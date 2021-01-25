Власти хотят ограничить отмывание, но эксперты видят в законопроекте риски для бизнеса.

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Центробанк и Минюст готовят законопроект о запрете на перечисление средств по исполнительным листам на счета в зарубежных банках. Компания или гражданин должны будут иметь счет в российской кредитной организации для получения денег, пишет РБК со ссылкой на участника обсуждений законопроекта и Минюст.

Счета в России необходимо иметь как резидентам, так и нерезидентам. По словам представителя Минюста, поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов.

В ЦБ не прокомментировали возможность ограничения переводов, но заявили, что готовят «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.

Власти впервые начали обсуждать запрет на перечисление средств по исполнительным листам зимой 2019 года. Подготовленный тогда законопроект в правительстве не рассмотрела, поскольку для решения проблемы нужны комплексные меры, заявил источник, знакомый с вопросом. Сейчас работа над законопроектом возобновилась, добавил он.

Поправки в законопроект несут риски для российского бизнеса, считают опрошенные РБК эксперты. По словам партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова, большинство участников рынка используют исполнительные документы по назначению, а вводить ограничения для всех из-за отдельных недобросовестных игроков контрпродуктивно.

В «Деловой России» инициативу Минюста не поддерживают. По словам члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мишина, если открытие счета в России будет обязательным условием, компании-нерезиденты будут готовы работать с российскими только по предоплате.