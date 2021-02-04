В 2020 году Senvest Management пообщался с руководством сети магазинов, разглядел интерес активистов и купил 5% компании.

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Пример GameStop часто называют триумфом любителей над профессионалами, но многие из профессиональных игроков смогли заработать на акциях компании, пишет The Wall Street Journal. Но не многие заработали столько же, сколько Senvest Management Ричарда Машала и Брайана Гоника — почти $700 млн.

Интерес хедж-фонда к акциям сети магазинов вызвала презентация нового исполнительного директора GameStop на конференции по потребительским инвестициям в январе 2020 года, пишет издание.

Большинство аналитиков с Уолл-Стрит играли на понижении акций сети игровых магазинов GameStop, считая, что её положение будет только ухудшаться.

Но в Senvest Management заметили интерес к GameStop, в том числе со стороны соучредителя Chewy Райана Коэна, и решили купить акции. К концу октября они владели более чем 5% акций, причём основную часть из них они приобрели за $10 за штуку.

Машал и Гоник решили, что если GameStop сможет продержаться до появления следующего поколения игровых консолей и увеличить спрос на игры и аксессуары, акции смогут вырасти.

GameStop теперь самая прибыльная инвестиция Senvest. Это привело к тому, что портфель активов под управлением фирмы вырос с $1,6 млрд в конце 2020 года до $2,4 млрд.