ЦБ предложил ужесточить требования к продаже инвестиционных страховых продуктов Статьи редакции
Например, разрешить клиенту отказаться на раннем этапе и полностью вернуть уплаченные страховые взносы.
ЦБ планирует изменить условия инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). По мнению регулятора, такая мера обезопасит клиентов от продаж инвестиционных продуктов под видом страховых.
ЦБ предлагает:
- Обязать страховщиков включать в правила страхования условие, что страховая защита по ИСЖ начинает действовать после уплаты первого взноса.
- Сделать выплату в случае смерти застрахованного лица не менее чем двукратной от размера страховой премии.
- Предусмотреть защиту капитала и вмененную доходность по любому договору ИСЖ и краткосрочному НСЖ сроком до семи лет. В конце действия договора клиент сможет получить доход в дополнение к возврату уплаченной страховой премии.
- Дать возможность отказаться от полиса ИСЖ и вернуть деньги. До уплаты третьего взноса клиент может получить обратно уплаченные страховые взносы в размере 100%.
14 января 2020 года ЦБ рекомендовал страховщикам не предлагать инвестиционное страхование жизни россиянам без знаний в финансах. Так регулятор хочет защитить тех, кто считает ИСЖ вкладом.
Давно пора.
Но реальная цель видимо в том, чтобы загнать всех обратно во вклады, иначе планируемые налоги не собрать.
Мб просто стоит повышать фин грамотность населения, транслировать в массы, начиная со школьников и получить подкованное население?
Хотя нет, бред какой то, вдруг умнеть начнут..)
где взять дешевую ипотеку на вторичку (менее 8% вообще реально без зп проекта и семьи)?
Интересно, какие финансовые знания считаются достаточными? И как они будут проверяться? 2+2=4. Подходишь.
Во как! Наверное тьма обращений в ЦБ поступило, ведь именно так и делают банки, обманывают народ мол вот аналог депозиту, но налоги вы не будете платить и доходность выше чем на депозите! А доходность там смешная! У меня со 125 тысяч доходность была 790 рублей за год! Уроды , они же не говорят что инвестиции бываю не только положительными , но и отрицательными!
Блоги компаний
Показать еще