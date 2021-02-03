Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ рекомендовал операторам электронных кошельков подробно рассказывать клиентам о всех условиях до подписания договора Статьи редакции

Некоторые рекомендации могут привести к существенным затратам, говорят участники рынка.

5 5 комментариев
611 просмотров

Согласно проекту ЦБ, участники платежного рынка должны предоставлять клиентам до заключения договора памятку, где подробно описаны условия предоставления услуг, с которыми клиент должен согласиться, подписывая договор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ регулятора.

Также операторы электронных денежных средств должны предупреждать клиента не позднее чем за 15 дней о любых изменениях условий обслуживания.

По мнению директора «КартСтандарт» Майи Глотовой, повышение информированности об условиях обслуживания и параметрах электронных кошельков повысит доверие граждан к ним.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) считает, что рекомендации ЦБ подразумевают большой список сведений. По её мнению, клиент получит очень длинный документ и «вряд ли будет его читать».

Ассоциация предлагает включать в памятку только существенную информацию — в том числе в графической форме, а размер памятки не должен превышать аналога листа А4.

Также в ассоциации видят в сложности в требовании предупреждать об изменениях условий за две недели. По её словам, иногда изменения происходят по причинам, которые не зависят от операторов: например, из-за изменения иностранного законодательства. И если информировать о каждом таком факте, это вызовет негативную реакцию у клиентов, считают в АЭД.

Исполнение рекомендаций от регулятора потребует проведения серьезной работы, которая приведет к затратам большого количества ресурсов, как интеллектуальных, так и финансовых. Но формально это лишь рекомендации, в случае с ЦБ их неисполнение может быть «чревато последствиями», отметил один из собеседников «Ъ».

#новость #цб

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Виталий Журавлев

8

а размер памятки не должен превышать аналога листа А4.

4-м шрифтом

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Роман Козырев

0

Зачем дублировать информацию, которую можно прочитать на официальном сайте сервиса в соответствующем разделе?

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Sergei Timofeyev

Роман
7

Затем, что, если вы заметили, то соглашения одной корпорацией добра меняются всякий раз без уведомления пользователей. Контроля версий соглашений там предупредительно нет, что осложняет жизнь как пользователям, так и юристам.

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Валентин Потапов

0

Продумал сервис, который предупреждает всех о существенных изменениях в параметров условий беря их с сайтов и других официальных источников и снабжая комментариями экспертов при необходимости. Вполне здоровый стартап.  В одиночку не потяну, могу только софтом заниматься и экспертной обработкой. Нужен партнер, кому интересно промо этой темы.

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Суровый блик

0

Ну конечно они против. 

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