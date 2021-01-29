Финансы
Евгения Евсеева

РФПИ выкупил 7,85% акций «AliExpress Россия» у Alibaba Статьи редакции

Право на выкуп этого опциона фонд зарезервировал ещё в 2019 году.

  • Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими суверенными фондами Ближнего Востока выкупили 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия» у Alibaba Group, рассказали vc.ru в фонде.
  • РФПИ зарезервировал опцион на приобретение этого пакета ещё при создании СП в 2019 году. По итогам сделки доля Alibaba Group снизится до 47,85%. При этом у Alibaba не было голосующего большинства для контроля совместного предприятия.
  • Сделка «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров», считает РФПИ. Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев рассчитывает, что в перспективе СП станет одним из крупнейших маркетплейсов Европы.
  • Mail.ru Group, Alibaba Group, РФПИ и «Мегафон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции «AliExpress Россия» 9 октября 2019 года. Alibaba вложила в проект около $100 млн и получила долю в 55,7%.
  • «Мегафон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. При этом голосующие доли распределялись следующим образом: у Alibaba Group было 49,9%, у «Мегафона» — 30,2%, у Mail.Ru Group — 18,7%, а у РФПИ — 1,2%.

#новость #alibaba #aliexpress

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8 комментариев
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Денис Демидов

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Благословенная страна, государственный фонд покупает акции компании, главная фишка которой уклоняться от налоговых и таможенных платежей.

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Mark

Денис
–1

Зачем мне, как потребителю, оплачивать таможенные издержки, покупая, условно, такой же товар в вашем магазине? (заказанный вами из той же страны)

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Денис Демидов

Mark
1

Так не вы же пакет акций купили, а государственный фонд. Это как если бы вы спонсировали тех, кто у вас деньги ворует.

Ответить

Yury Kotov

2

И продаст Сберу

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Борис Смирнов

0

Ну все, Али, давай, до свидания с российского рынка

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Александр Мишулин

0

Надеюсь, Али не испоганят.. Особенно в плане условий работы для продавцов

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Михаил М

Александр
0

На китаез пофиг, а али уже давно испоганили.

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Канищев Максим

0

Теперь понятно почему такое отношение к клиентам 

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