«Ведомости»: компания «Сбера» и Cognitive Technologies для развития беспилотников ищет инвесторов при оценке в $400 млн Статьи редакции
Cognitive Pilot разрабатывает системы беспилотного управления транспортом и промышленными устройствами.
Российская Cognitive Pilot (совместное предприятие Cognitive Technologies и «Сбербанка») ведёт переговоры с несколькими инвесторами, рассказала «Ведомостям» сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова.
Сделку могут провести в 2021 году. После её закрытия контроль над Cognitive Pilot останется у Cognitive Technologies и менеджмента (сейчас им принадлежит 70%, ещё 30% у «Сбера»).
По словам знакомого с акционерами источника газеты, владельцы оценивают Cognitive Pilot в сумму около $400 млн, опираясь на данные независимых оценщиков. При такой оценке стоимость доли в компании, которую могут приобрести потенциальные инвесторы (до 20%), может составлять $80 млн.
Ускова допускает в качестве следующего шага публичное размещение Cognitive Pilot в 2022-2024 годах. Параметры IPO и площадка пока не определены.
В 2021 году Cognitive Pilot планирует начать активную экспансию, открыв представительства в Бразилии и Аргентине. Основной продвигаемый за рубежом продукт — система управления беспилотной сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot. Другие продукты компании — «умные» системы безопасности рельсового транспорта и радары для беспилотников, которые выпускаются в Томске.
Финансовые и операционные показатели Cognitive Pilot не раскрываются. По собственным данным, в 2019 году компания поставила 350 комплектов Cognitive Agro Pilot (каждый стоит чуть более 800 тысяч рублей). На 2021 год план продать 1230 комплектов, в январе уже законтрактовано 35% от плана.
«Сбербанк» и Cognitive Technologies создали Cognitive Pilot для развития беспилотных технологий в ноябре 2019 года. В России компания сотрудничает в том числе с агрохолдингом «Эконива», с помощью которого планирует за три года сделать беспилотными до 10 тысяч комбайнов.
Если компания такая классная, почему Сбер сам не инвестируют в нее дополнительно?
А потому, что это по-сберовски! Деньги, сделанные на советских вкладах закончились, вот и ищут "инвесторов"!
я бы купил акций Cognitive Technologies, они крутые, весь фб засыпан видео с комбайнов
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