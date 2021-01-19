Из-за списания средств киносеть обсуждает остановку работы в России.

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Банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута деньги в счёт погашения долга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Берёзина руководителю администрации президента Антону Вайно.

Близкий к «Синема парку» источник сообщил «Ведомостям», что речь идет о 450 млн рублей новогодней выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк».

В письме Берёзин сообщил, что киносеть «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнеиших убытков».

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В «Трасте» отказались комментировать списание средств, но сообщили, что подали в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд рублей процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети Александру Мамуту, пишет издание.

Мамут и гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин отказались от комментариев «Ведомостям».

Общий долг принадлежащих Мамуту компаний составляет 23 млрд рублей. Также в банке отметили, что предпринимали попытки реструктуризации кредита, но не нашли приемлемые для сторон условия.

Несмотря на просрочку, банк с пониманием отнесся к сложной ситуации в кинобизнесе и не инициировал процедуру банкротства, рассказали в «Трасте».

По словам близкого к «Синема парку» источника, «Траст» фактически принуждает киносеть к банкротству «поскольку списание выручки целиком крайне негативно влияет на бизнес и делает невозможным для заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства перед работниками, бюджетом и контрагентами».

Списание денег «формально не является инициированием процедуры банкротства, однако в этом случае равносильно ему», считает Берёзин.