Финансы
Евгения Евсеева

Инвесторы с Reddit подняли стоимость серебра до пятимесячного максимума Статьи редакции

Но историю GameStop серебро не повторит, считает Bloomberg.

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Цена на серебро выросла на 7,4% до $28,99 за унцию на мировых рынках, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года из-за инвесторов с Reddit, которые решили вложиться в драгоценный металл, пишет Financial Times.

Фьючерсы на серебро Comex подскочили на 13%, до $30,35 за унцию. Приток капитала в крупнейший биржевой фонд IShares Silver Trust достиг $944 млн, пишет Bloomberg.

Резкий рост стоимости серебра начался в конце января 2021 года: пользователь сообщества r/WallStreetBets назвал металл «самой большой короткой продажей в мире» и призвал инвестировать в него, чтобы оказать давление на банки.

«События прошлой недели показали, что сомневаться в покупательной способности частных инвесторов неразумно, и это вновь было отчетливо продемонстрировано на рынке серебра», — рассказал Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Хауи Ли.

По мнению Bloomberg, серебро не повторит историю GameStop: рыночные расчеты по фьючерсам и опционам дают суммарную «долгую» позицию, емкость самого рынка намного выше. Кроме того, некоторые участники сообщества уже отказались от поднятия цен на серебро.

Ажиотаж с ростом стоимости серебра подпитывал акции горнодобывающих компаний. За день акции China Silver Group выросли на 45% в Гонконге, австралийской Silver Mines — на 49%.

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#новость #reddit

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20 комментариев
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Шизоидная обезьяна

31

Ребятам с этого треда нужно рассказать про Рубль.

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Михаил М

Шизоидная
0

На рубле шортить возможно?

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bastardos_no_pasaran

Михаил
4

"Взять рублёвый кредит и обменять эти деньги на другую валюту" – и есть зашортить.

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Петр Иванов

Михаил
1

ну так то шорт рубля это лонг доллара. поэтому на фортсе можно не заморачиваясь купить фьючерс на доллар и это будет эмуляция шорта рубля.

сам шорт с помощью опциона можно сделать, я правда не помню какие брокеры это дадут сделать на фортсе, просто для ставки на падение рубля хватает фьючерса Si, никогда не интересовался именно шортом рубля поэтому.

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Антон Штадлер

Петр
0

Шорт спота не то же самое, что шорт производного инструмента. Там другие лимиты, коридоры движения. Элементарно, планки могут быть разные. Фьюч могут свободно увезти в отрицательные значения, как было с нефтью, что на таком недоразвитом рынке, как РТС-ММВБ положит депо

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Сергей Милосердов

Шизоидная
–1

Только очень понятно сформулировать желание.

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alex twit

9
Ответить

Вася Пражкин

alex
1

Витя, не шорти, сколько раз говорили!

Ответить

Банковский якорь

6

Серебро-то может и не повторит историю, зато: "За день акции China Silver Group выросли на 45% в Гонконге, австралийской Silver Mines — на 49%."

Может в этом и был смысл. Кто-то вбросил "покупайте серебро", а сам акциями добывающих компаний затарился )

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Илья Шишкунов

Банковский
0

Да просто наняли ботов и рекламу проплатили у лидеров мнений, вот и всё. 
Ещё пара недель и дельцы освоят манипуляции общественным мнением на платформах борд, зато появятся интересные вакансии, вроде PR Specialist with opinion leader working experience(Reddit) 

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Вася Пражкин

5

Серебро подняли, может и всю Россию с колен поднимут? 

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Petr

Вася
0

Нет. Это только батюшка-Путин может. Так по телевизеру сказали. Я сам слышал.

Ответить

Руслан Агаев

3

Часть реддита принадлежит Китаю, вот и думайте)

Ответить

Илья Шишкунов

Руслан
0

Часть? Вроде бы почти весь 

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Vladimir Chyorniy

2

Пампинг достиг мировых масштабов. Посмотрим сколько времени продержится эта история. Я даю 2 месяца)

Ответить

Илья Шишкунов

Vladimir
0

До конца лета, жду, когда начнут скупать хардвер сектор, странно, что те же АМД так мало выросли. 

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Артём Палённый

0

Когда-нибудь деньги у хомяков закончатся.

Ответить

Вася Пражкин

Артём
4

Никогда, им раздают их регулярно свеженапечатанные.

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Руслан Агаев

0

Деньги рекой пока хайп)

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Steve Evets

0

Чоорт(  Я опять всё пропустил. 

/а если правда - не видел, конечно же, того сообщения, где рэддитчане предлагали поиграть с серебром, - пичалька/  

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