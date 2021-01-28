Финансы
Рая Хачатрян

Выручка Apple за квартал впервые превысила $100 млрд Статьи редакции

Больше всего выручки принес iPhone, а сильнее всех выросли продажи наушников и часов.

Apple отчиталась о росте выручки за первый квартал 2021 финансового года, который завершился 26 декабря, на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до $111,4 млрд.

  • Прибыль на акцию увеличилась на 35% и составила $1,68.
  • Выручка от продаж iPhone составила 57% всей выручки компании и достигла рекордных $65,60 млрд — на 17% больше, чем годом ранее. Прошлый рекорд по продаже iPhone был в 2018 году, тогда компания получила $61,5 млрд выручки.
  • Выросла также выручка от Mac — на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Она достигла $8,68 млрд. Выручка от iPad подскочила на 42% — $8,44 млрд.
  • Услуги, такие как Apple Music или Apple TV+, принесли компании $15,76 млрд выручки — на 24% больше, чем в первом квартале 2020 года.
  • Сильнее всех вырос сегмент «носимых устройств», в который входят Apple Watch и наушники. Их продажи выросли на 29% по сравнению с годом ранее — до $12,97 млрд. В декабре компания выпустила полноразмерные наушники AirPods. В России они стоят 62 990 рублей.
  • На международные продажи пришлось 64% квартальной выручки. Выросли продажи в Азии: продажи в Китае, Тайване и Гонконге подскочили на 57% — до 21,3 млрд.

#новость #apple

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9 9 комментариев
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Сидор

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В российской версии квартального отчета Apple на первой странице есть Dedication:
<Посвящается всем, кто говорил и верил в:
"Однозначно пузырь. Надо шортить"
"То ли дело Сбер!"
"Напечатали долларов и теперь хвалятся!"
"Apple  - фсё!"

Спасибо, что остаетесь с нами!>

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Евгений Симутин

0

Вся экспортная выручка России

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Anton Maksimov

Евгений
0

Можно пруф?

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Denis Smirnov

0

Прекрасное число. А ты, Путаффи, что думаешь, а?

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Red Boy

0

То чувство, когда убрал зарядку из коробки :)

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Red Boy

Red
–1

Лучше вместо айфона, акции Apple купить

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Тарас Сак

Red
0

Осторожно! Бизнес-идея!

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Тарас Сак

0

Apple на сервисах делает почти в два раза больше чем на устройствах мак. Вангую, что увидев эти цифры Самсунг и другие начнут пилить сервисы

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Nikolay Pomeschenko

–1

Мне кажется, +24% от услуг в такой "удаленный" год - это провал. Похоже, Яблоко завершило свой "золотой век" 

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