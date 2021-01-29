Финансы
Рая Хачатрян

«Ъ»: «Сбер» задумался о покупке спортивного оператора Telesport Group и его интеграции с «Okko Спорт» Статьи редакции

У Telesport Group есть собственный видеосервис для эксклюзивного показа футбола, гимнастики и других соревнований.

7 7 комментариев
683 просмотров

«Сбер» и владелец крупнейшего российского оператора спортивного маркетинга Telesport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможной сделке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников на букмекерском рынке и трех топ-менеджера медиакомпаний. По их словам, сделка обсуждается с конца 2020 года.

В пресс-службе «Сбера» и в Telesport Group не ответили на запросы издания. Источник, близкий к «Сберу», рассказал изданию, что сейчас нет никаких сделок по покупке компании, есть только коммерческие сделки по покупке прав.

Один из собеседников заявил, что стороны уже пришли к договоренности — сейчас аудиторы банка проверяют показатели Telesport Group. Он также отметил, что глава компании Петр Макаренко не хочет продавать часть акций и намерен заниматься операционным управлением компании.

«Сбербанк» намерен внедрить компанию в свою экосистему: имеющиеся у Telesport Group спортивные права банк может направить на развитие сервиса «Okko Спорт», предполагает один из собеседников. По словам другого источника, чтобы купить права на спортивные трансляции, «Сберу» нужна экспертиза, а владелец Telesport Group может искать покупателей.

На фоне роста конкуренции права на спортивные трансляции дорожают, на их покупку нужно все больше кредитов, для которых нужны и банковские гарантии, согласен один из собеседников. По его словам, все права разобрали интернет-компании и стриминговые сервисы.

Покупку Telesport Group рассматривали и другие компании: с компанией вели переговоры «Газпром-медиа» и его топ-менеджмент, которые в последствии перешли в «Сбербанк» и стали заниматься развитием Rambler Group, в который входит Okko. В 2020 году гендиректором Rambler Group стала экс-заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Татьяна Доброхвалова.

У Telesport Group есть собственный видеосервис для эксклюзивного показа футбола, гимнастики и других соревнований. Он работает с октября 2019 года.

#новость #сбер

7 7 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 202116, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 29 Jan 2021 08:13:27 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Трибуна
ApiX-Drive — онлайн-коннектор разных сервисов и приложений между собой без программистов
Рассказываем, как запустили аналог Zapier за три месяца.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Утемов

5

Мы уже поняли, что Греф задумался купить примерно всё

Ответить

Ник

2

Сбер, остановись!

Ответить

Alexey Bo

1
Ответить

Холден Колфилд

0

Не прошло и месяца!

Ответить

Кирилл Баскус

0

Там ещё никого не посадили?

Ответить

Рыночный мангал

0

Сбер задумался

Ответить

Alexey Bo

0

.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Без NDA можно лишиться своих бизнес-секретов. Вот как их защитить
Тинькофф
Подписан
Отписаться
«Я много чего могу. Только не умею читать мысли»: чем помогает клиентам телефонный робот Олег из Тинькофф
Телефонный робот Олег — новый проект Тинькофф, который запустили год назад. Его основная задача — помогать клиентам бан…
8
NTA
Подписан
Отписаться
Проверка безопасности WIFI сетей
Одним из основных векторов атак на беспроводные сети является попытка подбора пароля к точке доступа. Злоумышленник, пр…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
evilnw
за день
Не понимаю чем всякие фонды лучше\хуже ребят с реддит. Первые тоже постоянно взвинчивают или роняют акции. Robinhood нанёс сильный удар по репутации. Вся эта армия мамкиных инвесторов может уйти в другое приложение.
Robinhood отключил покупку акций GameStop и других после их резкого роста из-за пользователей Reddit
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

Петр Иванов

Robinhood отключил покупку…

No

Как «Ревущий Котёнок» с Reddit…

Oleg Oleg

Тайский бренд обвинили в…

Владимир Карулин

«Мегафон» перехватил мою «404»

Sergei Tikson

AliExpress перестал принимать…

Vladimir Ivanov

«Яндекс.Маркет» начал отдавать…

тима махотлов

Инстаграм магазины — выход из…

Петр Иванов

Инвесторы подали коллективный…

Blackrock

General Motors запланировала…

Денис Иванов

Как «Ревущий Котёнок» с Reddit…

Sasha Step

Как банкам конкурировать с…

Илья Щербаков

В чем проблема кейсов

Sasha Step

Не могу определиться с областью…

BearStrikesBack

Инвесторы подали коллективный…

Nick Chernykh

Инвесторы подали коллективный…

Ольга Маньшина

Как банкам конкурировать с…

one you follow

Huawei в России начнёт…

Nikita Arefiev

Создание бренда обуви ручной…

Антон Ковойцев

Tesla приостановила…

No

Как «Ревущий Котёнок» с Reddit…
null