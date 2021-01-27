ЕНВД отменён в России с 1 января 2021 года.

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Госдума приняла в третьем чтении норму о продлении перехода предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощённую систему налогообложения (УСН) до 31 марта 2021 года, пишет ТАСС.

Согласно закону, организации и индивидуальные предприниматели могут уведомить налоговый орган о переходе с 1 января 2021 года на УСН не позднее 31 марта 2021 года.

При этом организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев 2020 года её выручка не превысила 112,5 млн рублей.

ЕНВД, популярный среди малого и микробизнеса, отменён в России с 2021 года. Предпринимателей, которые не перешли на другую систему налогообложения, ФНС переведёт на общую, там ставки выше, а учёт сложнее. Если предприниматель совмещал ЕНВД с УСН, его переведут на УСН.

Предприниматели должны были подать заявление на переход с ЕНВД на иной режим налогообложения до конца 2020 года. В январе ФНС продлила срок подачи уведомления до 1 февраля.