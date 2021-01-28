Исследование: инвестиции в фудтех в мире выросли на 60% за год — до $16 млрд Статьи редакции
Больше всех привлекло индонезийское «суперприложение» Gojek — $3 млрд.
Сумма инвестиций в фудтех-секторе увеличилась по сравнению с 2019 годом на 60%, с $10,17 млрд до $16,33 млрд, согласно отчёту венчурного фонда Fuel for Growth (есть у vc.ru). Всего за 2020 год заключили 695 сделок.
- За 2020 год доля инвестиций в фудтех составила 5,5% от $300,4 млрд общей суммы венчурных инвестиций в мире по сравнению с 3,9% от $257 млрд в 2019 году.
- По данным фонда, большая часть сделок приходится на США — 45%. Примерно 25% и 22% сделок совершено в Европе и в Азии, ещё около 8% заключены на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.
Наиболее популярными направлениями инвестиций стали проекты, связанные с созданием платформ для электронной коммерции и разработкой новых продуктов питания.
- Самая крупная сделка за 2020 год — инвестиционный раунд на $3 млрд в индонезийскую компанию Gojek, разработчика приложения для доступа к услугам транспорта, логистики, заказа и доставки еды и другое.
- В 2020 году прошли несколько крупных IPO в сфере фудтеха — например, платформа доставки еды DoorDash привлекла в ходе IPO $3,37 млрд.
Руководствуясь логикой, теперь надо вкладывать в компании, которые делают разработки в области канализации и очистки фекальных стоков от дерьма. Больше жрут = больше срут.
Билл Гейтс давно.
В компании, обслуживающие сантехнику. Это такое же золотое дно, как и электрика.
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