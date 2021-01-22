Финансы
Таня Боброва

ЦБ рассказал о новой схеме телефонных мошенников: они представляются сотрудниками МВД и говорят об уголовных делах Статьи редакции

Регулятор не подаёт заявления в правоохранительные органы по поводу операций без согласия самих клиентов банков.

Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников. Они представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении клиента банка возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ.

Так злоумышленники пытаются получить персональные данные, данные карт, сведения о совершенных операциях и другую информацию для хищения денег со счетов, сообщил регулятор.

ЦБ уведомил о ситуации банки и рекомендовал им учитывать схему при организации работы службы поддержки. «Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — заявили в ЦБ.

В МВД уточнили «Интерфаксу», что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Ведомство рекомендует узнавать у звонившего номер подразделения и имя, а затем проверять информацию в дежурной части.

  • По данным ЦБ, объём мошеннических операций в июле-сентябре 2020 года вырос на 32% год к году — до 2,5 млрд рублей. При этом доля операций с использованием социальной инженерии составила 64%.

#новость #цб #мошенничество

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28 комментариев
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Sergey Ontime

33

А, повестка должна быть?
Я думал, сразу в полиции суд делают, и все, без повесток.
Это тоже мошенники, значит?

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Ravshik

Sergey
–2

С Навальным так и было😂в полиции суд проходил.

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Экспериментальный пришелец

Ravshik
8

Шутку только испортили блин - (

Ответить

Sergey Ontime

Ravshik
0

-

Ответить

Ravshik

Sergey
0

Что с ним не так, я не понимаю😂

Ответить

Sergey Ontime

Ravshik
3

Очевидность пришла, стало скучно)

Ответить

Рекорд Надоев

Sergey
0

Зато зумеры догонят наверняка! )))

Ответить

Вася Пражкин

15

 они представляются сотрудниками МВД и говорят об уголовных делах

Да, слышал про них, еще они говорят - завтра митинг несанкционированный.

Ответить

Vladislav S

12

А это не те же люди, которые уже начали сажать людей за митинг в будущем? Как отличить мошенника от сотрудника МВД? 

Ответить

Вася Пражкин

Vladislav
2

На текущий момент - никак, к сожалению. Мошенники настолько искусно мимикрируют под сотрудников МВД, что само МВД их отличить не может порой или не хочет.

Ответить

Злобный Йожык

Вася
0

мимикрируют ли?

Ответить

Stepan Popov

Vladislav
1

Вспомнить бы ещё название фильма, в котором система предсказывала будущие преступления и пресекала их 🤔

Ответить

Andrew Stepanov

Stepan
0

Особое мнение

Ответить

Stepan Popov

Andrew
0

Спасибо 👍

Ответить

Stepan Popov

Vladislav
0

Ответ на 2й ваш вопрос никто не знает видимо 🤷‍♂️

Ответить

Экспериментальный пришелец

3

Так вроде ж это одно и то же

Ответить

Nuke 7s

Экспериментальн…
0

Лайк за ник

Ответить

Andrey Kulakov

3

Очень актуально в стране, где тебя могут осудить за что угодно)

Ответить

Владимир Солодков

1

У меня у знакомой вообще без кода подтверждения совершили покупку в иностранном интернет магазине на 58000тысяч.
Вот не реально наверное их найти.да и как вообще узнали о карте фиг его знает.

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Злобный Йожык

Владимир
1

58 миллионов без подтверждения? круто

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Юрий Другач

0

«Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник»

Когда уже эксперты-рекомендаторы поймут, что нет смысла конкретизировать сценарий, люди не запомнят все десятки тысяч комбинаций обмана. По-другому нужно учить

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Фёдор Скуратов

Юрий
1

Если тебе звонят и представляются сотрудниками органов, бросай трубку, это мошенник!

Ответить

Sergey Ontime

Юрий
0

Вы забыли написать, как надо

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Wera Ferat

Sergey
0

Скорее всего, только разговор начинает идти о Банке сразу же кидать трубку, без выяснения ситуации. И никому ничего не рассказывать, даже и представителям Банка!

Ответить

Murat Oshroev

0

А раньше как было?

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food crowd

0

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alex twit

0

А , впрочем, ничего нового

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Maksim Georgiev

0

Скоро судить будут удаленно по скайпу

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