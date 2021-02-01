Инвесторы с Reddit подняли стоимость серебра до пятимесячного максимума Статьи редакции
Но историю GameStop серебро не повторит, считает Bloomberg.
Цена на серебро выросла на 7,4% до $28,99 за унцию на мировых рынках, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года из-за инвесторов с Reddit, которые решили вложиться в драгоценный металл, пишет Financial Times.
Фьючерсы на серебро Comex подскочили на 13%, до $30,35 за унцию. Приток капитала в крупнейший биржевой фонд IShares Silver Trust достиг $944 млн, пишет Bloomberg.
Резкий рост стоимости серебра начался в конце января 2021 года: пользователь сообщества r/WallStreetBets назвал металл «самой большой короткой продажей в мире» и призвал инвестировать в него, чтобы оказать давление на банки.
«События прошлой недели показали, что сомневаться в покупательной способности частных инвесторов неразумно, и это вновь было отчетливо продемонстрировано на рынке серебра», — рассказал Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Хауи Ли.
По мнению Bloomberg, серебро не повторит историю GameStop: рыночные расчеты по фьючерсам и опционам дают суммарную «долгую» позицию, емкость самого рынка намного выше. Кроме того, некоторые участники сообщества уже отказались от поднятия цен на серебро.
Ажиотаж с ростом стоимости серебра подпитывал акции горнодобывающих компаний. За день акции China Silver Group выросли на 45% в Гонконге, австралийской Silver Mines — на 49%.
Ребятам с этого треда нужно рассказать про Рубль.
"Взять рублёвый кредит и обменять эти деньги на другую валюту" – и есть зашортить.
ну так то шорт рубля это лонг доллара. поэтому на фортсе можно не заморачиваясь купить фьючерс на доллар и это будет эмуляция шорта рубля.
сам шорт с помощью опциона можно сделать, я правда не помню какие брокеры это дадут сделать на фортсе, просто для ставки на падение рубля хватает фьючерса Si, никогда не интересовался именно шортом рубля поэтому.
Шорт спота не то же самое, что шорт производного инструмента. Там другие лимиты, коридоры движения. Элементарно, планки могут быть разные. Фьюч могут свободно увезти в отрицательные значения, как было с нефтью, что на таком недоразвитом рынке, как РТС-ММВБ положит депо
Да просто наняли ботов и рекламу проплатили у лидеров мнений, вот и всё.
Ещё пара недель и дельцы освоят манипуляции общественным мнением на платформах борд, зато появятся интересные вакансии, вроде PR Specialist with opinion leader working experience(Reddit)
Серебро подняли, может и всю Россию с колен поднимут?
Часть реддита принадлежит Китаю, вот и думайте)
Пампинг достиг мировых масштабов. Посмотрим сколько времени продержится эта история. Я даю 2 месяца)
До конца лета, жду, когда начнут скупать хардвер сектор, странно, что те же АМД так мало выросли.
Когда-нибудь деньги у хомяков закончатся.
Чоорт( Я опять всё пропустил.
/а если правда - не видел, конечно же, того сообщения, где рэддитчане предлагали поиграть с серебром, - пичалька/
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