Ситуация с «войной Reddit и фондов» может задержать IPO компании, которое должно было пройти в мае 2021 года, сообщает источник Bloomberg.

Robinhood привлек $2,4 млрд от существующих акционеров, помимо $1 млрд, полученных 29 января. Последний раунд финансирования возглавил Ribbit Capital, а также Iconiq Capital , Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Index Ventures и NEA,

«Этот раунд финансирования поможет нам масштабироваться, чтобы удовлетворить наблюдаемый нами невероятный рост и спрос на нашу платформу», — сказал в сообщении финансовый директор Джейсон Варник.

Компания объявила о сразу двух раундах инвестирования после того, как сняла ограничения на покупку акций, которые ввела из-за «прикола» инвесторов с Reddit. Последние решили скупать акции «умирающих» магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После этого начали расти акции и других непопулярных компаний — Nokia, BlackBerry, AMC и другие.

Эта ситуация может задержать IPO Robinhood, которое планировалось провести в мае 2021 года, сказал источник Bloomberg, знакомый с этим вопросом.