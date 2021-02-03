ЦБ рекомендовал операторам электронных кошельков подробно рассказывать клиентам о всех условиях до подписания договора Статьи редакции
Некоторые рекомендации могут привести к существенным затратам, говорят участники рынка.
Согласно проекту ЦБ, участники платежного рынка должны предоставлять клиентам до заключения договора памятку, где подробно описаны условия предоставления услуг, с которыми клиент должен согласиться, подписывая договор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ регулятора.
Также операторы электронных денежных средств должны предупреждать клиента не позднее чем за 15 дней о любых изменениях условий обслуживания.
По мнению директора «КартСтандарт» Майи Глотовой, повышение информированности об условиях обслуживания и параметрах электронных кошельков повысит доверие граждан к ним.
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) считает, что рекомендации ЦБ подразумевают большой список сведений. По её мнению, клиент получит очень длинный документ и «вряд ли будет его читать».
Ассоциация предлагает включать в памятку только существенную информацию — в том числе в графической форме, а размер памятки не должен превышать аналога листа А4.
Также в ассоциации видят в сложности в требовании предупреждать об изменениях условий за две недели. По её словам, иногда изменения происходят по причинам, которые не зависят от операторов: например, из-за изменения иностранного законодательства. И если информировать о каждом таком факте, это вызовет негативную реакцию у клиентов, считают в АЭД.
Исполнение рекомендаций от регулятора потребует проведения серьезной работы, которая приведет к затратам большого количества ресурсов, как интеллектуальных, так и финансовых. Но формально это лишь рекомендации, в случае с ЦБ их неисполнение может быть «чревато последствиями», отметил один из собеседников «Ъ».
Зачем дублировать информацию, которую можно прочитать на официальном сайте сервиса в соответствующем разделе?
Затем, что, если вы заметили, то соглашения одной корпорацией добра меняются всякий раз без уведомления пользователей. Контроля версий соглашений там предупредительно нет, что осложняет жизнь как пользователям, так и юристам.
Продумал сервис, который предупреждает всех о существенных изменениях в параметров условий беря их с сайтов и других официальных источников и снабжая комментариями экспертов при необходимости. Вполне здоровый стартап. В одиночку не потяну, могу только софтом заниматься и экспертной обработкой. Нужен партнер, кому интересно промо этой темы.
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