«Ъ»: «Сбер» задумался о покупке спортивного оператора Telesport Group и его интеграции с «Okko Спорт» Статьи редакции
У Telesport Group есть собственный видеосервис для эксклюзивного показа футбола, гимнастики и других соревнований.
«Сбер» и владелец крупнейшего российского оператора спортивного маркетинга Telesport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможной сделке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников на букмекерском рынке и трех топ-менеджера медиакомпаний. По их словам, сделка обсуждается с конца 2020 года.
В пресс-службе «Сбера» и в Telesport Group не ответили на запросы издания. Источник, близкий к «Сберу», рассказал изданию, что сейчас нет никаких сделок по покупке компании, есть только коммерческие сделки по покупке прав.
Один из собеседников заявил, что стороны уже пришли к договоренности — сейчас аудиторы банка проверяют показатели Telesport Group. Он также отметил, что глава компании Петр Макаренко не хочет продавать часть акций и намерен заниматься операционным управлением компании.
«Сбербанк» намерен внедрить компанию в свою экосистему: имеющиеся у Telesport Group спортивные права банк может направить на развитие сервиса «Okko Спорт», предполагает один из собеседников. По словам другого источника, чтобы купить права на спортивные трансляции, «Сберу» нужна экспертиза, а владелец Telesport Group может искать покупателей.
На фоне роста конкуренции права на спортивные трансляции дорожают, на их покупку нужно все больше кредитов, для которых нужны и банковские гарантии, согласен один из собеседников. По его словам, все права разобрали интернет-компании и стриминговые сервисы.
Покупку Telesport Group рассматривали и другие компании: с компанией вели переговоры «Газпром-медиа» и его топ-менеджмент, которые в последствии перешли в «Сбербанк» и стали заниматься развитием Rambler Group, в который входит Okko. В 2020 году гендиректором Rambler Group стала экс-заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Татьяна Доброхвалова.
У Telesport Group есть собственный видеосервис для эксклюзивного показа футбола, гимнастики и других соревнований. Он работает с октября 2019 года.
Блоги компаний
Показать еще