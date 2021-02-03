Некоторые рекомендации могут привести к существенным затратам, говорят участники рынка.

{"id":204075,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/204075-cb-rekomendoval-operatoram-elektronnyh-koshelkov-podrobno-rasskazyvat-klientam-o-vseh-usloviyah-do-podpisaniya-dogovora","title":"\u0426\u0411 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0434\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/204075-cb-rekomendoval-operatoram-elektronnyh-koshelkov-podrobno-rasskazyvat-klientam-o-vseh-usloviyah-do-podpisaniya-dogovora","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/204075-cb-rekomendoval-operatoram-elektronnyh-koshelkov-podrobno-rasskazyvat-klientam-o-vseh-usloviyah-do-podpisaniya-dogovora&title=\u0426\u0411 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0434\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/204075-cb-rekomendoval-operatoram-elektronnyh-koshelkov-podrobno-rasskazyvat-klientam-o-vseh-usloviyah-do-podpisaniya-dogovora&text=\u0426\u0411 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0434\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/204075-cb-rekomendoval-operatoram-elektronnyh-koshelkov-podrobno-rasskazyvat-klientam-o-vseh-usloviyah-do-podpisaniya-dogovora&text=\u0426\u0411 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0434\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/204075-cb-rekomendoval-operatoram-elektronnyh-koshelkov-podrobno-rasskazyvat-klientam-o-vseh-usloviyah-do-podpisaniya-dogovora","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0426\u0411 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u0448\u0435\u043b\u044c\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c \u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0434\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/204075-cb-rekomendoval-operatoram-elektronnyh-koshelkov-podrobno-rasskazyvat-klientam-o-vseh-usloviyah-do-podpisaniya-dogovora","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 611 просмотров

Согласно проекту ЦБ, участники платежного рынка должны предоставлять клиентам до заключения договора памятку, где подробно описаны условия предоставления услуг, с которыми клиент должен согласиться, подписывая договор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ регулятора.

Также операторы электронных денежных средств должны предупреждать клиента не позднее чем за 15 дней о любых изменениях условий обслуживания.

По мнению директора «КартСтандарт» Майи Глотовой, повышение информированности об условиях обслуживания и параметрах электронных кошельков повысит доверие граждан к ним.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) считает, что рекомендации ЦБ подразумевают большой список сведений. По её мнению, клиент получит очень длинный документ и «вряд ли будет его читать».

Ассоциация предлагает включать в памятку только существенную информацию — в том числе в графической форме, а размер памятки не должен превышать аналога листа А4.

Также в ассоциации видят в сложности в требовании предупреждать об изменениях условий за две недели. По её словам, иногда изменения происходят по причинам, которые не зависят от операторов: например, из-за изменения иностранного законодательства. И если информировать о каждом таком факте, это вызовет негативную реакцию у клиентов, считают в АЭД.