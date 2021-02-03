Финансы
Евгения Евсеева

Власти России предложили ввести в Крыму особый правовой режим: информацию об инвесторах засекретят Статьи редакции

Это поможет бизнесу, который опасается работать в регионе, защититься от санкций.

Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима (ОАР) на территориях Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили в ведомстве.

Новый режим позволит инвесторам сохранить анонимность. Это поможет привлечь инвестиции в регион, так как большинство российских компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, пишет издание.

  • ОАР будет действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона (СЭЗ), которая существует с конца 2014 года.
  • Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе — но они обязаны вести бизнес на полуострове и не иметь филиалов за пределами Крыма.
  • Инвестиции должны превышать 150 млн рублей и должны быть связаны с развитием действующих и созданием новых производств, развитием транспортной и иной инфраструктуры, развитием туризма, санаторно-курортного лечения, организации отдыха граждан.
  • Взамен правительство ограничит публичный доступ к сведениям компании не только в ЕГРЮЛ, но и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того, компании смогут совмещать статус участника ОАР и получать льготы СЭЗ по налогам и страховым взносам.

В СЭЗ в Крыму и Севастополе почти 1700 компаний и индивидуальных предпринимателей. Срок её существования — до конца 2039 года, сообщает издание.

#новость #инвестиции

1906 просмотров
30 30 комментариев
10
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 30, "likes": 10, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 204186, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Feb 2021 14:21:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

MEGAtraXXXer666

33

Наверно засекретят как и персональные данные, и банковскую тайну

Ответить

Alexey Bo

MEGAtraXXXer666
19

Прикольная штука для отмыва денег.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
4

Сеть прачечных основать

Ответить

Антон

MEGAtraXXXer666
0

За 100 рублей 

Ответить

Антон Василик

23

Потом можно будет купить где-нибудь на форуме за 30к базу инвесторов?)

Ответить

Владислав Королев

Антон
1

Тоже об этом подумал , потом сами ее и продадут 😅

Ответить

Шизоидная обезьяна

19

Так стоп. Нам же говорили, что санкции идут только на пользу, развитие экономики, создание производств и с/х. Или санкции вредят. Я чет запутался (сарказм).

Ответить

Михаил Качалов

Шизоидная
8

Нам же говорили, что санкции идут только на пользу

- на пользу, на пользу, вон у Ротенберга "дворец" появился. А с такими правилами он бы его в Крыму построил, никто бы и не узнал

Ответить

Шизоидная обезьяна

Михаил
0

Может уже и построил, по этому реагируют быстро. Т.е за все эти годы санкций, экономисты придумали только вот это 😂

Ответить

Для Сохранения

Михаил
0

Всмысле "построил"?
А как же предыдущий владелец бизнесмен?

Ответить

Олег Ивахнов

Шизоидная
0

Одному вредят, другому помогают.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

9

Прям очередь инвесторов выстроилась...

Ответить

Роман Александров

9
Ответить

semen matrasov

6

Все интересное у АП уже. Массандра у Ковальчука. У пацанов все ровно идёт.

Ответить

evilnw

2

Может Владимир Отравитель Трусов попросит своих друзей скинуться на инвестиции в Крым? Последние всё равно под санкциями.

Ответить

Stepan Popov

evilnw
–1

Они только на дворцы могут скидываться. А так обычно берут, а не дают

Ответить

Алексей Кравцов

2

Как думаете, где будут строить новый дворец в Крыму?

Ответить

Принц Зеленый

0

И как это будет выглядеть в договоре? Как будет зашифрованная сторона обозначаться?

Ответить

Sergey Vasiliev

Принц
4

Так же как чайка в Росреестре 

Ответить

Принц Зеленый

Sergey
0

Контрагенты должны быть более открытыми друг-другу, во всяком случае ИНН, юр. адрес, р/c, ФИО директора придется знать

Ответить

Ренат Зайдуллин

Принц
0

Будут скрыты только данные учредителей похоже

Ответить

Alex Alen

Ренат
0

Тогда какой в этом смысл? Огребут тогда все компании у которых будет в контрагентах вот эта фигня с особым статусом. 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Alex
0

Может и по-другому будет, думаю об этом подумали, нужно дождаться документов официальных

Ответить

Alex Alen

Ренат
1

Единственный вариант который вижу это создание для таких организаций юрлица прокладки, которое номинально будет замаскировано под нормальное юрлицо в Москве, а по факту будет работать в Крыму, но и тут есть одно но, что нам делать с 4 строкой УПД, т.е. "Грузополучатель и его адрес", те же вопросы при оформлении ТТН и ЖДН, мы тут не сможем замутить что нибудь в стиле "отправка на почтовый ящик" потому что это а) палево, б) мы не сможем точно подсчитать транспортные расходы. Зная таланты руководителей в системе отрицательной селекции они не смогут эти вопросы решить. 

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

1

давно пара

Ответить

Серж Фурсов

0

Наверное опять, что то строить будут, для "народа".

Ответить

alex twit

0

Особый режим, особая зона...

Ответить

Stepan Popov

alex
0

Ага, колючей проволоки разве что не хватает

Ответить

From Siberia to London

0

Так все друзья Михал Иваныча сейчас и так под санкции попадут, просто по факту «дружбы», как им это поможет защититься?

Ответить

Михаил Б

0

Теперь можно будет "апарт-отели" строить и даже не указывать их в декларациях

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
NextMind Dev Kit: обзор первого нейроинтерфейса реального времени
В руки технического писателя Selectel Николая Рубанова попала редкая «игрушка» — нейроинтерфейс NextMind Dev Kit. В Рос…
0
Сбер
Подписан
Отписаться
«Похоже на Хогвартс». Как Школа 21 помогла студентке юридического факультета стать продактом в IT
В Школе 21 студенты учатся писать код и решать сложные программистские задачи. Это действительно помогает стать програм…
0
MOAB
Подписан
Отписаться
Как писать вирусные статьи для vc.ru, чтобы бесплатно попасть на главную и в рассылку
Недавно наша статья получила за первые пару часов 90+ комментов и 5к просмотров на vc.ru. На следующий день там было уж…
27

Показать еще

Лучшие комментарии
Кигхриль Vselensky
за день
Хоть у кого-то яйца нашлись
«Беззаконие и надругательство над правосудием»: основатель «Додо пицца» Фёдор Овчинников о приговоре Алексею Навальному
Igor Kachura
за неделю
Забавно получается. Люди в соответствии с предоставляемым робингудом сервисом им пользовались. Робингуд в одностороннем порядке закрыл их позиции и запретил открывать новые - по факту не дал заработать или украл…
Google удалила около 100 тысяч отзывов о Robinhood в магазине приложений после «атаки» пользователей

Комментарии

Михаил Б

Власти России предложили ввести…

Олег Ивахнов

Власти России предложили ввести…

Artem Medvedev

Контролируемые иностранные…

Для Сохранения

Власти России предложили ввести…

Artem Medvedev

Контролируемые иностранные…

Mikhail Bayburtyan

Google впервые рассказала об…

Andrius Kairiukstis

Google впервые рассказала об…

Nikita Rogatov

Google впервые рассказала об…

Для Сохранения

Создал AWS, получил свободу…

Александр Мраев

Прототип Starship SN9 от SpaceХ…

Nick Chernykh

Как я почти похоронила попытки…

Pavel Raspaev

Playrix братьев Бухманов заняла…

Мурад Муртазалиев

Суд обязал «Яндекс» выплатить…

P P

Playrix братьев Бухманов заняла…

Pavel Raspaev

Playrix братьев Бухманов заняла…

Mikhail Bayburtyan

Google впервые рассказала об…
null