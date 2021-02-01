Но историю GameStop серебро не повторит, считает Bloomberg.

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Цена на серебро выросла на 7,4% до $28,99 за унцию на мировых рынках, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года из-за инвесторов с Reddit, которые решили вложиться в драгоценный металл, пишет Financial Times.

Фьючерсы на серебро Comex подскочили на 13%, до $30,35 за унцию. Приток капитала в крупнейший биржевой фонд IShares Silver Trust достиг $944 млн, пишет Bloomberg.

Резкий рост стоимости серебра начался в конце января 2021 года: пользователь сообщества r/WallStreetBets назвал металл «самой большой короткой продажей в мире» и призвал инвестировать в него, чтобы оказать давление на банки.

«События прошлой недели показали, что сомневаться в покупательной способности частных инвесторов неразумно, и это вновь было отчетливо продемонстрировано на рынке серебра», — рассказал Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Хауи Ли.

По мнению Bloomberg, серебро не повторит историю GameStop: рыночные расчеты по фьючерсам и опционам дают суммарную «долгую» позицию, емкость самого рынка намного выше. Кроме того, некоторые участники сообщества уже отказались от поднятия цен на серебро.