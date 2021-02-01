Основанная в 2010 году Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским студия входит в топ крупнейших независимых разработчиков игр Европы.

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Nexters объединится со специальной компанией Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина и выйдет на биржу, сообщили vc.ru в компании. Объединенная компания оценивается в $1,9 млрд.

Ожидается, что сделку закроют во втором квартале 2021 года. Оценка компании в 13,8 раз превышает ожидаемый показатель EBITDA на 2021 год, говорят в студии.

Kismet Acquisition One Corp. бывшего гендиректора «Мегафона» и владельца «Муз ТВ» Ивана Таврина вышла на биржу в августе 2020 года и привлекла $250 млн. Таврин инвестирует еще $50 млн — он войдет в совет директоров объединенной компании и станет независимым директором.

Nexters ожидает получить до $150 млн этих средств, остальные $150 млн получат существующие акционеры, в числе которых основатели Playrix братья Бухманы, которые внесут примерно 92% своих акций в объединенную компанию с условием их блокировки на 12 месяцев.

Nexters была основана в России в 2010 году Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. С 2017 года компания базируется на Кипре, в 2018 году её совладельцами стали основатели Playrix братья Бухманы.

В 2019 году Nexters заняла десятое место по размеру заработка среди мобильных разработчиков Европы по версии аналитической компании DataMagic. По данным AppMagic, которые приводит компания, в 2020 году Nexters вошла в пятерку крупнейших независимых разработчиков игр в Европе․