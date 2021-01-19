Финансы
Евгения Евсеева

«Ведомости»: «Траст» списал 450 млн рублей у «Синема парка» и подал иск на более 1 млрд рублей к Александру Мамуту Статьи редакции

Из-за списания средств киносеть обсуждает остановку работы в России.

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Банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута деньги в счёт погашения долга. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Берёзина руководителю администрации президента Антону Вайно.

Близкий к «Синема парку» источник сообщил «Ведомостям», что речь идет о 450 млн рублей новогодней выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк».

В письме Берёзин сообщил, что киносеть «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнеиших убытков».

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В «Трасте» отказались комментировать списание средств, но сообщили, что подали в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд рублей процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети Александру Мамуту, пишет издание.

Мамут и гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин отказались от комментариев «Ведомостям».

Общий долг принадлежащих Мамуту компаний составляет 23 млрд рублей. Также в банке отметили, что предпринимали попытки реструктуризации кредита, но не нашли приемлемые для сторон условия.

Несмотря на просрочку, банк с пониманием отнесся к сложной ситуации в кинобизнесе и не инициировал процедуру банкротства, рассказали в «Трасте».

По словам близкого к «Синема парку» источника, «Траст» фактически принуждает киносеть к банкротству «поскольку списание выручки целиком крайне негативно влияет на бизнес и делает невозможным для заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства перед работниками, бюджетом и контрагентами».

Списание денег «формально не является инициированием процедуры банкротства, однако в этом случае равносильно ему», считает Берёзин.

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» — крупнейшая в России: по данным «Невафильм Research» на 1 января 2021 года, она управляет 78 кинотеатрами с 645 кинозалами, что составляет почти 12% от всего рынка.

#новость

12 12 комментариев
2
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12 комментариев
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Anton Rybakov

4

После случая rambler nginx этого пидора не жалко

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one channel

Anton
–1

Есть инфа что это его идея?
Из моих источников, это было инициировано одной из дочек Рамблера, у которой было право вести судебные тяжбы от имени Рамблера, тогда как в самом Рамблере это осуждали.

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Максим Морозов

2

что значить "прекратят работать в России" - а где этот Мамут ещё  нужен ?  просто у кинотеатров будет новый хозяин и новы ген директор... или они предлагают простить Мамуту 23 млрд  руб ?

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Миша Магадан

1

Дык там долг 19 млрд. с марта прошлого года. Уж не знаю, по какой ставке, но, допустим, это 6% годовых. От этой суммы это 1,14 млрд. за год. Получается это даже не все проценты.

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Денис Колокольцев

0

в целом есть внутреннее ощущение, что отрасль кинотеатров после того, как закончится короночумка, просядет системно сильнее, чем остальные пострадавшие отрасли. если по рестикам люди все равно ходить будут всегда, туризм восстановится, спорт залы снова пополнятся ЗОЖниками, то кажется что в кино многие ходили уже чисто по инерции, ну и ради детей. тем более с агрессивной рекламой домашних кинотеатров, и с новой тенденцией выхода  свежих премьер сразу в онлайн, без отсрочки. конечно, совсем они не исчезнут, но ведь и классических театров когда-то было гораздо больше...

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Александр Дунаев

Денис
0

Ещё есть музыкальная сфера: опены, фестивали, и тэ дэ куда люди с опаской будут ездить в ограниченных количествах ещё долгое время. 

А по поводу кино: дело же не только в одновременном выходе премьер, но и в картинке, качестве звука, например. 

Ответить

Vasya Aksyonov

Александр
1

А по поводу кино: дело же не только в одновременном выходе премьер, но и в картинке, качестве звука, например.

Да, кажется, что выживут только сильно качественные форматы типа IMAX и кинотеатры с авторским кино, а всё, что по-середине умрёт, потому что это не сильно лучше телевизора

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Д Хб

Vasya
0

Выживут только те, кто не выкручивает громкость до крови из ушей.
Давно пора 🎧  выдавать для индивидуального звука.

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Sergey Furtaev

Александр
1

4K телевизоры с HDR есть уже почти у всех, блутус-наушники тоже.
За 100К руб. получаешь минимальный набор.
Не аймакс конечно, но уже и не VHS и даже не DVD-качество.

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Roman Moskovskiy

0

Жим жим?

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From Siberia to London

0

Откуда у «Синема парка» почти пол-ярда белой выручки на счетах, при таких долгах владельца?
Совсем Мамут деловую хватку потерял.

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Gre Li

0

Вот так и начинается кризис неплатежей.

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