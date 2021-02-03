Google впервые рассказала об операционных убытках Google Cloud — $5,61 млрд при выручке $13,06 млрд за год Статьи редакции
Компания стала наращивать выручку на фоне конкуренции с Amazon и Microsoft.
Выручка Google Cloud в 2020 году составила $13,06 млрд, операционный убыток — $5,61 млрд. Google впервые раскрыла этот показатель для облачного подразделения, пишет CNBC.
В 2019 году убытки подразделения составили $4,65 млрд при выручке в $8,92 млрд, в 2018 году — $4,35 млрд при выручке в $5,84 млрд.
Google также отчиталась за четвёртый квартал и 2020 год:
- Выручка Alphabet (материнская компания Google) выросла на 23% в четвертом квартале — до $56,90 млрд.
- Выручка от рекламы на YouTube выросла на 47% — $6,89 млрд по сравнению с $4,72 млрд за четвёртый квартал 2019 года.
- «Прочая выручка» Google составила $6,67 млрд. Компания заявила, что после закрытия сделки по покупке Fitbit будет отображать её финансовые результаты в будущем в «прочих» доходах.
- Выручка от сегмента, который включает в себя исследовательскую компанию Verily и подразделение беспилотных автомобилей Waymo, составила $196 млн в четвертом квартале и $657 млн в течение года. Операционный убыток в 2020 году — $4,48 млрд.
О доходах также отчиталась Amazon — выручка от её облачного подразделения AWS выросла на 28% до $12,7 млрд против $9,95 млрд в 2019 году. Сейчас на долю подразделения приходится около 52% операционной прибыли Amazon.
Всё правильно, сначала надо приучить и приручить пользователя, чтобы он поверил, что самое лучшее место хранения его личных данных это облако, а никак не его собственные жесткие диски.
Пора валить из Google Cloud? ))
здесь речь о том, что они зарабатывают на этом больше амазона и майкрософта - сейчас это крупнейший поставщик
Куда валить-то, цена там ниже AWS и Azure:
https://www.simform.com/compute-pricing-comparison-aws-azure-googlecloud
Из-за конкуренции по цене и убытки, видимо.
Google Photo летом уже ужесточают политику с бесплатным хранением фотографий в высоком качестве. Видимо скоро и бесплатные безлимитные хранилища для студентов ограничат.
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