Стартап от основателей из СНГ Sila Nanotechnologies привлёк $590 млн Статьи редакции
Большая часть денег пойдёт на строительство нового завода в США.
- Американский стартап Sila Nanotechnologies по производству компонентов для аккумуляторов привлёк $590 млн инвестиций, пишет The Wall Street Journal.
- Большая часть денег пойдёт на строительство в США завода по производству материалов для аккумуляторов. Место ещё не выбрано.
- Раунд возглавили Coatue Management и T. Rowe Price Associates, оценка Sila Nano после привлечения инвестиций составляет примерно $3,3 млрд.
- Sila разрабатывает кремниевые анодные материалы для аккумуляторов. Компания планирует выйти на рынок батарей для электромобилей к 2025 году. По данным Crunchbase, с момента основания в 2011 году стартап привлёк $250 млн.
- По данным сайта Insidedeevs, основатели Sila Nanotechnologies — из СНГ. Джин Бердичевский родился в Севастополе, а Глеб Юшин в прошлом петербуржец.
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6 комментариев
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Прочитал название "Nanotechnologies" и сразу вспомнил - "Премьер Сергей Иванов призывает россиян не верить телерекламе со словом "нано"
https://rb.ru/article/ivanov-ulichil-reklamshhikov-v-nanoobmane/
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