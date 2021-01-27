Финансы
Евгений Делюкин

«Мы поощряем риски? О, да!»: сообщество r/WallStreetBets превратило биржу в казино ради веселья и попыток заработать Статьи редакции

Отсутствие опыта, агрессивные стратегии, высокие риски, троллинг, самоуверенность и мемы — главные особенности сабреддита на 2,5 млн человек, который стал заметным событием на Уолл-стрит.

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Одно из главных биржевых событий января 2021 года — резкий рост стоимости акций розничных магазинов игр GameStop. Шорт-продавцы, ставившие на их падение, потеряли $3,3 млрд.

Причиной роста стали пользователи сообщества Reddit r/WallStreetBets. Они решили скупать бумаги и отомстить хедж-фондам за недооценку GameStop и попытку её потопить — отобрать их деньги и попытаться заработать самим.

Это обернулось катастрофой для тех, кто играл на понижение, а для r/WallStreetBets акции GameStop стал источником заработка. Например, один из трейдеров сабреддита превратил $53,5 тысячи в $22,8 млн и продолжает держать акции при себе.

Самый популярный Yolo-тред на 27 января посвящен GameStop — реддитор хранит акции компании на $22,8 млн и всё ещё не продаёт их, заработав $9 млн за день. Остальные восхищаются его выдержкой
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vc.ru

Успех с GameStop — первый случай в истории r/WallStreetBets, когда удалось заработать всему сообществу, известному за свои рискованные и необдуманные поступки и потери (или заработки) сотен тысяч долларов за пару минут.

«Трейдеры-реддиторы не знают, что делают, и им всё равно, что они не знают, что делают», — признаётся основатель r/WallStreetBets Хайме Рогозински, не связанный с сообществом с 2020 года.

Слоган r/WallStreetBets— «словно 4chan нашёл терминал Bloomberg». Для них нет смысла изучать финансовую отчетность компаний или биржевые приёмы — они просто рассматривают игру на бирже, как шанс повеселиться, наклепать мемов и испытать острые ощущения от огромных потерь или заработка.

Маскот r/WallStreetBets Artstation

Откуда взялась r/WallStreetBets и как устроено сообщество

Сабреддит был основан Хайме Рогозински в 2012 году. Он хотел создать место, где опытные инвесторы могли бы обмениваться советами по краткосрочным высокорисковым стратегиям с быстрой и большой прибылью.

«Все разговоры на Reddit в то время были посвящены долгосрочному инвестированию и индексным фондам, и каждый раз, когда я оставлял комментарий или вопрос, меня ругали и называли плохим инвестором», — говорит Рогозински.

Тогда он создал сабреддит r/WallStreetBets, как серьезный форум для обучения торгам на бирже.

Но вскоре на сабреддит нахлынула неуправляемая толпа троллей и шутников, а модератором стал Мартин Шкрели — бывший менеджер хедж-фонда, который отбывает семилетний срок в тюрьме за мошенничество с ценными бумагами, пишет Money.

Шкрели, которого называют «самым ненавидимым человеком в мире», известен за спекуляции на фармацевтическом рынке. Например, он выкупил права на препарат Thiola для лечения редкого заболевания и повысил цену на него на 2000%. А затем повторил это с препаратам для лечения токсоплазмоза, повысив цену на него на 5455% — с $13,5 до $750.

В результате r/WallStreetBets превратился в место, где инвесторы-дилетанты:

  • обмениваются идеями «быстрого заработка»,
  • запускают «рекламные кампании» с призывами поддержать определенные акции,
  • хвастаются большими заработками, выкладывая скриншоты с брокерских онлайн-счетов,
  • и наоборот — гордо демонстрируют, как потеряли десятки и сотни тысяч долларов из-за неудачного вложения, и получают в ответ поддержку вида «Живёшь один раз! (Yolo)».

Число инвесторов и подписчиков сообщества постоянно растёт — благодаря росту популярности брокеров без комиссии и мобильных приложений для онлайн-торговли, таких как Robinhood.

Robinhood стал основным инструментом r/WallStreetBets, большинство скриншотов в тредах — из этого сервиса. Сообщество влияет и на сам сервис, находя в нём уязвимости, например, бесконечно увеличивая себе кредитное плечо.

Иллюстрация из сообщества, характеризующая его участников: «упавший» Robinhood, потери тысяч долларов, ненависть к брокерам и мемы

Также они составили небольшой словарь, например, ласково зовут друг друга «аутистами», а финансовую выгоду называют «грудками» (имея в виду куриное филе и наггетсы). Тех, кто играет на понижение, в основном обозначают гомофобными эпитетами.

Типичная ситуация r/WallStreetBets

  • Пользователь заходит в сабреддит и хвастается, что за месяц «поднял» с $3 тысяч до $102 тысяч, в частности на «мемных» Tesla и Palantir.
  • А ещё спустя месяц всё теряет и получает 2 тысячи комментариев о том, какой он идиот.

На чем зарабатывают и теряют деньги в r/WallStreetBets

Несмотря на общее ироничное настроение, проигравших стараются утешать — предлагают психологическую помощь и стараются найти слова поддержки. Но не все — в тредах поддержки встречаются и те, кто просит «инвестировать ещё куда-нибудь, чтобы я поставил против тебя и классно поднялся».

Изначально реддиторы вкладывались в «мемные» акции — которые стоят не более $5 и выпускаются компаниями с небольшой капитализацией. Они считали, что несмотря на рискованность, на этом можно заработать больше и быстрее, чем на более надёжных акциях.

«Если вы обнаружите что-то нестабильное и рискованное, то заметите, что туда стекаются люди. Поощряем ли мы риски? О, да!», — говорил Рогозински.

Таким образом r/WallStreetBets подняло акции Plug Power, Virgin Galactic, Nokia, Blackberry. Сообщество могло участвовать и в повышении стоимости акций Tesla, так как о Маске и компании часто упоминают на Reddit, пишет Bloomberg.

Сейчас основная тема для обсуждений на r/WallStreetBets — как заработать на торговле опционами. По мнению сообщества, сделки с опционами позволяют дёшево ставить на рост или падение акций, но не покупать при этом сами ценные бумаги.

Они делают ставки, используя посредников, которые продают call-опционы и пут-опционы (договоры о праве купить или продать актив по определенной цене).

Эти посредники стараются не рисковать и при покупке call-опциона дилер покупает акции компании. При росте стоимости акций дилер платит по опциону и зарабатывает на разнице в цене.

И если число call-опционов растёт, чтобы снизить риски происходит массовая скупка акций — и это считается слабым местом торгов по мнению r/WallStreetBets.

Основная тактика сообщества — с утра скупать call-опционы определенной компании, чтобы вынудить дилеров скупать акции, таким образом растёт как стоимость ценных бумаг, так и опционов.

При этом многие члены сообщества признаются, что ничего не знают о компаниях, куда инвестируют деньги, и просто следят за шумихой — вкладывая в то, что обсуждают больше всего.

Каждый день сообщество делает прогнозы на лучшие утренние инвестиции

В случае с GameStop тактика r/WallStreetBets впервые оправдалась полностью — обычно сообщество частично или полностью теряет деньги. Но у сабреддита есть и «звезда» — трейдер Эдди Чой. Он научился торговать опционами благодаря r/WallStreetBets и в 2019 году смог получить 19000% прибыли по двум сделкам.

Сначала Чой потратил $766, чтобы купить опционы на продажу акций Rocu, и получил прибыль в $49 787 после того, как акции упали более, чем на 19%.

А затем использовал заработанные деньги, чтобы купить опционы SPDR S&P 500 ETF — их цена тоже упала, а прибыль Чоя выросла до $107 758. Несмотря на нелюбовь к шортерам, сообщество встретило победу Чоя положительно.

«Разбогатей или умри, пытаясь!»

Инвестиции в высокорискованные фьючерсы на сырую нефть — один из примеров, как живёт сообщество r/WallStreetBets.

В 2015 году после призыва подписчика drFreshh сообщество поставило на бумаги VelocityShares 3X Long Crude ETN, которые отслеживали фьючерсы на сырую нефть WTI.

ETN — необеспеченные долговые обязательства, где инвесторы теряют всё, если происходит банкротство. 3X — трехкратное увеличение риска для новичков.

UWTI for LIFE baby!!

История подскажет вам все закономерности, я исследовал это 20 часов подряд и это большая победа! Мальчики и девочки, на кону спасение жизни, мы попали в золотую жилу!

Спросите меня о чем угодно, и я скажу вам, что это оптимистично, как ничто иное!
Я собираюсь продать 100, 200 тысяч акций! Это шанс на всю жизнь! Я собираюсь инвестировать так — разбогатей или умри в попытках!»

drFreshh

Количество упоминаний UWTI на Reddit в 2015 году выросло с 12 до 381, а за первую половину 2016 года в заголовке 124 публикаций упоминался UWTI. Большинство — в r/WallStreetBets.

UWTI занял пятое место в списке десяти лучших акций TD Ameritrade и стали самыми популярными у миллениалов — основной аудитории r/WallStreetBets. В десятку любимых акций инвесторов старшего возраста UWTI не вошёл. И по мнению Рогозинского, это не совпадение.

В 2016 году резко вырос объем продаж, при этом большую часть времени акции UWTI только падали, иногда на двузначные проценты. В мае 2015 года индекс UWTI достигал $428. Всего за год акции UWTI упали более, чем на 90% — до $21. Заработать на них не удалось практически никому из реддиторов.

Первый график — падение стоимости акций UWTI, второй — упоминания UWTI на r/WallStreetBets

r/WallStreetBets стал «платформой для таких миллениалов как мы, чтобы узнать о UWTI и потерять деньги», — говорит член сообщества Джеффри Розански.

Он вложил в UWTI $500 и потерял $100 на их продаже.

А затем поставил $900 на опцион против S&P 500 и заработал $55 тысяч, в очередной раз продемонстрировав YOLO-дух сообщества.

#reddit #инвестиции #wallstreetbets

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