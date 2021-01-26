Forbes: участники венчурного Фонда фондов должны будут скинуться по 1 млрд рублей в его бюджет Статьи редакции
Фонд запустят в феврале 2021 года, в нём согласились участвовать десять компаний.
Бизнесмены-участники частно-государственного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий должны будут внести в его бюджет по 1 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой четыре источника, знакомые с работой по созданию фонда.
Один из источников подчеркнул, что решение ещё не принято и сумма не окончательная.
Капитал фонда будет создан 50 на 50. Сначала его финансирует государство, затем — частный бизнес. В октябре 2020 года правительство планировало вложить в него 14 млрд рублей.
Источник Forbes сообщил, что общий бюджет фонда составит 15-20 млрд рублей, «причём говорилось, что лучше 20 млрд рублей». Ещё один источник говорит изданию, что бюджет составит 16-20 млрд рублей.
Федеральный чиновник сказал Forbes, что количество участников фонда может увеличиться — это повлияет на общий бюджет фонда или размер взноса с компаний.
Деньги потратят на проекты в области высоких технологий, искусственного интеллекта, медицины, генетики, зеленой энергетики и сельского хозяйства.
Идею создания Фонда фондов Путин обсуждал в марте 2020 года на встрече с инвесторами, на которой присутствовали в том числе сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и инвестор Леонид Богуславский
Венчурный Фонд фондов запустят в феврале. Соглашения об участии в фонде подписали восемь инвесторов: это группы компаний AEON Романа Троценко, ЕСН Григория Берёзкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Полюс» семьи Сулеймана Керимова, «Ренова» Виктора Вексельберга, ТМК и «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева.
Фонд будет работать как инвестиционное товарищество, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Управляющим станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Фонд фондов для распила распилов
«Причем говорилось, что лучше 20 млрд. рублей» - ну так конечно лучше...)
Что там пилить? Деньги смешные
А вот и миллиардеры пожаловали.
На какой-нибудь никому не нужный футбольный клуб Локомотив тратят 6 млрд госденег в год, там поорите лучше о воровстве
Популяризация и развитие спорта стране - это когда в стране строят спортивные площадки в шаговой доступности и открывают недорогие секции, чтобы дети могли заниматься спортом без удара по бюджету родителей. А так футбол/хоккей уже давно игра для обеспеченных детей.
Полностью солидарен, а то идёшь домой с метро, Алкомаркет, КБ, Винный бутик итд...
может лучше популяризовать науку и медицину? чем зарывать деньги в трутней футболистов?
Это называется популяризация и развитие спорта в стране, нельзя однозначно назвать воровством.
Спорт обязательно популяризировать именно за 6 млрд в год?
За 5 млрд нельзя? А за еще меньшую сумму?
При желании любые затраты можно оправдать, только зачем?
В Москве нет проблем найти олигарха который будет содержать клуб, как это делает какой-нибудь Спартак, но государство содержит его за свой счет
участники венчурного Фонда фондов должны будут внести по 1 млрд рублей в его бюджет
На ремонт дворца от плесени
Пфффф, тесниться между мирами и жаться в тисках пространств? Ну уж нет, мы свободные рептилоиды или где.
А ведь и правда. Даже если победим американцев, придется бороться еще и с внеземными цивилизациями. Уже готова методичка Фонда фондов: Крах внеземных валют вот-вот и инопланетяне хотят напасть на Россию, поэтому денег нет. Инопланетяне-либертяне в элитах, еще через 20 лет их победим окончательно. Но пока держитесь, хорошего вам настроения.
Чувак, ты всю ветку заспамил своими бессмысленными комментариями. Ты там бухаешь что ли?
"Фонд для достройки дворца"
- для достройки дворца не хватает 16-20 млрд. ₽
Какой же бред в очередной раз. Вот прямо бред.
Как будто проблемы инноваций, технологий и прочего у нас именно в том что недостаточно финансирование. А законодательные препоны нет? А то что все более менее живые производства "у друзей" сами знаете кого, и им глубоко плевать на экономическую эффективность, потому что гос.заказ получается не качеством и инновацией. На повышение эффективности они плевали с большой колокольни.
Хотя чего можно ожидать от людей, которые поклоняются и восхваляют человека интересы которого убогие дворцы за бесконечное количество бабла.
Вообще насколько надо быть ущербным в развитии чтобы дворцы могли хоть как-то интересовать.
Только если с банькой.
Э(электронной)-банькой.
понимаю что у вас сарказм, но блин, ну построй просто нормальный коттедж чтобы жить. Ну 250кмв, там и сауна будет и бассик итп. Так если он нормально сделан, нормально построен, за ним и присматривать не сложно и реально детям отдать можно и продать в случае чего.
Еще ведь вариант какой развивать территорию, там и бассейн и сауна будет, для всех на комерц основе, дороговато, но нормально+ это таки ликвид, т.е. в такой районе/микрорайоне(подмосковье или сочи или адлер) там жить можно будет, как то поддерживать не бесконечными деньгами.
А эти xуевины кому нужны? Это же какой то полный пиздeц не дальновидности. 90% времени простой, обслуживание пиздeц дорогое, выглядит eбануто, уборка eбaнутaя. А поскольку там все нaпизженно, как у сороки, то и официально передать/продать кому то хрен с два удастся, да и какому идиоту он нужен будет. По сути факт наличие таких дворцов уже подтверждение безвкусия, не адекватности и не дальновидности...
Проблема комплексная, многофакторная, уходящая корнями на столетия в прошлое, а масштабы страны и ментальность, инерция населения/властей/элит не позволят ничего в сжатые сроки изменить ещё долгое-долгое время. Даже если мы начнём двигаться в нужном направлении без раскачки, на которую у нас нет времени, то сомневаюсь, что мы с вами лично застанем светлое будущее, не меняя локацию. Да и предпосылок к изменениям нет, только серьёзное потрясение глобального масштаба сможет дать пинок под зад и заставить кувыркаясь лететь к русской мечте. Вопрос только какая она, эта русская мечта.
Не верю в ментальность. Через средневековье, феодалов и диктатуры, ну или хотя бы абсолютные монархии все страны проходили, только видимо не все до конца смогли от этого избавиться.
Например Англия до сих пор монархию сохранила, Канада, Австралия и ещё немало государств подчиняются британской королеве 🤷♂️
Но мы же все понимаем, что т.н. английская монархия - это дань традициям. Так же как и японская, например. Просто шоу, в котором монарх - даже не ведущий, а просто приглашённая звезда
Ну вообще то нет, хоть это так и преподносится. Без британской королевы серьезные решения там не принимаются.
при этом она не сможет самодурствовать - в странах СНГ "президенты" могут, так и где настоящая монархия?
У неё большое влияние, глупо с этим спорить. Но как мне кажется, это влияние сильной личности, а не должности. Будь на месте нынешней королевы какая-нибудь менее сильная и ответственная персона - каким влиянием она (персона) обладала бы?
Плюс колоссальный опыт Елизаветы - позанимайтесь чем-нибудь добросовестно в течение... Скольки? 70 лет, кажется? И у вас тоже будет немалое влияние, даже без каких-либо официальных полномочий
Письменный фитиль
Работать поменьше, зарабатывать побольше )
зарабатывать побольше
...и в валюте! Такая идея мне по нраву, я с вами!
На самом деле все не так плохо в плане сроков. Азиатские страны в том числе Сингапур пример этого. Да, нужно чтобы у власти был идейные, да придется садить по настоящим законам друзей, такова цена входа в историю добрым словом.
Сингапур хорош, но население и площадь равны 1/3 от Москвы. Китай мегаэффективен, но там своя атмосфера и ментальность, а изменения, результат которых мы видим сейчас, были инициированы, наверное, лет 30-40 назад. Всё может быть, лучше попробовать, чем гадать, но, похоже, России уготована всё та же участь поставщика ресурсов, поэтому развивать промышленность тут смысла для элит нет:
Тезис БРИКС (на основе статьи Goldman Sachs «Мечтая о БРИК: Путь к 2050») предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики. Эксперты предсказывают, что Китай и Индия будут доминирующими глобальными поставщиками товаров промышленного назначения и услуг, в то время как Бразилия и Россия станут также доминирующими поставщиками сырья. Сотрудничество является, таким образом, вероятным — как логический шаг БРИКС, потому что Бразилия и Россия вместе логично формируют поставщиков Индии и Китая. — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
Фонд фондов... Управление по управлению всеми управлениями
Фондович
Достаточно популярный механизм. В Китае работает и очень успешно.
Очередной общак?)
Чем занимается управление по управлению всеми управлениями?
Есть с штатах Фонд Фонды 😄
https://www.janefonda.com/tag/the-jane-fonda-foundation/
Был же такой фонд, где 35% улетали в оффшоры)) Уже потрачено?)
Да, на закупку ёршиков
И этот фонд будет подчищаться фонду по управлению фондами фондов.
Я тут от лица всех позитивных пчёл просто оставлю для мух сообщение, что мы вдохновились информацией и пошли создавать проекты, которые получат от фонда финансирование. Всем добра ✌
Вот это да... Кокс, полученный через Российское посольство в Аргентине, похоже еще не закончился. Прилетели пчелы и вот-вот ужалят добром.
Друг, если ты пьёшь или пропустил приём лекарства, желательно заранее отключить интернет.
Валяйте. Только бдите, что Враги и Шпёны придумали закон трения.
Фонд фондов???
Дворец дворцов. Вы еще эмблемы двуглавого орла с большой короной на шевронах Росгвардии не видели. Присмотритесь, у них нашивки на рукавах, а там орёл. Такой же как на воротах Дворца дворцов. Думаю вы понимаете, что люди подумают когда дойдет. Стыд стыда.
Фонд фондов для дворца дворцов
Можно без рублей? Звучит, как оскорбление попытке определить "скока вешать в граммах" - т.е. в USD, конечно. Я ведь помню время, когда хотя бы деловые СМИ еще писали в скобках "тучеярд рублей (100 тыс. USD), но потом это как-то забылось
Копейки
Фонд фондов? А крыша продолжает протекать, и куда то уплывать. Путин Путина на подходе?)
Есть инфа из надёжных источников что это просто вход во дворец на новогоднюю тусу стоит один миллиард.
Прикол. Представил себе участника такого фонда. Работаешь, а тут тебе говорят - занеси как миллиард на орг. взнос. И ты такой - да запросто, прям как на ДР скинуться))
Даже специально загуглил, Миллиард - это тысяча миллионов.
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