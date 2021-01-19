Финансы
Евгения Евсеева

Британский образовательный стартап Multiverse привлёк $44 млн от фонда Google и других Статьи редакции

Стартап помогает проходить стажировки в крупных компаниях, например, Facebook, Morgan Stanley и Microsoft.

3 3 комментария
847 просмотров

Британский образовательный стартап Multiverse привлёк $44 млн в раунде B от General Catalyst, GV (инвестиционное подразделение Google), Audacious Ventures, Latitude и SemperVirens, пишет Business Insider.

Инвесторами также стали Index Ventures с Lightspeed Venture Partners, которые инвестировали в стартап $16 млн в 2020 году, пишет Financial Times.

По данным FT, стартап оценили в $200 млн. Multiverse планирует открыть офис в Нью-Йорке и нанять еще 200 сотрудников для расширения своей деятельности.

Стартап основан в 2016 году Эваном Блэром, сыном бывшего британского премьер-министра Тони Блэра, пишет издание.

Multiverse помогает пройти 18-месячную стажировку в крупных фирмах людям без высшего образования и специальных навыков. Стартап сотрудничает более чем со 120 компаниями, включая Facebook, Morgan Stanley и Microsoft.

Блэр рассматривает стартап как альтернативу университету. По его словам, он заметил, что многие люди в финансовой среде относятся к среднему классу и ходят в одни и те же школы. Это мотивировало его создать стартап, который поможет внести разнообразие в сферу.

Во время пандемии Covid-19 стартап создал интерактивную онлайн-платформу и провел более 150 мероприятий в последнем квартале 2020 года.

#новость

3 3 комментария
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Андрей Иванов

2

С таким папой 44 ляма как то совсем ниочем.

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Gleb Tyutikov

2

"Multiverse помогает пройти 18-месячную стажировку в крупных фирмах людям без высшего образования и специальных навыков."
Можно вопрос, зачем это, и как на этом собираются зарабатывать? Или это будет легализованное рабство под лозунгом "Труд в обмен на преобщение к компании и ее ценностям"?
Если у человека достаточно мотивации и компетенций, он себе любую стажировку найдет, а это больше напоминает социальную службу и игрушку сына богатого отца, решившего поиграть в прогрессивного предпринимателя.

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U K

0

В стартап вкладываются безос,  гейтс, блумберг. Значит, модель образования перспективная

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