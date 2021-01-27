Cognitive Pilot разрабатывает системы беспилотного управления транспортом и промышленными устройствами.

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Российская Cognitive Pilot (совместное предприятие Cognitive Technologies и «Сбербанка») ведёт переговоры с несколькими инвесторами, рассказала «Ведомостям» сооснователь и гендиректор компании Ольга Ускова.

Сделку могут провести в 2021 году. После её закрытия контроль над Cognitive Pilot останется у Cognitive Technologies и менеджмента (сейчас им принадлежит 70%, ещё 30% у «Сбера»).

По словам знакомого с акционерами источника газеты, владельцы оценивают Cognitive Pilot в сумму около $400 млн, опираясь на данные независимых оценщиков. При такой оценке стоимость доли в компании, которую могут приобрести потенциальные инвесторы (до 20%), может составлять $80 млн.

Ускова допускает в качестве следующего шага публичное размещение Cognitive Pilot в 2022-2024 годах. Параметры IPO и площадка пока не определены.

В 2021 году Cognitive Pilot планирует начать активную экспансию, открыв представительства в Бразилии и Аргентине. Основной продвигаемый за рубежом продукт — система управления беспилотной сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot. Другие продукты компании — «умные» системы безопасности рельсового транспорта и радары для беспилотников, которые выпускаются в Томске.

Финансовые и операционные показатели Cognitive Pilot не раскрываются. По собственным данным, в 2019 году компания поставила 350 комплектов Cognitive Agro Pilot (каждый стоит чуть более 800 тысяч рублей). На 2021 год план продать 1230 комплектов, в январе уже законтрактовано 35% от плана.