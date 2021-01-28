Выручка Apple за квартал впервые превысила $100 млрд Статьи редакции
Больше всего выручки принес iPhone, а сильнее всех выросли продажи наушников и часов.
Apple отчиталась о росте выручки за первый квартал 2021 финансового года, который завершился 26 декабря, на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до $111,4 млрд.
- Прибыль на акцию увеличилась на 35% и составила $1,68.
- Выручка от продаж iPhone составила 57% всей выручки компании и достигла рекордных $65,60 млрд — на 17% больше, чем годом ранее. Прошлый рекорд по продаже iPhone был в 2018 году, тогда компания получила $61,5 млрд выручки.
- Выросла также выручка от Mac — на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Она достигла $8,68 млрд. Выручка от iPad подскочила на 42% — $8,44 млрд.
- Услуги, такие как Apple Music или Apple TV+, принесли компании $15,76 млрд выручки — на 24% больше, чем в первом квартале 2020 года.
- Сильнее всех вырос сегмент «носимых устройств», в который входят Apple Watch и наушники. Их продажи выросли на 29% по сравнению с годом ранее — до $12,97 млрд. В декабре компания выпустила полноразмерные наушники AirPods. В России они стоят 62 990 рублей.
- На международные продажи пришлось 64% квартальной выручки. Выросли продажи в Азии: продажи в Китае, Тайване и Гонконге подскочили на 57% — до 21,3 млрд.
В российской версии квартального отчета Apple на первой странице есть Dedication:
<Посвящается всем, кто говорил и верил в:
"Однозначно пузырь. Надо шортить"
"То ли дело Сбер!"
"Напечатали долларов и теперь хвалятся!"
"Apple - фсё!"
Спасибо, что остаетесь с нами!>
Вся экспортная выручка России
То чувство, когда убрал зарядку из коробки :)
Apple на сервисах делает почти в два раза больше чем на устройствах мак. Вангую, что увидев эти цифры Самсунг и другие начнут пилить сервисы
Мне кажется, +24% от услуг в такой "удаленный" год - это провал. Похоже, Яблоко завершило свой "золотой век"
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