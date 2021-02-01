Игровая компания с российскими корнями Nexters выйдет на Nasdaq по схеме с поглощением с оценкой $1,9 млрд Статьи редакции
Основанная в 2010 году Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским студия входит в топ крупнейших независимых разработчиков игр Европы.
Игровая студия Nexters с российскими основателями объединится со специальной компанией Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина и выйдет на биржу Nasdaq, сообщили vc.ru в компании. Объединенная компания оценивается в $1,9 млрд.
Ожидается, что сделку закроют во втором квартале 2021 года. Оценка компании в 13,8 раз превышает ожидаемый показатель EBITDA на 2021 год, говорят в студии.
Kismet Acquisition One Corp. бывшего гендиректора «Мегафона» и владельца «Муз ТВ» Ивана Таврина вышла на биржу в августе 2020 года и привлекла $250 млн. Таврин инвестирует еще $50 млн — он войдет в совет директоров объединенной компании и станет независимым директором.
Nexters ожидает получить до $150 млн этих средств, остальные $150 млн получат существующие акционеры, в числе которых основатели Playrix братья Бухманы, которые внесут примерно 92% своих акций в объединенную компанию с условием их блокировки на 12 месяцев.
Nexters была основана в России в 2010 году Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. С 2017 года компания базируется на Кипре, в 2018 году её совладельцами стали основатели Playrix братья Бухманы.
В 2019 году Nexters заняла десятое место по размеру заработка среди мобильных разработчиков Европы по версии аналитической компании DataMagic. По данным AppMagic, которые приводит компания, в 2020 году Nexters вошла в пятерку крупнейших независимых разработчиков игр в Европе․
Флагманский продукт компании — Hero Wars, в которую, по собственным данным, играют более чем в 100 странах, а количество активных уникальных пользователей достигло около 5,4 млн в месяц в 2020 году. Компания планирует выпустить три новых игры в 2021 году и расшириться в Азии.
Как же надоела дешёвая кликбейтная реклама хроник хаоса. У них все оценки на одну звезду, при этом рейтинг приложения 4,4. Как так, компания из топ-10 мобильных разботчиков Европы?
Ооо, интересно, сколько они в рекламу вкладывают. У меня вся лента забита уже много месяцев. Поначалу пытался ее банить, но потом забил. Игру не качал, но было любопытно, сколько же тонн денег там оставляет скучающий планктон, что окупается настолько агрессивная и бесячая реклама.
И еще очень любопытно, сколько остается, увидев, что реклама не соответствует игровому процессу.
Это маркетинговый прием, мисслид кажется называется, когда не соответствует игре. Типо кликбейта. Якобы работает в плане привлечения, практикуют все
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