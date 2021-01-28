Большая конкуренция и ценовые войны: создатели «Модульбанка» не станут запускать свой европейский финтех-сервис в России Статьи редакции
Финтех-сервис для предпринимателей за год привлёк больше €16 млн и заработал в трёх странах.
Создатели «Модульбанка» не планируют запускать свой европейский b2b-стартап Finom в России, рассказал в интервью The Bell сооснователь проекта Яков Новиков.
Он объяснил, что Россия — зрелый рынок с «очень серьёзной конкуренцией», где доля технологичных игроков практически во всех сегментах — банкинг, бухгалтерия и других — сильно выросла.
Кроме того, для российского рынка характерны «жёсткие ценовые войны», отметил Новиков. Например, мобильная связь стоит в четыре-пять раз дешевле, чем в Европе: не из-за низких доходов, а из-за ценовой войны операторов. «То же самое на финансовом рынке».
«И третье: абсолютно разная регуляторика, всё очень разное. По сути в России пришлось бы строить совершенно другой бизнес. Не имеет смысла», — добавил Новиков.
- Finom в 2019 году создали основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков, а также инвестор Константин Стискин. Стартап предлагает банковские онлайн-услуги малому и среднему бизнесу, а также фрилансерам. У него менее 3000 пользователей, пишет The Bell.
- Офис компании находится в Нидерландах, сам сервис работает в Италии, Франции, Германии. В 2021 году основатели хотят выйти на пять-восемь новых рынков — например, в Испанию, Польшу, рассказал Новиков The Bell. В двух странах — вместе с партнёрами.
- По данным Crunchbase, за всё время стартап привлёк около €16,8 млн. По словам Стискина, в первом раунде в апреле 2020 года инвесторы вкладывались больше не в бизнес-модель, а в команду. Второй раунд команда привлекла в сентябре.
Забавно после того как разместил офис в Нидерландах выходить на рынок Голландии.
Например, мобильная связь стоит в четыре-пять раз дешевле, чем в Европе
Стоимость мобильной связи по Европе только различается в 4-5 раз. Как это вообще можно сравнивать с РФ, где так же связь может по стоимости отличаться в разы, как регионально, так и от компании к компании. Но самое забавное, что в том сегменте где работает этот стартап, т.е. бизнес, связь и интернет для юрлиц в РФ часто стоят дороже, чем в Европе.
Ну туууупые в модульбанке
Не думаю, что они тупые, но пи..болы знатные. Наверное, это неплохо в венчурном бизнесе.
На что рассчитывают такие сервисы?
Их полно в любой стране. +- они одинаковы, но все нацелены на низко-маржинальный продукт без каких-то перспективных, если не предлагать комбо с банковским обслуживанием. Даже в Европе, где ценник выше на услуги, как и расходы (пусть и часть аутсорсят в СНГ) подобные сервисы выживают только за счёт постоянного притока внешних инвестиций. Сама операционная деятельность в лучшем случае балансирует около 0. При этом, очевидно, это не станет массовым все по той же причине, что проекты однотипны и не предлагают ничего нового
Знаю ребят много лет! Удачи, успехов и новых высот!
P.s. А в России они не запускаются по другим причинам...
Мало кто хочет за Калви
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