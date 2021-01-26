Компании создадут совместное предприятие для продажи закусок и напитков растительного происхождения.

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Pepsi и Beyond Meat создали совместное предприятие по продаже закусок и напитков растительного происхождения, пишет TechCrunch.

Компании не раскрывают финансовые условия сотрудничества и другие подробности. Операции совместного предприятия будут управляться через корпорацию PLANeT Partnership.

На фоне новостей о сотрудничестве акции Beyond Meat поднялись более чем на 30% и на максимуме стоили $221 за штуку. На 18:40 мск бумаги выросли на 26% и стоят $200 за штуку.

Партнерство даст Beyond Meat возможность использовать маркетинговый опыт Pepsi для производства новых продуктов, а Pepsi может увеличить инвестиции в продукты растительного происхождения, пишет CNBC.

По оценкам финансовой компании Jefferies, Beyond Meat контролирует около 13% категории заменителей мяса в США.

По мнению издания, это будет одно из крупных партнёрств Beyond Meat после партнёрства с McDonald’s для добавления в меню ресторанов блюд на растительной основе.

Компания Beyond Meat специализируется на производстве и продаже из ингредиентов растительного происхождения продуктов, которые имитируют вкус и текстуру настоящего мяса.