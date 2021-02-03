Власти России предложили ввести в Крыму особый правовой режим: информацию об инвесторах засекретят Статьи редакции
Это поможет бизнесу, который опасается работать в регионе, защититься от санкций.
Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима (ОАР) на территориях Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили в ведомстве.
Новый режим позволит инвесторам сохранить анонимность. Это поможет привлечь инвестиции в регион, так как большинство российских компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, пишет издание.
- ОАР будет действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона (СЭЗ), которая существует с конца 2014 года.
- Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе — но они обязаны вести бизнес на полуострове и не иметь филиалов за пределами Крыма.
- Инвестиции должны превышать 150 млн рублей и должны быть связаны с развитием действующих и созданием новых производств, развитием транспортной и иной инфраструктуры, развитием туризма, санаторно-курортного лечения, организации отдыха граждан.
- Взамен правительство ограничит публичный доступ к сведениям компании не только в ЕГРЮЛ, но и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, компании смогут совмещать статус участника ОАР и получать льготы СЭЗ по налогам и страховым взносам.
В СЭЗ в Крыму и Севастополе почти 1700 компаний и индивидуальных предпринимателей. Срок её существования — до конца 2039 года, сообщает издание.
Наверно засекретят как и персональные данные, и банковскую тайну
Прикольная штука для отмыва денег.
Потом можно будет купить где-нибудь на форуме за 30к базу инвесторов?)
Так стоп. Нам же говорили, что санкции идут только на пользу, развитие экономики, создание производств и с/х. Или санкции вредят. Я чет запутался (сарказм).
Нам же говорили, что санкции идут только на пользу
- на пользу, на пользу, вон у Ротенберга "дворец" появился. А с такими правилами он бы его в Крыму построил, никто бы и не узнал
Может уже и построил, по этому реагируют быстро. Т.е за все эти годы санкций, экономисты придумали только вот это 😂
Все интересное у АП уже. Массандра у Ковальчука. У пацанов все ровно идёт.
Может Владимир Отравитель Трусов попросит своих друзей скинуться на инвестиции в Крым? Последние всё равно под санкциями.
Они только на дворцы могут скидываться. А так обычно берут, а не дают
И как это будет выглядеть в договоре? Как будет зашифрованная сторона обозначаться?
Так же как чайка в Росреестре
Контрагенты должны быть более открытыми друг-другу, во всяком случае ИНН, юр. адрес, р/c, ФИО директора придется знать
Будут скрыты только данные учредителей похоже
Может и по-другому будет, думаю об этом подумали, нужно дождаться документов официальных
Единственный вариант который вижу это создание для таких организаций юрлица прокладки, которое номинально будет замаскировано под нормальное юрлицо в Москве, а по факту будет работать в Крыму, но и тут есть одно но, что нам делать с 4 строкой УПД, т.е. "Грузополучатель и его адрес", те же вопросы при оформлении ТТН и ЖДН, мы тут не сможем замутить что нибудь в стиле "отправка на почтовый ящик" потому что это а) палево, б) мы не сможем точно подсчитать транспортные расходы. Зная таланты руководителей в системе отрицательной селекции они не смогут эти вопросы решить.
Особый режим, особая зона...
Так все друзья Михал Иваныча сейчас и так под санкции попадут, просто по факту «дружбы», как им это поможет защититься?
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