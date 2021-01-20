Финансы
Евгения Евсеева

The Bell: нелегальные онлайн-казино и «серые» букмекеры в России фактически остановили работу Статьи редакции

Помимо массовой зачистки платёжного рынка, в России готовится радикальная реформа букмекеров, считает издание.

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Казино и нелегальные букмекеры с середины января перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина. Из-за этого отрасль, через которую проходили миллиарды рублей ставок в месяц, почти полностью встала, выяснил The Bell.

Корреспондент издания попытался сделать ставки в нескольких крупных казино, но все они принимают только биткоины. Например, онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator при попытке оплаты показывают форму для ввода данных банковской карты, но пополнить счёт невозможно: система сообщает, что «данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе».

Пополнить счёт не получилось через «Сбер», «Тинькофф», счета в «Мегафоне» и «Билайне», а также сервис «Яндекc.Деньги».

Несколько крупных казино, таких как Azino777, теперь предлагают только перевод биткоинов. Менее крупные онлайн-казино, такие как «Вулкан Роял», «Вулкан Старс», «Вулкан Престиж» и вовсе прекратили работу.

В России встала работа казино и букмекеров из партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, через которые рекламу букмекеров и казино размещают внутри пиратских версий фильмов — основной поток денег шел от переходов пользователей и их ставок, рассказали The Bell два источника на рынке.

Издание узнало, что продолжать делать ставки могут только старые и крупные игроки. К таким игрокам выезжают сотрудники онлайн-казино и забирают у них деньги наличными.

В январе ЦБ ограничил переводы «ЮMoney» — тогда близкий к сервису источник рассказал, что регулятор ввёл ограничения из-за работы с «серыми» букмекерами. Якобы за это же в декабре получила предписание и штраф от регулятора Qiwi.

Регулятор начал массовую «зачистку» рынка, на котором работают по схеме «неттинга» — по ней проходят операции в том числе «серых» казино и финансовых пирамид, писало Frank Media.

The Bell считает, что кроме зачистки платежного рынка, в России готовится радикальная реформа букмекерского рынка.

Например, в декабре 2020 года депутаты приняли закон о едином регуляторе азартных игр: согласно ему, букмекеры будут отчислять не менее 30 млн рублей за квартал на поддержку спорта. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предполагали, что количество участников рынка сократится.

Совокупный объем ставок в русскоязычных онлайн-казино в 2016-2018 годы эксперты оценивали в €1-1,5 млрд в год. Выручка букмекеров в 2019 превышала 1 трлн рублей, но большая часть этих денег приходилась на «серую» зону.

#новость #букмекеры

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Иван Сергеев

7

Тот, кто сейчас создаст качественную прокладку для этих казино озолотится.

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Андрей Антонов

3

И только лишь 1XBEEET всегда будет с нами!

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Airat Kafman

1

Якобы за это же в декабре получила предписание и штраф от регулятора Qiwi

Читал это предложение и почувствовал некоторую усталость.

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Egory Ageev

1

Урааа, ну неужели это конец бизнеса, который разорвал население и рушил семьи!!! Как я рад))

Ответить

Денис Колокольцев

0

наконец-то. остались капперы, раскрутчики счетов в инстаграмме, черные риэлторы и тому подобная публика.

Ответить

Marat Ahiar

Денис
0

Забыл про тюремных сотрудников сбербанка.

Ответить

Ильдар Муртазен

Денис
0

Чем тебе мешают мои ставки?
остались капперы

Они на Бали живут. 

Ответить

Sergey Ontime

0

Вот все бы хорошо. И зачистка этих «пустых» бизнесов. Но те 30 млн с каждой конторы до поддержки спорта так и не дойдут же. Знаем мы, как это все происходит.

Все за спорт платят собственными деньгами.

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Max Chirin

0

А что, битки купить уже проблема в нашей стране?

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Sergey Belikov

Max
0

Думаю что для их ЦА это слишком сложно.

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Бытовой парфюмер

0

Ну и будет что-то типа Столото для букмекеров-) 

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