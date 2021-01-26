Финансы
Евгения Евсеева

Стартап от основателей из СНГ Sila Nanotechnologies привлёк $590 млн Статьи редакции

Большая часть денег пойдёт на строительство нового завода в США.

  • Американский стартап Sila Nanotechnologies по производству компонентов для аккумуляторов привлёк $590 млн инвестиций, пишет The Wall Street Journal.
  • Большая часть денег пойдёт на строительство в США завода по производству материалов для аккумуляторов. Место ещё не выбрано.
  • Раунд возглавили Coatue Management и T. Rowe Price Associates, оценка Sila Nano после привлечения инвестиций составляет примерно $3,3 млрд.
  • Sila разрабатывает кремниевые анодные материалы для аккумуляторов. Компания планирует выйти на рынок батарей для электромобилей к 2025 году. По данным Crunchbase, с момента основания в 2011 году стартап привлёк $250 млн.
  • По данным сайта Insidedeevs, основатели Sila Nanotechnologies — из СНГ. Джин Бердичевский родился в Севастополе, а Глеб Юшин в прошлом петербуржец.

#новость

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zubair zubairov

3

Молодцы ребята 👍

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Даниил Орел

0

Джин Бердичевский

Макс Бялысток! 

Извините ради Бога... 

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Борис Свечников

0

Daimler в плохое не инвестирует. Молодцы

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Александр Ковалев

0

Прочитал название "Nanotechnologies" и сразу вспомнил - "Премьер Сергей Иванов призывает россиян не верить телерекламе со словом "нано"
https://rb.ru/article/ivanov-ulichil-reklamshhikov-v-nanoobmane/

Иванов уличил рекламщиков в нанообмане | Rusbase
Премьер Сергей Иванов призывает россиян не верить телерекламе со словом 'нано'
rb.ru
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Антон Штадлер

0

Из той же серии, что Гугл основан выходцем из СНГ)

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Syzygy

–2

Roga ynd Kopita были бы каноничней.

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