Финансы
Рая Хачатрян

ЦБ и Минюст решили запретить выплаты по исполнительным листам на зарубежные счета Статьи редакции

Власти хотят ограничить отмывание средств, но эксперты видят в законопроекте риски для бизнеса.

11 11 комментариев
1659 просмотров

Центробанк и Минюст готовят законопроект о запрете на перечисление средств по исполнительным листам на счета в зарубежных банках. Компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации для получения денег, пишет РБК со ссылкой на участника обсуждений законопроекта и Минюст.

Счета в России необходимо иметь как резидентам, так и нерезидентам. По словам представителя Минюста, поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов.

В ЦБ не прокомментировали возможность ограничения переводов, но заявили, что готовят «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.

Власти впервые начали обсуждать запрет на перечисление средств по исполнительным листам зимой 2019 года. Подготовленный тогда законопроект в правительстве не рассмотрела, поскольку для решения проблемы нужны комплексные меры, заявил источник, знакомый с вопросом. Сейчас работа над законопроектом возобновилась, добавил он.

Поправки в законопроект несут риски для российского бизнеса, считают опрошенные РБК эксперты. По словам партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова, большинство участников рынка используют исполнительные документы по назначению, а вводить ограничения для всех из-за отдельных недобросовестных игроков контрпродуктивно.

В «Деловой России» инициативу Минюста не поддерживают. По словам члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мишина, если открытие счета в России будет обязательным условием, компании-нерезиденты будут готовы работать с российскими только по предоплате.

В бизнес-организации «Опора России» добавили, что это может снизить желание зарубежный компаний работать с российскими. Представитель организации в Пекине добавил, что иностранные контрагенты «и так не в восторге от эффективности системы исполнительного производства в России».

#новость #цб #минюст

11 11 комментариев
3
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11 комментариев
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Gaius Plinius

1

Ну надо же) дыра известна лет 5 как минимум, а они спохватились) интересно, чем это чревато и не снизит ли это доверием зарубежных партнёров к российским компаниям?

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Александр Привалов

Gaius
6

Да почему дыра-то??? Это преджде всего возможность для бизнеса. Услуга. Опция. Давайте возможность выезда за границу называйть дырой, или электронный документооборот, там тоже много злоупотреблений. Вот из-за того, что это считается "дырой", и следует решение её заткнуть. В итоге, разрешены будут только ИЛ на взыскание налогов и сборов, остальные дыры прикроют. Ура эффективному законотворчеству!

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Максим Федоров

Gaius
2

сама возможность переводить деньги — дыра в некотором роде

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Anton Ten

Gaius
0

А есть куда снижать? Кроме как просто перестать вообще работать?

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Константин Босов

1

Ещё кто то работает с нами без предоплаты? Удивительно... 

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Daniil Shvedov

Константин
1

Так скоро исправят

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Роман Александров

1
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Игорь Крафт

0

Ну с добрым утром всех!!!

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Jarosik Cobain

0

Стоит вынести на рассмотрение законопроект о запрете Минюста

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Blackrock

0

Так ради интереса, а в каких странах эффективно работает взыскание с должников?

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Silicium

0

Перестали использовать схему, заботливо прикрывают за собой дверку

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