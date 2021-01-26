Финансы
Евгения Евсеева

Forbes: участники венчурного Фонда фондов должны будут скинуться по 1 млрд рублей в его бюджет Статьи редакции

Фонд запустят в феврале 2021 года, в нём согласились участвовать десять компаний.

78 78 комментариев
4288 просмотров

Бизнесмены-участники частно-государственного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий должны будут внести в его бюджет по 1 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой четыре источника, знакомые с работой по созданию фонда.

Один из источников подчеркнул, что решение ещё не принято и сумма не окончательная.

Капитал фонда будет создан 50 на 50. Сначала его финансирует государство, затем — частный бизнес. В октябре 2020 года правительство планировало вложить в него 14 млрд рублей.

Источник Forbes сообщил, что общий бюджет фонда составит 15-20 млрд рублей, «причём говорилось, что лучше 20 млрд рублей». Ещё один источник говорит изданию, что бюджет составит 16-20 млрд рублей.

Федеральный чиновник сказал Forbes, что количество участников фонда может увеличиться — это повлияет на общий бюджет фонда или размер взноса с компаний.

Деньги потратят на проекты в области высоких технологий, искусственного интеллекта, медицины, генетики, зеленой энергетики и сельского хозяйства.

Идею создания Фонда фондов Путин обсуждал в марте 2020 года на встрече с инвесторами, на которой присутствовали в том числе сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и инвестор Леонид Богуславский

Венчурный Фонд фондов запустят в феврале. Соглашения об участии в фонде подписали восемь инвесторов: это группы компаний AEON Романа Троценко, ЕСН Григория Берёзкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Полюс» семьи Сулеймана Керимова, «Ренова» Виктора Вексельберга, ТМК и «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева.

Фонд будет работать как инвестиционное товарищество, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Управляющим станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

#новость

78 78 комментариев
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78 комментариев
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Александр Константинов

38

Фонд фондов для распила распилов

«Причем говорилось, что лучше 20 млрд. рублей» - ну так конечно лучше...)

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Алексей Ларин

Александр
–12

Что там пилить? Деньги смешные

Ответить

Ильдар Муртазен

Алексей
32

А вот и миллиардеры пожаловали. 

Ответить

Алексей Ларин

Ильдар
0

На какой-нибудь никому не нужный футбольный клуб Локомотив тратят 6 млрд госденег в год, там поорите лучше о воровстве

Ответить

Vladislav

Алексей
–3

Это называется популяризация и развитие спорта в стране, нельзя однозначно назвать воровством.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Vladisl…
9

Популяризация и развитие спорта стране - это когда в стране строят спортивные площадки в шаговой доступности и открывают недорогие секции, чтобы дети могли заниматься спортом без удара по бюджету родителей. А так футбол/хоккей уже давно игра для обеспеченных детей.

Ответить

Дмитрий Разломов

Ренат
1

Полностью солидарен, а то идёшь домой с метро, Алкомаркет, КБ, Винный бутик итд...

Ответить

Aleksey Bobkov

Vladisl…
6

может лучше популяризовать науку и медицину? чем зарывать деньги в трутней футболистов?

Ответить

Johnny Vorony

Aleksey
0
Ответить

Андрей Захаров

Vladisl…
5

Это называется популяризация и развитие спорта в стране, нельзя однозначно назвать воровством.

Спорт обязательно популяризировать именно за 6 млрд в год? 
За 5 млрд нельзя? А за еще меньшую сумму?

При желании любые затраты можно оправдать, только зачем?

Ответить

Алексей Ларин

Vladisl…
2

В Москве нет проблем найти олигарха который будет содержать клуб, как это делает какой-нибудь Спартак, но государство содержит его за свой счет

Ответить

Николай

Алексей
–3

«Если я не смотрю футбол, значит никто не смотрит»

Ответить

Aleksey Bobkov

Николай
2

вуаерист?

Ответить

Сергей Королевский

Александр
8

участники венчурного Фонда фондов должны будут внести по 1 млрд рублей в его бюджет

На ремонт дворца от плесени

Ответить

Роман Александров

33
Ответить

Алексис Второй

Роман
2

Пфффф, тесниться между мирами и жаться в тисках пространств? Ну уж нет, мы свободные рептилоиды или где.

Ответить

Denis Smirnov

Роман
–2

А ведь и правда. Даже если победим американцев, придется бороться еще и с внеземными цивилизациями. Уже готова методичка Фонда фондов: Крах внеземных валют вот-вот и инопланетяне хотят напасть на Россию, поэтому денег нет. Инопланетяне-либертяне в элитах, еще через 20 лет их победим окончательно. Но пока держитесь, хорошего вам настроения.

Ответить

Сергей Королевский

Denis
1

Чувак, ты всю ветку заспамил своими бессмысленными комментариями. Ты там бухаешь что ли?

Ответить

Евгений Старцев

22

"Фонд для достройки дворца"
- для достройки дворца не хватает 16-20 млрд. ₽

Ответить

Denis Smirnov

Евгений
0

Фонд для достройки дворца строителей дворца фонда фондов.

Ответить

badResistor

17

Какой же бред в очередной раз. Вот прямо бред.

Как будто проблемы инноваций, технологий и прочего у нас именно в том что недостаточно финансирование. А законодательные препоны нет? А то что все более менее живые производства "у друзей" сами знаете кого, и им глубоко плевать на экономическую эффективность, потому что гос.заказ получается не качеством и инновацией. На повышение эффективности они плевали с большой колокольни.

Ответить

badResistor

badResistor
16

Хотя чего можно ожидать от людей, которые поклоняются и восхваляют человека интересы которого убогие дворцы за бесконечное количество бабла. 
Вообще насколько надо быть ущербным в развитии чтобы дворцы могли хоть как-то интересовать.

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Антон Гранд

badResistor
1

Только если с банькой.

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Denis Smirnov

Антон
1

Э(электронной)-банькой. 

Ответить

badResistor

Denis
0

это в Хабаровске)
как и во всех отделениях лдпр)

Ответить

badResistor

Антон
0

понимаю что у вас сарказм, но блин, ну построй просто нормальный коттедж чтобы жить. Ну 250кмв, там и сауна будет и бассик итп. Так если он нормально сделан, нормально построен, за ним и присматривать не сложно и реально детям отдать можно и продать в случае чего.
Еще ведь вариант какой развивать территорию, там и бассейн и сауна будет, для всех на комерц основе, дороговато, но нормально+ это таки ликвид, т.е. в такой районе/микрорайоне(подмосковье или сочи или адлер) там жить можно будет, как то поддерживать не бесконечными деньгами.

А эти xуевины кому нужны? Это же какой то полный пиздeц не дальновидности. 90% времени простой, обслуживание пиздeц дорогое, выглядит eбануто, уборка eбaнутaя. А поскольку там все нaпизженно, как у сороки, то и официально передать/продать кому то хрен с два удастся, да и какому идиоту он нужен будет. По сути факт наличие таких дворцов уже подтверждение безвкусия, не адекватности и не дальновидности...

Ответить

Алексис Второй

badResistor
8

Проблема комплексная, многофакторная, уходящая корнями на столетия в прошлое, а масштабы страны и ментальность, инерция населения/властей/элит не позволят ничего в сжатые сроки изменить ещё долгое-долгое время. Даже если мы начнём двигаться в нужном направлении без раскачки, на которую у нас нет времени, то сомневаюсь, что мы с вами лично застанем светлое будущее, не меняя локацию. Да и предпосылок к изменениям нет, только серьёзное потрясение глобального масштаба сможет дать пинок под зад и заставить кувыркаясь лететь к русской мечте. Вопрос только какая она, эта русская мечта.

Ответить

Denis Smirnov

Алексис
2

Не верю в ментальность. Через средневековье, феодалов и диктатуры, ну или хотя бы абсолютные монархии все страны проходили, только видимо не все до конца смогли от этого избавиться. 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Denis
1

Например Англия до сих пор монархию сохранила, Канада, Австралия и ещё немало государств подчиняются британской королеве 🤷‍♂️

Ответить

Alexander B

Ренат
2

Но мы же все понимаем, что т.н. английская монархия - это дань традициям. Так же как и японская, например. Просто шоу, в котором монарх - даже не ведущий, а просто приглашённая звезда

Ответить

Ренат Зайдуллин

Alexand…
1

Ну вообще то нет, хоть это так и преподносится. Без британской королевы серьезные решения там не принимаются.

Ответить

Yusuf Abdullaev

Ренат
1

при этом она не сможет самодурствовать - в странах СНГ "президенты" могут, так и где настоящая монархия?

Ответить

Alexander B

Ренат
0

У неё большое влияние, глупо с этим спорить. Но как мне кажется, это влияние сильной личности, а не должности. Будь на месте нынешней королевы какая-нибудь менее сильная и ответственная персона - каким влиянием она (персона) обладала бы?

Плюс колоссальный опыт Елизаветы - позанимайтесь чем-нибудь добросовестно в течение... Скольки? 70 лет, кажется? И у вас тоже будет немалое влияние, даже без каких-либо официальных полномочий

Ответить

Письменный фитиль

Алексис
2

Работать поменьше, зарабатывать побольше )

Ответить

o1o

Письмен…
1

Работай крохами, пизди ворохами.

Ответить

Алексис Второй

Письмен…
0

 зарабатывать побольше

...и в валюте! Такая идея мне по нраву, я с вами!

Ответить

badResistor

Алексис
0

На самом деле все не так плохо в плане сроков. Азиатские страны в том числе Сингапур пример этого. Да, нужно чтобы у власти был идейные, да придется садить по настоящим законам друзей, такова цена входа в историю добрым словом.

Ответить

Алексис Второй

badResi…
0

Сингапур хорош, но население и площадь равны 1/3 от Москвы. Китай мегаэффективен, но там своя атмосфера и ментальность, а изменения, результат которых мы видим сейчас, были инициированы, наверное, лет 30-40 назад. Всё может быть, лучше попробовать, чем гадать, но, похоже, России уготована всё та же участь поставщика ресурсов, поэтому развивать промышленность тут смысла для элит нет:
 Тезис БРИКС (на основе статьи Goldman Sachs «Мечтая о БРИК: Путь к 2050») предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобальной экономики. Эксперты предсказывают, что Китай и Индия будут доминирующими глобальными поставщиками товаров промышленного назначения и услуг, в то время как Бразилия и Россия станут также доминирующими поставщиками сырья. Сотрудничество является, таким образом, вероятным — как логический шаг БРИКС, потому что Бразилия и Россия вместе логично формируют поставщиков Индии и Китая. — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1

Ответить

alex twit

13

Фонд фондов... Управление по управлению всеми управлениями

Ответить

Evgeny Boyko

alex
15

Фондович

Ответить

Denis Smirnov

Evgeny
2

Фонд его побери.

Ответить

Alexey Moiseenkov

alex
3

Достаточно популярный механизм. В Китае работает и очень успешно.

Ответить

alex twit

Alexey
4

Да я про название... А так очередное освоялово

Ответить

Ivan Zamorev

alex
4

Очередной общак?)

Ответить

alex twit

Ivan
0

ПОРУБЛЮ, СУКИ!
И бояре скинулись по рублю. По лярду, точнее

Ответить

Илья Плотников

alex
0

Зонтичный фонд это называется

Ответить

Igor Kachura

Alexey
1

А детали?

Ответить

Denis Smirnov

alex
1

Чем занимается управление по управлению всеми управлениями?

Ответить

Евгений Савойский

Denis
1

Строит дворцы!

Ответить

Zachary Vichinsky

alex
1

Есть с штатах Фонд Фонды 😄
https://www.janefonda.com/tag/the-jane-fonda-foundation/

Ответить

Sergey Ontime

8

Был же такой фонд, где 35% улетали в оффшоры)) Уже потрачено?)

Ответить

Сергей Королевский

Sergey
5

Да, на закупку ёршиков

Ответить

Denis Smirnov

Сергей
1

Опять дефицит. Ëршики теперь будут только по талонам?

Ответить

Хороший

5

И этот фонд будет подчищаться фонду по управлению фондами фондов.

Ответить

Max Edush

Хороший
0

Хороводоводоведы?

Ответить

Александр Гурьянов

4

Я тут от лица всех позитивных пчёл просто оставлю для мух сообщение, что мы вдохновились информацией и пошли создавать проекты, которые получат от фонда финансирование. Всем добра ✌

Ответить

Denis Smirnov

Александр
0

Вот это да... Кокс, полученный через Российское посольство в Аргентине, похоже еще не закончился. Прилетели пчелы и вот-вот ужалят добром.

Ответить

Александр Гурьянов

Denis
2

И без него цветы жизни в изобилии 😉

Ответить

Даниил Орел

Denis
0

Друг, если ты пьёшь или пропустил приём лекарства, желательно заранее отключить интернет. 

Ответить

Serge Sokolov

Александр
0

Валяйте. Только бдите, что Враги и Шпёны придумали закон трения. 

Ответить

Александр Гурьянов

Serge
0

Мы живём по закону, который главнее 👌

Ответить

Железнодорожный щит

3

Фонд фондов перспективных перспектив и промышленных промышленностей

Ответить

Denis Smirnov

Железнодорожный
1

Стыдный стыд.

Ответить

Игорь Чернов

3

Фонд фондов???

Ответить

Denis Smirnov

Игорь
0

Дворец дворцов. Вы еще  эмблемы двуглавого орла с большой короной на шевронах Росгвардии не видели. Присмотритесь, у них нашивки на рукавах, а там орёл. Такой же как на воротах Дворца дворцов.  Думаю вы понимаете, что люди подумают когда дойдет. Стыд стыда. 

Ответить

Sergey Ontime

Denis
0

Герб России же

Ответить

Vladislav S

3

Фонд фондов для дворца дворцов 

Ответить

Denis Smirnov

Vladislav
0

Лавировали лавировали да не залавировали.

Ответить

Serge Arsentiev

2

Можно без рублей? Звучит, как оскорбление попытке определить "скока вешать в граммах" - т.е. в USD, конечно. Я ведь помню время, когда хотя бы деловые СМИ еще писали в скобках "тучеярд рублей (100  тыс. USD), но потом это как-то забылось

Ответить

Алексей Ларин

0

Копейки

Ответить

Denis Smirnov

Алексей
1

Копейки копеек.

Ответить

Denis Smirnov

1

Ëршик Ëршика.

Ответить

Denis Smirnov

0

Фонд фондов? А крыша продолжает протекать, и куда то уплывать. Путин Путина на подходе?)

Ответить

Sergey Ontime

0

На дом не хватит, даже.

Ответить

Антон Гранд

0

А что если Путин решил стать нормальным ? Да не, бред какой то

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Есть инфа из надёжных источников что это просто вход во дворец на новогоднюю тусу стоит один миллиард.

Ответить

Alexander Saveliev

0

Сразу вспомнилось. 

Ответить

Юрий Ключевский

0

Прикол. Представил себе участника такого фонда. Работаешь, а тут тебе говорят - занеси как миллиард на орг. взнос. И ты такой - да запросто, прям как на ДР скинуться)) 

Даже специально загуглил, Миллиард - это тысяча миллионов. 

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