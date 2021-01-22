Регулятор не подаёт заявления в правоохранительные органы по поводу операций без согласия самих клиентов банков.

Центробанк предупредил россиян о новой схеме телефонных мошенников. Они представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении клиента банка возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ.

Так злоумышленники пытаются получить персональные данные, данные карт, сведения о совершенных операциях и другую информацию для хищения денег со счетов, сообщил регулятор.

ЦБ уведомил о ситуации банки и рекомендовал им учитывать схему при организации работы службы поддержки. «Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — заявили в ЦБ.

В МВД уточнили «Интерфаксу», что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Ведомство рекомендует узнавать у звонившего номер подразделения и имя, а затем проверять информацию в дежурной части.

По данным ЦБ, объём мошеннических операций в июле-сентябре 2020 года вырос на 32% год к году — до 2,5 млрд рублей. При этом доля операций с использованием социальной инженерии составила 64%.