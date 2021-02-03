Финансы
Рая Хачатрян

Bloomberg: Ant Group Джека Ма станет финансовым холдингом и подчинится банковскому регулированию Статьи редакции

Требования для банков более строгие — они замедлят темпы развития компании, отмечает издание.

3 3 комментария
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Ant Group Джека Ма и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации: компания станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Согласно плану реструктуризации, в холдинг войдут все подразделения Ant, в том числе блокчейн и доставка еды. Изначально Ant предлагал включить в него только финансовые сервисы: управление активами, потребительское кредитование, страхование и сервис онлайн-кредитов MyBank.

Официальное объявление о реструктуризации может быть сделано до Китайского Нового года — 12 февраля, сказали источники издания. Как отмечает Bloomberg, это станет первым шагом в длительном процессе — власти Китая всё ещё разрабатывают требования для финансовых компаний, у которых несколько направлений бизнеса.

Ant отказался от комментариев. Народный банк Китая, курирующий финансовые холдинги, не ответил на запрос Bloomberg.

Новые правила приведут к замедлению темпов развития и расширения компании, пишет Bloomberg. В октябре 2020 года компания готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории. Но после вмешательства китайских властей биржи Шанхая и Гонконга остановили IPO.

Ant всё ещё изучает возможности возобновления своего несостоявшегося IPO, но пока из-за новой структуры неясно, сколько времени займёт согласование с властями, сказал источник, знакомый с этим вопросом.

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#новость #джекма #antgroup

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Максимальный рак

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По идее, если холдинг после подчинения со временем обанкротится — это, в принципе, и будет наглядным доказательством того скандального предсказания Джека, из-за которого всё и началось.

Китайская многоходовочка, однако 🤭

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Вася Пражкин

Максимальный
2

Такие компании не банкротятся, это не шавуха у трех вокзалов.

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Максимальный рак

Вася
0

Ты недооцениваешь китайского брата. Чем он выше (больше) — тем он более мстительный и злопамятный.

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