокетбанка»

В марте материнская компания «Рокетбанка» Qiwi сообщила, что проект закроют к концу 2020 года. Компания свернула программу лояльности финтех-сервиса, повысила тарифы и сократила штат, чтобы клиенты ушли в другие банки.

Банк перестал работать в b2c-сегменте и начал обслуживать самозанятых. В марте Qiwi объявила, что в компании настроены позитивно по отношению к «Рокетбанку»: весной количество клиентов сервиса выросло на 23-33% ежемесячно, а летом 8-16%. Тогда же в компании заявили, что не приняли окончательное решение относительно бренда «Рокетбанка».

В Qiwi рассказали vc.ru, что работа с самозанятыми остается приоритетным направлением компании, но «опыт показал, что российский рынок пока не нуждается в дебетовых продуктах для этой категории». Компания планирует повысить удобство Qiwi-кошельков для самозанятых.

В мае глава Qiwi Борис Ким в интервью «Ведомостям» рассказал, что «Рокетбанк» оказался убыточен и шансов его вывести на прибыль не было. За первый квартал 2020 года убыток «Рокетбанка» составил 660 млн рублей из 1,5 млрд рублей, прогнозируемых компанией.

#рокетбанк #новость

Спасибо за наводку Roman Moskovskiy
46 46 комментариев
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46 комментариев
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Влад Борщ

18

Сколько банков перепробовал, но рокет был лучший. Всегда его с теплотой вспоминаю.

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Александр Дунаев

Влад
0

Кроме расчётных операций там ничего не было. Что там могло нравиться? 

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#essaysketch

Александр
1

Ты видно плохо смотрел. Я что только через него не делал.

Ответить

Alexey QuQu

–29

Мертворожденное гавно.

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Влад Борщ

Alexey
46

Самокритично конечно....

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Дмитрий Теплов

13

RIP. для обычного простолюдина ( а не типичных вцшных юзеров - владельцев активов хуй поми чего в тридевятом царстве ) был тупо удобный и юзабельный банк с дизайном и общением с клиентом не на новоязе

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Максим Мостовой

Дмитрий
0

Так и не понял их ленту операций вперемешку с новостями 

Ответить

Дмитрий Вавилов

Дмитрий
0

Да, рокет был клёвый.

Ответить

Pavel Loginov

8

Отмучился 

Ответить

Вячеслав

6

Вроде, грустно немного, но странно, что столько времени ушло у банков и других толковых ребят на осознание, что транзакционный бизнес сам по себе очень редко когда окупается. Особенно с тарифами Рокета.

Ответить

Роман

6

У меня остался Рокетбиван на память))

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Глеб Елкин

4

А перепрыгнуть их приложение так никто и не смог

Ответить

Борис Б

Глеб
–4

Ну камон, сейчас даже у Сбера вполне себе удобное и симпатичное приложение. 

Ответить

Кирилл Баскус

Глеб
0

Щас холдеры Тинькофф набегут))

Ответить

Александр Дунаев

Кирилл
1

Тиньков действительно хорош в плане мобильного приложения 

Ответить

sardelkin

Алексан…
0

только анекдотов и голых баб не хватает

Ответить

Vasya Aksyonov

Алексан…
0

Но до сих пор не умеет отображать транзакции, которые были сделаны, пока приложение было открыто. На дворе был 2021 год

Ответить

Лунный сквер

Vasya
0

У всех всё отображает – у вас нет.

Ответить

alex twit

Кирилл
0

Шерхолдеры, надеюсь

Ответить

Валик Торсионный

1
Ответить

Максим Наумов

4

F

Ответить

Скрипач не нужен

4

Жаль, когда-то карточка Рокетбанка была моей основной. Бесплатное обсуживание, возможность снять деньги в любом банкомате без комиссии подкупала

Ответить

Иван Евменов

0

1079 рокетрублей осталось и хер выведешь.

Ответить

Роман

Иван
11

Их можно было вывести на карту Тинькофф, новую или старую, если она уже была. Об этом уведомляли как Тинькофф, так и сам Рокет. Вывел 2900.

Ответить

alex twit

3

Ракета взлетела, но, отделив вторую ступень, *бадабум* взорвалась
рогозин в ахуе

Ответить

Кирилл Баскус

alex
1

Отрывайтесь, осталось 12 дней

Ответить

Егор Рощупкин

3

А в маркетинг они не мало денег вложили.
Помню когда из под каждого камня говорили про Рокет рубли в подарок за регистрацию)

Ответить

Илья Быков

2

Помню как они рекламу заказывали у блогеров, карта в своём стиле, кэшбэк))) что то пошло не так

Ответить

Igor Kachura

1

Мавр сделал свое дело. Только за это спасибо от сбер(банка). Да и Олега прокачали.

Ответить

Явный цвет

1

Да это пофиг. Что там с закладками? 

Ответить

Vitaly Semykin

1

Олег Тиньков открывает шампанское Cristal и объявляет вечеринку со шлюхами, карликами и бритьём голов сотрудниц за $10К.

Ответить

Dmitriy

1

Я кстати первый говорил, что они закроются

Ответить

Сергей Леопольдович

0

Надорвались носки раздавать ... Урок другим новаторам и креаторам - раздал носки, обновляй CV )))

Ответить

Nikita Semenov

–3

Туда и дорога - меня выгнали оттуда конскими тарифами!!!

Ответить

Перси Джексон

Nikita
0

Конские тарифы были перед закрытием, раньше-то дофига всего было бесплатно и безлимитно

Ответить

Nikita Semenov

Перси
–2

А вообще я против банковской системы

Ответить

Сергей Лебедев

0

Это что, Киви сам у себя забрал возможность не подключать СБП для Киви-кошелька и карт? Раньше Киви Банк рапортовал о том, что подключен к СБП, но через Рокет 

Ответить

Борис Б

Сергей
0

Как он может быть подключён к СБП через Рокет, если тот в принципе никогда не существовал как отдельная финансовая организация?)

Ответить

Сергей Лебедев

Борис
0
Ответить

selecadm

Борис
0

СБП только у Рокетбанка была, а у Киви кошелька не было.

Ответить

Борис Б

0

"После покупки компанией Qiwi он пытался перепрофилироваться под банк для самозанятых"

Ну кагбэ, у Рокетбанка никогда не было собственной банковской лицензии. По факту это всегда было что-то типа тарифа внутри сомнительного банка Интеркоммерц, у которого отозвали лицензию.
Потом он окологода потасовался как часть "Открытия", которое сразу же после продажи попало под санацию.

И Киви, как это не смешно звучит, был самым финансово стабильным юрлицом для Рокета, где он еще пару лет пытался работать по старой схеме, продолжая спускать деньги стейкхолдеров на бесполезные веселухи для хипстеров) 

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Андрей Андреевич

0

F

Ответить

Сергей Брэйн

0

Очень жалко было наблюдать за "убийством" такого классного проекта. К сожалению полное закрытие хоть и было предсказуемо, но лично я надеялся на их возвращение.

Ответить

Лунный сквер

0

Самые живые соцсети во всем интернете? Как-то громко сказано. А так да, банк отличный был

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artёm rudomёtov

0

У какого банка есть похожее на рокетбанк приложение? Надо новую карту заказывать. Тиньков и Сбер не предлагать - религия не позволяет.

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Самсон Карапетян

0

До последнего издыхания пользовался из-за удобной ленты трат, но видимо теперь просто подключу другой банк к какой-нибудь аналитике финансов.

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