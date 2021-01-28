Сумма инвестиций в фудтех-секторе увеличилась по сравнению с 2019 годом на 60%, с $10,17 млрд до $16,33 млрд, согласно отчёту венчурного фонда Fuel for Growth (есть у vc.ru). Всего за 2020 год заключили 695 сделок.