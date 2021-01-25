ЦБ планирует изменить условия инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). По мнению регулятора, такая мера обезопасит клиентов от продаж инвестиционных продуктов под видом страховых.

14 января 2020 года ЦБ рекомендовал страховщикам не предлагать инвестиционное страхование жизни россиянам без знаний в финансах. Так регулятор хочет защитить тех, кто считает ИСЖ вкладом.