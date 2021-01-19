Британский образовательный стартап Multiverse привлёк $44 млн от фонда Google и других Статьи редакции
Стартап помогает проходить стажировки в крупных компаниях, например, Facebook, Morgan Stanley и Microsoft.
Британский образовательный стартап Multiverse привлёк $44 млн в раунде B от General Catalyst, GV (инвестиционное подразделение Google), Audacious Ventures, Latitude и SemperVirens, пишет Business Insider.
Инвесторами также стали Index Ventures с Lightspeed Venture Partners, которые инвестировали в стартап $16 млн в 2020 году, пишет Financial Times.
По данным FT, стартап оценили в $200 млн. Multiverse планирует открыть офис в Нью-Йорке и нанять еще 200 сотрудников для расширения своей деятельности.
Стартап основан в 2016 году Эваном Блэром, сыном бывшего британского премьер-министра Тони Блэра, пишет издание.
Multiverse помогает пройти 18-месячную стажировку в крупных фирмах людям без высшего образования и специальных навыков. Стартап сотрудничает более чем со 120 компаниями, включая Facebook, Morgan Stanley и Microsoft.
Блэр рассматривает стартап как альтернативу университету. По его словам, он заметил, что многие люди в финансовой среде относятся к среднему классу и ходят в одни и те же школы. Это мотивировало его создать стартап, который поможет внести разнообразие в сферу.
Во время пандемии Covid-19 стартап создал интерактивную онлайн-платформу и провел более 150 мероприятий в последнем квартале 2020 года.
"Multiverse помогает пройти 18-месячную стажировку в крупных фирмах людям без высшего образования и специальных навыков."
Можно вопрос, зачем это, и как на этом собираются зарабатывать? Или это будет легализованное рабство под лозунгом "Труд в обмен на преобщение к компании и ее ценностям"?
Если у человека достаточно мотивации и компетенций, он себе любую стажировку найдет, а это больше напоминает социальную службу и игрушку сына богатого отца, решившего поиграть в прогрессивного предпринимателя.
В стартап вкладываются безос, гейтс, блумберг. Значит, модель образования перспективная
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