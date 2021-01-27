Финансы
Евгения Евсеева

В работе Robinhood и других брокеров произошел сбой из-за пользователей, скупающих акции GameStop «по приколу» Статьи редакции

Пользователи Reddit решили поднять акции сети магазинов — и сломали биржу.

17 17 комментариев
1845 просмотров

Вечером 27 января пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса для торговли акциями Robinhood и брокерских площадок. По данным Downdetector, он затронул TD Ameritrade, Robinhood, E-trade, Charles Schwab, Fidelity Investments, Interactive Brokers и Vanguard, а также Reddit.

Сбои в работе платформ Charles Schwab и Robinhood наблюдаются второй день подряд, пишет Reuters. Пользователи не могут зайти в профиль или разместить сделки.

Сбой случился на фоне роста интереса частных инвесторов к торгам: в январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции розничных магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После всплеска искусственного интереса акции сети выросли на 360%.

Кроме них, 27 января больше чем на 200% выросли акции AMC Entertainment и на максимуме стоили $20. На 19:30 мск бумаги выросли на 219% и стоят $15 за штуку.

В январе крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC привлекла $917 млн, чтобы не стать банкротом. В Twitter пользователи по тегу «SaveAMC» призывают покупать акции и помочь сети.

[ Nick ]⚡️ @NickLedesma
#SaveAMC Buy and Hold!!! https://t.co/KFZ9ef5i48
Stock Sniper #saveAMC @StockSniper777
@SpadeTheGhost @almighty_red @HarvardNicca We willl #SaveAMC $AMC

Buy

Low Float

High short interest

Just Got loan so No Bankruptcy

Momentum

Affordable stock for People to Buy

Regular people get paid investing & crushing the Shorts 📈🚀💵

Theaters open @AMCTheatres for our families & kids & Normalcy
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Serge Tikhonenko

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"Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем у тебя хватит денег"

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Роман Александров

6
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Edik Kadyrov

Роман
0

Нужен сплит под стимом!

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Jack Sparrow

5

по какому приколу? Основной причиной являлся грамотный тезис + Райан Коэн + тот факт, что шорт был больше 100% доступных акций. Крестьяне решили дать боярам своего же лекарства и заперли их в ловушку. Никаким приколом тут и не пахнет

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Николай Глущенко

Jack
0

Зато веселуха будет когда кто-то из больших игроков решит эти акции продать) Ибо они запросто улетят ниже исходной стоимости. А если решать всё-таки держать, то удачи им получать 0,01% годовых на дивидендах)

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Finzilla

3
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Evgeny Kruglov

2

Не то, чтобы совсем по приколу, а чтобы насолить хэдж-фондам, которые играли против этих акций. В итоге там уже парочка обанкротилось или около того.

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Кирилл Половинкин

Evgeny
1

Нет, просто понесли серьёзные потери, закрыв свои шорты, так как каждый требовались десятки миллионов долларов под обеспечение, которое съедалось

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Shlomo Goldenberg

0

pump. позже будет dump

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Sergei Timofeyev

Shlomo
0

А вот не факт, если это спланированная акция

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Shlomo Goldenberg

Sergei
0

Ну не будут же они их все время холдить

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Sergei Timofeyev

Shlomo
0

Если с плечом, то не будут, если так - нет.

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Alexey Ivanov

0

Ну конечно, вот так все просто.

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Nikolay Pomeschenko

0

Шортсквиз, как говорится
Прикольно. Доживём до организованных атак на гос компании из тоталитарных стран. 
Вот это веселуха будет, по лонгам тоже плечи берут же :)

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Sergei Timofeyev

Nikolay
0

А много ли из них можно в шорт давить?

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Rasul Tokhniyazov

0

Не вижу, в чем проблема. Почему кто-то ведет речь о манипулировании рынком? Акции, как и любая иная ценность (товар или услуга) стоят столько, сколько за них готовы заплатить. Захотели ребята поддержать компанию покупкой акций - их право. То, что кто-то понес убытки - так это рынок ценных бумаг: есть такой риск. Вон, я опираясь на мнение аналитика Ильи Пестова, шортил весною против Tesla. Итог всем ясен))) но я же не обвиняю ребят из Америки, которые на pandemic money решили покупать TSLA и взвинтили стоимость акций до облаков. Это моя вина и мои убытки.

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Aleksandr Ostrenko

0

Там рынок с ума сошёл уже по многим акциям сегодня. Скачки по 40% за секунды буквально.

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