Это поможет бизнесу, который опасается работать в регионе, защититься от санкций.

Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима (ОАР) на территориях Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили в ведомстве.

Новый режим позволит инвесторам сохранить анонимность. Это поможет привлечь инвестиции в регион, так как большинство российских компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, пишет издание.

ОАР будет действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона (СЭЗ), которая существует с конца 2014 года.

Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе — но они обязаны вести бизнес на полуострове и не иметь филиалов за пределами Крыма.



Инвестиции должны превышать 150 млн рублей и должны быть связаны с развитием действующих и созданием новых производств, развитием транспортной и иной инфраструктуры, развитием туризма, санаторно-курортного лечения, организации отдыха граждан.



Взамен правительство ограничит публичный доступ к сведениям компании не только в ЕГРЮЛ, но и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, компании смогут совмещать статус участника ОАР и получать льготы СЭЗ по налогам и страховым взносам.



В СЭЗ в Крыму и Севастополе почти 1700 компаний и индивидуальных предпринимателей. Срок её существования — до конца 2039 года, сообщает издание.