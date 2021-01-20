The Bell: нелегальные онлайн-казино и «серые» букмекеры в России фактически остановили работу Статьи редакции
Помимо массовой зачистки платёжного рынка, в России готовится радикальная реформа букмекеров, считает издание.
Казино и нелегальные букмекеры с середины января перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина. Из-за этого отрасль, через которую проходили миллиарды рублей ставок в месяц, почти полностью встала, выяснил The Bell.
Корреспондент издания попытался сделать ставки в нескольких крупных казино, но все они принимают только биткоины. Например, онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator при попытке оплаты показывают форму для ввода данных банковской карты, но пополнить счёт невозможно: система сообщает, что «данный платежный метод недоступен для оплаты в вашем регионе».
Пополнить счёт не получилось через «Сбер», «Тинькофф», счета в «Мегафоне» и «Билайне», а также сервис «Яндекc.Деньги».
Несколько крупных казино, таких как Azino777, теперь предлагают только перевод биткоинов. Менее крупные онлайн-казино, такие как «Вулкан Роял», «Вулкан Старс», «Вулкан Престиж» и вовсе прекратили работу.
В России встала работа казино и букмекеров из партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners, через которые рекламу букмекеров и казино размещают внутри пиратских версий фильмов — основной поток денег шел от переходов пользователей и их ставок, рассказали The Bell два источника на рынке.
Издание узнало, что продолжать делать ставки могут только старые и крупные игроки. К таким игрокам выезжают сотрудники онлайн-казино и забирают у них деньги наличными.
В январе ЦБ ограничил переводы «ЮMoney» — тогда близкий к сервису источник рассказал, что регулятор ввёл ограничения из-за работы с «серыми» букмекерами. Якобы за это же в декабре получила предписание и штраф от регулятора Qiwi.
Регулятор начал массовую «зачистку» рынка, на котором работают по схеме «неттинга» — по ней проходят операции в том числе «серых» казино и финансовых пирамид, писало Frank Media.
The Bell считает, что кроме зачистки платежного рынка, в России готовится радикальная реформа букмекерского рынка.
Например, в декабре 2020 года депутаты приняли закон о едином регуляторе азартных игр: согласно ему, букмекеры будут отчислять не менее 30 млн рублей за квартал на поддержку спорта. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты предполагали, что количество участников рынка сократится.
Совокупный объем ставок в русскоязычных онлайн-казино в 2016-2018 годы эксперты оценивали в €1-1,5 млрд в год. Выручка букмекеров в 2019 превышала 1 трлн рублей, но большая часть этих денег приходилась на «серую» зону.
Якобы за это же в декабре получила предписание и штраф от регулятора Qiwi
Читал это предложение и почувствовал некоторую усталость.
Урааа, ну неужели это конец бизнеса, который разорвал население и рушил семьи!!! Как я рад))
наконец-то. остались капперы, раскрутчики счетов в инстаграмме, черные риэлторы и тому подобная публика.
Вот все бы хорошо. И зачистка этих «пустых» бизнесов. Но те 30 млн с каждой конторы до поддержки спорта так и не дойдут же. Знаем мы, как это все происходит.
Все за спорт платят собственными деньгами.
А что, битки купить уже проблема в нашей стране?
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