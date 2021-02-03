Компания стала наращивать выручку на фоне конкуренции с Amazon и Microsoft.

Выручка Google Cloud в 2020 году составила $13,06 млрд, операционный убыток — $5,61 млрд. Google впервые раскрыла этот показатель для облачного подразделения, пишет CNBC.

В 2019 году убытки подразделения составили $4,65 млрд при выручке в $8,92 млрд, в 2018 году — $4,35 млрд при выручке в $5,84 млрд.

Google также отчиталась за четвёртый квартал и 2020 год:

Выручка Alphabet (материнская компания Google) выросла на 23% в четвертом квартале — до $56,90 млрд.

Выручка от рекламы на YouTube выросла на 47% — $6,89 млрд по сравнению с $4,72 млрд за четвёртый квартал 2019 года.

«Прочая выручка» Google составила $6,67 млрд. Компания заявила, что после закрытия сделки по покупке Fitbit будет отображать её финансовые результаты в будущем в «прочих» доходах.



Выручка от сегмента, который включает в себя исследовательскую компанию Verily и подразделение беспилотных автомобилей Waymo, составила $196 млн в четвертом квартале и $657 млн в течение года. Операционный убыток в 2020 году — $4,48 млрд.

О доходах также отчиталась Amazon — выручка от её облачного подразделения AWS выросла на 28% до $12,7 млрд против $9,95 млрд в 2019 году. Сейчас на долю подразделения приходится около 52% операционной прибыли Amazon.