Финансы
Евгения Евсеева

Банки оценили затраты на внедрение цифрового рубля в десятки миллиардов рублей Статьи редакции

По мнению участников рынка, для адаптации платёжной инфраструктуры придётся модернизировать программное обеспечение и оборудование.

  • По оценке «Сбера», только обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдётся ЦБ и банкам в 25 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». По оценкам собеседника издания в банке из топ-20, затраты для всей банковской системы на внедрение цифрового рубля могут составить десятки миллиардов рублей.
  • Дискуссия о цифровом рубле прошла 21 января на площадке Ассоциации российских банков (АРБ), пишет издание. Участники обсуждали необходимость реализации проекта, возможные пути его реализации и последствия.

  • Председатель АРБ Виктор Достов отметил, что прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, нужно понять, какие задачи он будет решать, как финансировать проект и кто понесёт издержки.

  • Для адаптации платёжной инфраструктуры придётся модернизировать ПО и техническое оборудование, считает представитель одного крупного банка.

  • Другие участники обсуждения отметили, что скорость внедрения будет зависеть от того, увидят ли банки окупаемость предстоящих вложений. В ЦБ считают, что о стоимости реализации проекта говорить рано.
  • Центробанк сообщил о планах создать цифровой рубль в октябре 2020 года. В декабре того же года «Сбер» оценил затраты на создание киберустойчивой системы для цифрового рубля в 20-25 млрд рублей.

#новость #цб

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19 19 комментариев
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MEGAtraXXXer666

13

Пара комнат дворца всего лишь..

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MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
5

Может ещё аквадискотека

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Bohdan Yakhvak

MEGAtraXXXer666
–1

Да что вы все так за этот дворец взялись, человек может себе позволить, это ни самое дорогое здание в мире, ни самое понтовое, т.к. его собственник не стремится к ненужному вниманию. Ну а зависть дело такое 🙄

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Сашка Тютин

Bohdan
0

может себе позволить

В том-то и дело, что не может.
Зарплата президента РФ по состоянию на  октябрь 2019 г. -  773,4 тыс. руб./мес.
Даже если учитывать, что В.В. Путин получал такие деньги все 20 лет у власти, наберется всего 185,6 миллионов рублей.
По оценке ФБК дом стоит 100 миллиардов рублей. Даже, если представить, что он стоит один миллиард, В.В. Путину нужно президентствовать без малого 108 лет.

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Ev Che

MEGAtraXXXer666
0

Или 1/3 дохода сбера от комиссии за переводы.

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Invent Valley

7

Цифровой рубль - сделает сами банки ненужными, так что они сильно по скромничали, могли и триллион объявить.

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Михаил Качалов

Invent
0

сделает сами банки ненужными

- это Вы  преувеличили, финансовые услуги по прежнему будут нужны, но снизятся транзакционные издержки (и комиссия банков за эти услуги) и возрастет прозрачность финансовых потоков для регулятора, что собственно и беспокоит банки

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Денис Демидов

Invent
0

Как именно он сделает банки ненужными? Любой сможет себе намайнить рублей на тачку или квартиру?

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Экспериментальный пришелец

Денис
0

Майнинг тут вообще никак -) 

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KINCH

3

 оценили затраты на внедрение цифрового рубля в десятки миллиардов рублей

На внедрение одного рубля нужны миллиарды рублей... Понимаю. 

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33_rublya

2

 обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдётся ЦБ и банкам в 25 млрд рублей

А пароль всё равно будет admin/admin.

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Иосиф Перельман

0

Не до цифровых рублей сейчас - во дворце плесень надо устранять

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Петя Иванов

1

Дак для Сбера это вообще семечки, при прибыли почти в триллион.

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Роман Волгасов

–1

Благодаря аквадискотеки я стал разбираться в таких суммах.

Ответить

Bublikov Anton

0

Председатель АРБ Виктор Достов отметил, что прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, нужно понять, какие задачи он будет решать

Он профнепригоден? 
К счастью, банки об этом не спросят.

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Экспериментальный пришелец

0

 нужно понять, какие задачи он будет решать, как финансировать проект и кто понесёт издержки.

Обожаю такие фразы. Типа, вот в этот раз мы все-таки решили подумать, а потом уже делать 

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Михаил Качалов

Экспериментальн…
0

- тут не про это: банки тонко намекают, что если повысится прозрачность финансовых потоков, уважаемые люди могут пострадать и надо как то компенсировать им потери

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Павел Гражданский

0

Может кто-нибудь знающий, незнающему объяснить, что за цифровой рубль такой? И чем он от безнала отличается? Я лично понял, что это полный отказ от налички.

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Вася Пражкин

–1

 Председатель АРБ Виктор Достов отметил, что прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, нужно понять, какие задачи он будет решать, как финансировать проект и кто понесёт издержки.

Вроде взрослый человек, а не знает, что за все фантазии чиновников платит бизнес и народ.

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