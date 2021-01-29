РФПИ выкупил 7,85% акций «AliExpress Россия» у Alibaba Статьи редакции
Право на выкуп этого опциона фонд зарезервировал ещё в 2019 году.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими суверенными фондами Ближнего Востока выкупили 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия» у Alibaba Group, рассказали vc.ru в фонде.
- РФПИ зарезервировал опцион на приобретение этого пакета ещё при создании СП в 2019 году. По итогам сделки доля Alibaba Group снизится до 47,85%. При этом у Alibaba не было голосующего большинства для контроля совместного предприятия.
- Сделка «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров», считает РФПИ. Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев рассчитывает, что в перспективе СП станет одним из крупнейших маркетплейсов Европы.
- Mail.ru Group, Alibaba Group, РФПИ и «Мегафон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции «AliExpress Россия» 9 октября 2019 года. Alibaba вложила в проект около $100 млн и получила долю в 55,7%.
- «Мегафон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. При этом голосующие доли распределялись следующим образом: у Alibaba Group было 49,9%, у «Мегафона» — 30,2%, у Mail.Ru Group — 18,7%, а у РФПИ — 1,2%.
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8 комментариев
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Благословенная страна, государственный фонд покупает акции компании, главная фишка которой уклоняться от налоговых и таможенных платежей.
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Так не вы же пакет акций купили, а государственный фонд. Это как если бы вы спонсировали тех, кто у вас деньги ворует.
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Надеюсь, Али не испоганят.. Особенно в плане условий работы для продавцов
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