Финансы
Таня Боброва

Большая конкуренция и ценовые войны: создатели «Модульбанка» не станут запускать свой европейский финтех-сервис в России Статьи редакции

Финтех-сервис для предпринимателей за год привлёк больше €16 млн и заработал в трёх странах.

Создатели «Модульбанка» не планируют запускать свой европейский b2b-стартап Finom в России, рассказал в интервью The Bell сооснователь проекта Яков Новиков.

Он объяснил, что Россия — зрелый рынок с «очень серьёзной конкуренцией», где доля технологичных игроков практически во всех сегментах — банкинг, бухгалтерия и других — сильно выросла.

Кроме того, для российского рынка характерны «жёсткие ценовые войны», отметил Новиков. Например, мобильная связь стоит в четыре-пять раз дешевле, чем в Европе: не из-за низких доходов, а из-за ценовой войны операторов. «То же самое на финансовом рынке».

«И третье: абсолютно разная регуляторика, всё очень разное. По сути в России пришлось бы строить совершенно другой бизнес. Не имеет смысла», — добавил Новиков.

  • Finom в 2019 году создали основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков, а также инвестор Константин Стискин. Стартап предлагает банковские онлайн-услуги малому и среднему бизнесу, а также фрилансерам. У него менее 3000 пользователей, пишет The Bell.
  • Офис компании находится в Нидерландах, сам сервис работает в Италии, Франции, Германии. В 2021 году основатели хотят выйти на пять-восемь новых рынков — например, в Испанию, Польшу, рассказал Новиков The Bell. В двух странах — вместе с партнёрами.
  • По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк около €16,8 млн. По словам Стискина, в первом раунде в апреле 2020 года инвесторы вкладывались больше не в бизнес-модель, а в команду. Второй раунд команда привлекла в сентябре.

#новость #finom #модульбанк

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Александр Кучеряев

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Забавно после того как разместил офис в Нидерландах выходить на рынок Голландии.

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Alexander Radutsky

Александр
0

ну они решили одной провинцией страны ограничиться, норм )

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Антон Штадлер

1

Например, мобильная связь стоит в четыре-пять раз дешевле, чем в Европе

Стоимость мобильной связи по Европе только различается в 4-5 раз. Как это вообще можно сравнивать с РФ, где так же связь может по стоимости отличаться в разы, как регионально, так и от компании к компании. Но самое забавное, что в том сегменте где работает этот стартап, т.е. бизнес, связь и интернет для юрлиц в РФ часто стоят дороже, чем в Европе.

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роман долгополов

Антон
0

Ну туууупые в модульбанке

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Антон Штадлер

роман
1

Не думаю, что они тупые, но пи..болы знатные. Наверное, это неплохо в венчурном бизнесе.

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Антон Штадлер

1

На что рассчитывают такие сервисы?
Их полно в любой стране. +- они одинаковы, но все нацелены на низко-маржинальный продукт без каких-то перспективных, если не предлагать комбо с банковским обслуживанием. Даже в Европе, где ценник выше на услуги, как и расходы (пусть и часть аутсорсят в СНГ) подобные сервисы выживают только за счёт постоянного притока внешних инвестиций. Сама операционная деятельность в лучшем случае балансирует около 0. При этом, очевидно, это не станет массовым все по той же причине, что проекты однотипны и не предлагают ничего нового

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Tenyaev Semen

0

Знаю ребят много лет! Удачи, успехов и новых высот!

P.s. А в России они не запускаются по другим причинам...
Мало кто хочет за Калви

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Артур

0

А кто может подсказать - что лучше выбрать для ООО для приема международных платежей? Разрываюсь между тиньковым, точкой и модульбанком

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Modulbank

Артур
0

Приходите к нам! Мы классные :)

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