Банки оценили затраты на внедрение цифрового рубля в десятки миллиардов рублей Статьи редакции
По мнению участников рынка, для адаптации платёжной инфраструктуры придётся модернизировать программное обеспечение и оборудование.
- По оценке «Сбера», только обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдётся ЦБ и банкам в 25 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». По оценкам собеседника издания в банке из топ-20, затраты для всей банковской системы на внедрение цифрового рубля могут составить десятки миллиардов рублей.
- Дискуссия о цифровом рубле прошла 21 января на площадке Ассоциации российских банков (АРБ), пишет издание. Участники обсуждали необходимость реализации проекта, возможные пути его реализации и последствия.
Председатель АРБ Виктор Достов отметил, что прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, нужно понять, какие задачи он будет решать, как финансировать проект и кто понесёт издержки.
Для адаптации платёжной инфраструктуры придётся модернизировать ПО и техническое оборудование, считает представитель одного крупного банка.
- Другие участники обсуждения отметили, что скорость внедрения будет зависеть от того, увидят ли банки окупаемость предстоящих вложений. В ЦБ считают, что о стоимости реализации проекта говорить рано.
- Центробанк сообщил о планах создать цифровой рубль в октябре 2020 года. В декабре того же года «Сбер» оценил затраты на создание киберустойчивой системы для цифрового рубля в 20-25 млрд рублей.
Пара комнат дворца всего лишь..
Да что вы все так за этот дворец взялись, человек может себе позволить, это ни самое дорогое здание в мире, ни самое понтовое, т.к. его собственник не стремится к ненужному вниманию. Ну а зависть дело такое 🙄
может себе позволить
В том-то и дело, что не может.
Зарплата президента РФ по состоянию на октябрь 2019 г. - 773,4 тыс. руб./мес.
Даже если учитывать, что В.В. Путин получал такие деньги все 20 лет у власти, наберется всего 185,6 миллионов рублей.
По оценке ФБК дом стоит 100 миллиардов рублей. Даже, если представить, что он стоит один миллиард, В.В. Путину нужно президентствовать без малого 108 лет.
Цифровой рубль - сделает сами банки ненужными, так что они сильно по скромничали, могли и триллион объявить.
сделает сами банки ненужными
- это Вы преувеличили, финансовые услуги по прежнему будут нужны, но снизятся транзакционные издержки (и комиссия банков за эти услуги) и возрастет прозрачность финансовых потоков для регулятора, что собственно и беспокоит банки
Как именно он сделает банки ненужными? Любой сможет себе намайнить рублей на тачку или квартиру?
оценили затраты на внедрение цифрового рубля в десятки миллиардов рублей
На внедрение одного рубля нужны миллиарды рублей... Понимаю.
обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдётся ЦБ и банкам в 25 млрд рублей
А пароль всё равно будет admin/admin.
Председатель АРБ Виктор Достов отметил, что прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, нужно понять, какие задачи он будет решать
Он профнепригоден?
К счастью, банки об этом не спросят.
- тут не про это: банки тонко намекают, что если повысится прозрачность финансовых потоков, уважаемые люди могут пострадать и надо как то компенсировать им потери
Может кто-нибудь знающий, незнающему объяснить, что за цифровой рубль такой? И чем он от безнала отличается? Я лично понял, что это полный отказ от налички.
Председатель АРБ Виктор Достов отметил, что прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, нужно понять, какие задачи он будет решать, как финансировать проект и кто понесёт издержки.
Вроде взрослый человек, а не знает, что за все фантазии чиновников платит бизнес и народ.
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