Сервис для анализа данных Databricks привлёк $1 млрд от Amazon, Alphabet, Salesforce и других Статьи редакции
Три ведущих облачных провайдера США признали, что Databricks представляет собой альтернативу облачным программам Snowflake, считает CNBC.
- Стартап Databricks, который разрабатывает ПО для быстрой обработки больших данных и подготовки их к анализу, привлёк $1 млрд от крупных корпоративных инвесторов при оценке в $28 млрд.
- Среди новых инвесторов компании — Amazon Web Services (AWS), CapitalG (частная компания под управлением Alphabet) и Salesforce Ventures. В раунде также участвовала Microsoft, которая ранее инвестировала в Databricks.
- Таким образом три ведущих облачных провайдера США признали, что облачная платформа Databricks представляет собой альтернативу облачным программам Snowflake, пишет CNBC.
- Databricks получил известность благодаря альтернативной технологии хранения большого количества различных видов данных. ПО сервиса предоставляет компаниям простой способ запуска облачного софта с поддержкой его настройки и обновлений, сообщает издание.
- По данным Crunchbase, с момента основания в 2013 году Databricks привлёк $897 млн.
- В 2020 году конкурирующий с Databricks облачный сервис Snowflake вышел на биржу и привлёк свыше $3 млрд.. Amazon начал инвестировать в Snowflake только после IPO, но случае с Databricks компания изменила своим правилам, отмечает CNBC.
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