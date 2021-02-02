Финансы
Евгения Евсеева

Сервис для анализа данных Databricks привлёк $1 млрд от Amazon, Alphabet, Salesforce и других Статьи редакции

Три ведущих облачных провайдера США признали, что Databricks представляет собой альтернативу облачным программам Snowflake, считает CNBC.

  • Стартап Databricks, который разрабатывает ПО для быстрой обработки больших данных и подготовки их к анализу, привлёк $1 млрд от крупных корпоративных инвесторов при оценке в $28 млрд.
  • Среди новых инвесторов компании — Amazon Web Services (AWS), CapitalG (частная компания под управлением Alphabet) и Salesforce Ventures. В раунде также участвовала Microsoft, которая ранее инвестировала в Databricks.
  • Таким образом три ведущих облачных провайдера США признали, что облачная платформа Databricks представляет собой альтернативу облачным программам Snowflake, пишет CNBC.
  • Databricks получил известность благодаря альтернативной технологии хранения большого количества различных видов данных. ПО сервиса предоставляет компаниям простой способ запуска облачного софта с поддержкой его настройки и обновлений, сообщает издание.
  • По данным Crunchbase, с момента основания в 2013 году Databricks привлёк $897 млн.
  • В 2020 году конкурирующий с Databricks облачный сервис Snowflake вышел на биржу и привлёк свыше $3 млрд.. Amazon начал инвестировать в Snowflake только после IPO, но случае с Databricks компания изменила своим правилам, отмечает CNBC.
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#новость #amazon #alphabet #salesforce

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