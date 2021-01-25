ЦБ и Минюст решили запретить выплаты по исполнительным листам за границу для борьбы с отмыванием денег Статьи редакции
Власти хотят ограничить отмывание, но эксперты видят в законопроекте риски для бизнеса.
Центробанк и Минюст готовят законопроект о запрете на перечисление средств по исполнительным листам на счета в зарубежных банках. Компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации для получения денег, пишет РБК со ссылкой на участника обсуждений законопроекта и Минюст.
Счета в России необходимо иметь как резидентам, так и нерезидентам. По словам представителя Минюста, поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов.
В ЦБ не прокомментировали возможность ограничения переводов, но заявили, что готовят «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.
Власти впервые начали обсуждать запрет на перечисление средств по исполнительным листам зимой 2019 года. Подготовленный тогда законопроект в правительстве не рассмотрела, поскольку для решения проблемы нужны комплексные меры, заявил источник, знакомый с вопросом. Сейчас работа над законопроектом возобновилась, добавил он.
Поправки в законопроект несут риски для российского бизнеса, считают опрошенные РБК эксперты. По словам партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова, большинство участников рынка используют исполнительные документы по назначению, а вводить ограничения для всех из-за отдельных недобросовестных игроков контрпродуктивно.
В «Деловой России» инициативу Минюста не поддерживают. По словам члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мишина, если открытие счета в России будет обязательным условием, компании-нерезиденты будут готовы работать с российскими только по предоплате.
В бизнес-организации «Опора России» добавили, что это может снизить желание зарубежный компаний работать с российскими. Представитель организации в Пекине добавил, что иностранные контрагенты «и так не в восторге от эффективности системы исполнительного производства в России».
Ну надо же) дыра известна лет 5 как минимум, а они спохватились) интересно, чем это чревато и не снизит ли это доверием зарубежных партнёров к российским компаниям?
Да почему дыра-то??? Это преджде всего возможность для бизнеса. Услуга. Опция. Давайте возможность выезда за границу называйть дырой, или электронный документооборот, там тоже много злоупотреблений. Вот из-за того, что это считается "дырой", и следует решение её заткнуть. В итоге, разрешены будут только ИЛ на взыскание налогов и сборов, остальные дыры прикроют. Ура эффективному законотворчеству!
О чём ты? От отмывания всегда честный малый бизнес страдает. Это ещё один пример, отмыто миллиарды долларов так. С фиктивными претензиями. Так же через ИЛ и внутри страны отмывали одного время, но это дорого выходит, были проще схемы.
Услуги, опции, что? Зарубежные получатели тоже быстро денежки выводят, т.к. там свой ЦБ, который часто видит все эти схемы.
Любое отмывание давит на весь мелкий бизнес и делает ведение бизнеса сложнее. ЦБ тут не особо виноват, что у нас в стране 600 банков для отмывания только было. В его задачи не входит налоговая реформа, для снижения издержек.
Как обычно, на VC плюсуют всякий бред, который пишут и читают теоретики.
Ещё кто то работает с нами без предоплаты? Удивительно...
Наверное кто-то работает, но в реальности судов там единицы должны быть.
Никто не будет доверять компаниям без имени, а именитым мало смысла кидать, если они хотят еще поработать на международном рынке.
Так ради интереса, а в каких странах эффективно работает взыскание с должников?
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