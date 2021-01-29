Финансовый консультант ведёт образовательный YouTube-канал, где рассказывает «о своей инвестиционной философии», и не ожидал, что его жизнь изменится в одночасье.

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Уже больше недели Reddit-сообщество r/WallStreetBets ведёт войну с финансовым рынком. Всё началось с покупки акций розничных магазинов игр GameStop, а теперь «Битва Reddit с Уолл-стрит» стала интернет-феноменом.

Героем сообщества стал пользователь u/DeepFuckingValue. Ещё в 2019 году он приобрёл акции GameStop на 50 тысяч долларов. В январе 2021 года они превратились почти в $33 млн.

В других соцсетях он известен под ником Roaring Kitty («Ревущий Котёнок»), например, он даёт советы про инвестиции на своём YouTube-канале.

Под этими никами скрывается один человек — им оказался Кит Гилл (Keith Gill), 34-летний финансовый консультант из Массачусетса, до недавнего времени работавший в страховой корпорации MassMutual.

Кит Гилл

Гилл не собирался становиться центром массовой атаки инвесторов и не ожидал, что у него появятся «легионы поклонников» или миллионы на его счету, пишет The Wall Street Journal. «Я обычный парень из пригорода Бостона с хобби в интернете и детской горкой на заднем дворе», — говорит о себе Гилл.

Гилл начал инвестировать в GameStop в июне 2019 года, когда цена составляла около $5 за акцию. Гилл видел потенциал для испытывающего трудности ритейлера, который мог ожить и привлечь новых клиентов с помощью новейших игровых консолей.

«Люди быстро пришли к выводу, что GameStop станет следующим Blockbuster (сеть видеопроката, которая разорилась в 2010 году)», — рассказал он. — «Оказалось, что они просто не копали глубже. Это была грубая и неверная классификация возможностей».

В 2020 году Гилл открыл канал на YouTube и снимал видео в подвале своего дома, чтобы не беспокоить свою дочь. По его словам, Roaring Kitty — образовательный канал, на котором он демонстрирует свою инвестиционную философию.

По словам его матери Элейн, Гилл всегда любил деньги. Когда он был ребёнком, он собирал лотерейные билеты, которые выбрасывали другие люди, не зная, что могут выиграть с помощью них немного денег.

«Первое, о чём я спросила его, когда началось это безумие, было: "это что-то незаконное или нечестное?" Он ответил: "Нет, мама, это не так"», — рассказывает мать Гилла.

Гилл заявил, что его жизнь изменилась в одночасье, и он не строит планов на будущее. Он хотел бы продолжить вести канал на YouTube и, может быть, купить дом. «Я знал, что эта сделка будет успешной, но не ожидал того, что произошло на прошлой неделе», — заявил он.

Личность Гилла раскрыло DailyMail.com через его компанию Roaring Kitty, названную в честь канала YouTube. Фирма была зарегистрирована в 2014 году в Нью-Гэмпшире, но распалась через 10 месяцев.

Блокнот Гилла с идеями инвестиций WSJ

Гилл не просто пользователь из интернета, который случайно стал центром войны с инвесторами. В 2009 году он закончил колледж Стоунхилл со степенью бакалавра наук в области делового администрирования и бухгалтерского учёта. После окончания колледжа Гилл работал вице-президентом и аналитиком по ценным бумагам в Lucidia — консалтинговой фирме, которая сейчас не работает.

В 2010 году Гилл основал свою собственную компанию, Debris Publishing, а в 2016 году устроился в качестве аналитика инвестиционных операций в LexShare, компанию, специализирующуюся на финансировании дорогостоящих судебных процессов.