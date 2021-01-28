Больше всего выручки принес iPhone, а сильнее всех выросли продажи наушников и часов.

Apple отчиталась о росте выручки за первый квартал 2021 финансового года, который завершился 26 декабря, на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до $111,4 млрд.