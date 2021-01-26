Финансы
Евгения Евсеева

Forbes: участники венчурного Фонда фондов должны будут внести 1 млрд рублей в его бюджет Статьи редакции

Фонд запустят в феврале 2021 года, в нём согласились участвовать десять компаний.

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Бизнесмены-участники частно-государственного Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий должны будут внести в его бюджет по 1 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой четыре источника, знакомые с работой по созданию фонда.

Один из источников подчеркнул, что решение ещё не принято и сумма не окончательная.

Капитал фонда будет создан 50 на 50. Сначала его финансирует государство, затем — частный бизнес. В октябре 2020 года правительство планировало вложить в него 14 млрд рублей.

Источник Forbes сообщил, что общий бюджет фонда составит 15-20 млрд рублей, «причём говорилось, что лучше 20 млрд рублей». Ещё один источник говорит изданию, что бюджет составит 16-20 млрд рублей.

Федеральный чиновник сказал Forbes, что количество участников фонда может увеличится — это повлияет на общий бюджет фонда или размер взноса с компаний.

Деньги потратят на проекты в области высоких технологий, искусственного интеллекта, медицины, генетики, зеленой энергетики и сельского хозяйства.

Идею создания Фонда фондов Путин обсуждал в марте 2020 года на встрече с инвесторами, на которой присутствовали в том числе сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и инвестор Леонид Богуславский

Венчурный Фонд фондов запустят в феврале. Соглашения об участии в фонде подписали восемь инвесторов: это группы компаний AEON Романа Троценко, ЕСН Григория Берёзкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Полюс» семьи Сулеймана Керимова, «Ренова» Виктора Вексельберга, ТМК и «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева.

Фонд будет работать как инвестиционное товарищество, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Управляющим станет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

#новость

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Александр Константинов

6

Фонд фондов для распила распилов

«Причем говорилось, что лучше 20 млрд. рублей» - ну так конечно лучше...)

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Алексей Ларин

Александр
0

Что там пилить? Деньги смешные

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Евгений Старцев

3

"Фонд для достройки дворца"
- для достройки дворца не хватает 16-20 млрд. ₽

Ответить

Роман Александров

3
Ответить

Алексис Второй

Роман
0

Пфффф, тесниться между мирами и жаться в тисках пространств? Ну уж нет, мы свободные рептилоиды или где.

Ответить

alex twit

2

Фонд фондов... Управление по управлению всеми управлениями

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Evgeny Boyko

alex
3

Фондович

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Alexey Moiseenkov

alex
0

Достаточно популярный механизм. В Китае работает и очень успешно.

Ответить

alex twit

Alexey
1

Да я про название... А так очередное освоялово

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badResistor

1

Какой же бред в очередной раз. Вот прямо бред.

Как будто проблемы инноваций, технологий и прочего у нас именно в том что недостаточно финансирование. А законодательные препоны нет? А то что все более менее живые производства "у друзей" сами знаете кого, и им глубоко плевать на экономическую эффективность, потому что гос.заказ получается не качеством и инновацией. На повышение эффективности они плевали с большой колокольни.

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badResistor

badResistor
1

Хотя чего можно ожидать от людей, которые поклоняются и восхваляют человека интересы которого убогие дворцы за бесконечное количество бабла. 
Вообще насколько надо быть ущербным в развитии чтобы дворцы могли хоть как-то интересовать.

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Алексей Ларин

0

Копейки

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