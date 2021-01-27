В работе Robinhood и других брокеров произошел сбой из-за пользователей, скупающих акции GameStop «по приколу» Статьи редакции
Пользователи Reddit решили поднять акции сети магазинов — и сломали биржу.
Вечером 27 января пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса для торговли акциями Robinhood и брокерских площадок. По данным Downdetector, он затронул TD Ameritrade, Robinhood, E-trade, Charles Schwab, Fidelity Investments, Interactive Brokers и Vanguard, а также Reddit.
Сбои в работе платформ Charles Schwab и Robinhood наблюдаются второй день подряд, пишет Reuters. Пользователи не могут зайти в профиль или разместить сделки.
Сбой случился на фоне роста интереса частных инвесторов к торгам: в январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции розничных магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После всплеска искусственного интереса акции сети выросли на 360%.
Кроме них, 27 января больше чем на 200% выросли акции AMC Entertainment и на максимуме стоили $20. На 19:30 мск бумаги выросли на 219% и стоят $15 за штуку.
В январе крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC привлекла $917 млн, чтобы не стать банкротом. В Twitter пользователи по тегу «SaveAMC» призывают покупать акции и помочь сети.
по какому приколу? Основной причиной являлся грамотный тезис + Райан Коэн + тот факт, что шорт был больше 100% доступных акций. Крестьяне решили дать боярам своего же лекарства и заперли их в ловушку. Никаким приколом тут и не пахнет
Зато веселуха будет когда кто-то из больших игроков решит эти акции продать) Ибо они запросто улетят ниже исходной стоимости. А если решать всё-таки держать, то удачи им получать 0,01% годовых на дивидендах)
Не то, чтобы совсем по приколу, а чтобы насолить хэдж-фондам, которые играли против этих акций. В итоге там уже парочка обанкротилось или около того.
Нет, просто понесли серьёзные потери, закрыв свои шорты, так как каждый требовались десятки миллионов долларов под обеспечение, которое съедалось
pump. позже будет dump
А вот не факт, если это спланированная акция
Ну не будут же они их все время холдить
Шортсквиз, как говорится
Прикольно. Доживём до организованных атак на гос компании из тоталитарных стран.
Вот это веселуха будет, по лонгам тоже плечи берут же :)
Не вижу, в чем проблема. Почему кто-то ведет речь о манипулировании рынком? Акции, как и любая иная ценность (товар или услуга) стоят столько, сколько за них готовы заплатить. Захотели ребята поддержать компанию покупкой акций - их право. То, что кто-то понес убытки - так это рынок ценных бумаг: есть такой риск. Вон, я опираясь на мнение аналитика Ильи Пестова, шортил весною против Tesla. Итог всем ясен))) но я же не обвиняю ребят из Америки, которые на pandemic money решили покупать TSLA и взвинтили стоимость акций до облаков. Это моя вина и мои убытки.
Там рынок с ума сошёл уже по многим акциям сегодня. Скачки по 40% за секунды буквально.
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