Пользователи Reddit решили поднять акции сети магазинов — и сломали биржу.

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Вечером 27 января пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса для торговли акциями Robinhood и брокерских площадок. По данным Downdetector, он затронул TD Ameritrade, Robinhood, E-trade, Charles Schwab, Fidelity Investments, Interactive Brokers и Vanguard, а также Reddit.

Сбои в работе платформ Charles Schwab и Robinhood наблюдаются второй день подряд, пишет Reuters. Пользователи не могут зайти в профиль или разместить сделки.

Сбой случился на фоне роста интереса частных инвесторов к торгам: в январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции розничных магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После всплеска искусственного интереса акции сети выросли на 360%.

Кроме них, 27 января больше чем на 200% выросли акции AMC Entertainment и на максимуме стоили $20. На 19:30 мск бумаги выросли на 219% и стоят $15 за штуку.

В январе крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC привлекла $917 млн, чтобы не стать банкротом. В Twitter пользователи по тегу «SaveAMC» призывают покупать акции и помочь сети.