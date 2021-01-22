ЦБ рассказал о новой схеме телефонных мошенников: они представляются сотрудниками МВД и говорят об уголовных делах Статьи редакции
Регулятор не подаёт заявления в правоохранительные органы по поводу операций без согласия самих клиентов банков.
Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников. Они представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении клиента банка возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ.
Так злоумышленники пытаются получить персональные данные, данные карт, сведения о совершенных операциях и другую информацию для хищения денег со счетов, сообщил регулятор.
ЦБ уведомил о ситуации банки и рекомендовал им учитывать схему при организации работы службы поддержки. «Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — заявили в ЦБ.
В МВД уточнили «Интерфаксу», что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Ведомство рекомендует узнавать у звонившего номер подразделения и имя, а затем проверять информацию в дежурной части.
- По данным ЦБ, объём мошеннических операций в июле-сентябре 2020 года вырос на 32% год к году — до 2,5 млрд рублей. При этом доля операций с использованием социальной инженерии составила 64%.
А, повестка должна быть?
Я думал, сразу в полиции суд делают, и все, без повесток.
Это тоже мошенники, значит?
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Очевидность пришла, стало скучно)
они представляются сотрудниками МВД и говорят об уголовных делах
Да, слышал про них, еще они говорят - завтра митинг несанкционированный.
А это не те же люди, которые уже начали сажать людей за митинг в будущем? Как отличить мошенника от сотрудника МВД?
На текущий момент - никак, к сожалению. Мошенники настолько искусно мимикрируют под сотрудников МВД, что само МВД их отличить не может порой или не хочет.
Вспомнить бы ещё название фильма, в котором система предсказывала будущие преступления и пресекала их 🤔
У меня у знакомой вообще без кода подтверждения совершили покупку в иностранном интернет магазине на 58000тысяч.
Вот не реально наверное их найти.да и как вообще узнали о карте фиг его знает.
«Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник»
Когда уже эксперты-рекомендаторы поймут, что нет смысла конкретизировать сценарий, люди не запомнят все десятки тысяч комбинаций обмана. По-другому нужно учить
Если тебе звонят и представляются сотрудниками органов, бросай трубку, это мошенник!
Вы забыли написать, как надо
Скорее всего, только разговор начинает идти о Банке сразу же кидать трубку, без выяснения ситуации. И никому ничего не рассказывать, даже и представителям Банка!
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