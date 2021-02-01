Финансы
Рая Хачатрян

Robinhood привлёк дополнительные $2,4 млрд от инвесторов для продолжения работы на фоне «невероятного роста» Статьи редакции

Ситуация с «войной Reddit и фондов» может задержать IPO компании, которое должно было пройти в мае 2021 года, сообщает источник Bloomberg.

Robinhood привлек $2,4 млрд от существующих акционеров, помимо $1 млрд, полученных 29 января. Последний раунд финансирования возглавил Ribbit Capital, а также Iconiq Capital , Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Index Ventures и NEA,

«Этот раунд финансирования поможет нам масштабироваться, чтобы удовлетворить наблюдаемый нами невероятный рост и спрос на нашу платформу», — сказал в сообщении финансовый директор Джейсон Варник.

Компания объявила о сразу двух раундах инвестирования после того, как сняла ограничения на покупку акций, которые ввела из-за «прикола» инвесторов с Reddit. Последние решили скупать акции «умирающих» магазинов игр GameStop и повысить на них цены. После этого начали расти акции и других непопулярных компаний — Nokia, BlackBerry, AMC и другие.

Эта ситуация может задержать IPO Robinhood, которое планировалось провести в мае 2021 года, сказал источник Bloomberg, знакомый с этим вопросом.

#новость #robinhood

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6 6 комментариев
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6 комментариев
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Sergey Ontime

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Рост этот на хайпе — это линия, которая очень скоро встанет, если не упадёт)

Тем более со славой закрытия сервиса на им же полезном хайпе)

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Кирилл Кузьмин

Sergey
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Диванная аналитика подоспела очень оперативно)))

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Sergey Ontime

Кирилл
0

Мамкина

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Raimond Vladimirov

0

Робин из Локсли та неплохо поднял на этой волне.

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Andre Macareno

0

Теперь мы знаем, сколько стоила остановка покупки GME

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venturi2009 venturi2009

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Какое IPO скоро священника вызывать надо IPO :)

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