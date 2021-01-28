Финтех-сервис для предпринимателей за год привлёк больше €16 млн и заработал в трёх странах.

Создатели «Модульбанка» не планируют запускать свой европейский b2b-стартап Finom в России, рассказал в интервью The Bell сооснователь проекта Яков Новиков.

Он объяснил, что Россия — зрелый рынок с «очень серьёзной конкуренцией», где доля технологичных игроков практически во всех сегментах — банкинг, бухгалтерия и других — сильно выросла.

Кроме того, для российского рынка характерны «жёсткие ценовые войны», отметил Новиков. Например, мобильная связь стоит в четыре-пять раз дешевле, чем в Европе: не из-за низких доходов, а из-за ценовой войны операторов. «То же самое на финансовом рынке».

«И третье: абсолютно разная регуляторика, всё очень разное. По сути в России пришлось бы строить совершенно другой бизнес. Не имеет смысла», — добавил Новиков.

Finom в 2019 году создали основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков, а также инвестор Константин Стискин. Стартап предлагает банковские онлайн-услуги малому и среднему бизнесу, а также фрилансерам. У него менее 3000 пользователей, пишет The Bell.

Офис компании находится в Нидерландах, сам сервис работает в Италии, Франции, Германии. В 2021 году основатели хотят выйти на пять-восемь новых рынков — например, в Испанию, Польшу, рассказал Новиков The Bell. В двух странах — вместе с партнёрами.

По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк около €16,8 млн. По словам Стискина, в первом раунде в апреле 2020 года инвесторы вкладывались больше не в бизнес-модель, а в команду. Второй раунд команда привлекла в сентябре.