Финансы
Евгения Евсеева

Исследование: инвестиции в фудтех в мире выросли на 60% за год — до $16 млрд Статьи редакции

Больше всех привлекло индонезийское «суперприложение» Gojek — $3 млрд.

  • Сумма инвестиций в фудтех-секторе увеличилась по сравнению с 2019 годом на 60%, с $10,17 млрд до $16,33 млрд, согласно отчёту венчурного фонда Fuel for Growth (есть у vc.ru). Всего за 2020 год заключили 695 сделок.

  • За 2020 год доля инвестиций в фудтех составила 5,5% от $300,4 млрд общей суммы венчурных инвестиций в мире по сравнению с 3,9% от $257 млрд в 2019 году.
  • По данным фонда, большая часть сделок приходится на США — 45%. Примерно 25% и 22% сделок совершено в Европе и в Азии, ещё около 8% заключены на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке.

  • Наиболее популярными направлениями инвестиций стали проекты, связанные с созданием платформ для электронной коммерции и разработкой новых продуктов питания.

  • Самая крупная сделка за 2020 год — инвестиционный раунд на $3 млрд в индонезийскую компанию Gojek, разработчика приложения для доступа к услугам транспорта, логистики, заказа и доставки еды и другое.
  • В 2020 году прошли несколько крупных IPO в сфере фудтеха — например, платформа доставки еды DoorDash привлекла в ходе IPO $3,37 млрд.

#новость #инвестиции #фудтех

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Andrei Smirnovsky

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Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда)

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Руководствуясь логикой, теперь надо вкладывать в компании, которые делают разработки в области канализации и очистки фекальных стоков от дерьма. Больше жрут = больше срут.

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Igor Kachura

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Билл Гейтс давно.

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Igor
2

Сначала по другому прочиталось...

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Sergei Timofeyev

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0

В компании, обслуживающие сантехнику. Это такое же золотое дно, как и электрика.

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Антон Гранд

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Мы в 2020 привлекли 10000 рублей от ангела.

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Reborn Soul
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