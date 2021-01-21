Финансы
Таня Боброва

«Эльбрус Капитал» создаст третий фонд объёмом до $600 млн для инвестиций в российские цифровые компании Статьи редакции

Основные направления — цифровые технологии и интернет, потребрынок, финансовый сектор и фармацевтика.

  • «Эльбрус Капитал» привлёк $260 млн в фонд Elbrus Capital Fund III от международных институциональных инвесторов, в том числе суверенных фондов Ближнего Востока, европейского института развития и других. Об этом пишет «Коммерсантъ».
  • Общий целевой размер фонда составляет $600 млн. Фонд планируют сформировать в течение 2021-2022 годов.
  • Ключевыми рынками третьего фонда станут Россия и страны СНГ, основные направления для инвестиций — цифровые технологии и интернет, потребительские товары и услуги, финансовый сектор и фармацевтика. Первые сделки запланированы на первый квартал 2021 года.
  • По словам старшего партнёра фондов «Эльбрус Капитала» Дмитрия Крюкова, обычно фонды инвестируют $30-100 млн в уже состоявшиеся, прибыльные компании, с доказанной бизнес-моделью. Покупаются контрольные или крупные миноритарные доли. Иногда могут быть эксперименты и с более мелкими инвестициями.
  • Первый фонд «Эльбрус Капитал» на $324 млн был сформирован в 2007 году, второй — на $550 млн в 2014 году, напоминает «Ъ». В их портфолио есть HeadHunter, ЦИАН , «Банки.ру», YClients и другие компании.

#новость #инвестиции #стартапы

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