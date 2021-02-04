Финансы
Евгения Евсеева

Не только «ребята с Reddit»: хедж-фонд в США получил $700 млн на акциях GameStop в «войне» инвесторов с Уолл-стрит Статьи редакции

В 2020 году Senvest Management пообщался с руководством сети магазинов, разглядел интерес активистов и купил 5% компании.

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Пример GameStop часто называют триумфом любителей над профессионалами, но многие из профессиональных игроков смогли заработать на акциях компании, пишет The Wall Street Journal. Но не многие заработали столько же, сколько Senvest Management Ричарда Машала и Брайана Гоника — почти $700 млн.

Интерес хедж-фонда к акциям сети магазинов вызвала презентация нового исполнительного директора GameStop на конференции по потребительским инвестициям в январе 2020 года, пишет издание.

Большинство аналитиков с Уолл-Стрит играли на понижении акций сети игровых магазинов GameStop, считая, что её положение будет только ухудшаться.

Но в Senvest Management заметили интерес к GameStop, в том числе со стороны соучредителя Chewy Райана Коэна, и решили купить акции. К концу октября они владели более чем 5% акций, причём основную часть из них они приобрели за $10 за штуку.

Машал и Гоник решили, что если GameStop сможет продержаться до появления следующего поколения игровых консолей и увеличить спрос на игры и аксессуары, акции смогут вырасти.

GameStop теперь самая прибыльная инвестиция Senvest. Это привело к тому, что портфель активов под управлением фирмы вырос с $1,6 млрд в конце 2020 года до $2,4 млрд.

  • «Битва Reddit с Уолл-стрит» стала интернет-феноменом. В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены. В итоге начали расти акции и других компаний, которые до этого только падали.
  • Так участники сообщества Wall Street Bets на Reddit хотели помешать шорт-продавцам, которые ставили на падение акций. Их возмутило, что хедж-фонды «топят» GameStop. В результате инвестфирмы уже потеряли миллиарды долларов.
  • После резкого роста акций GameStop и других из-за пользователей Reddit. Robinhood отключил их покупку. В ответ группа частных инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокера. Для продолжения работы сервису пришлось привлечь дополнительное финансирование — $3,4 млрд.
  • С начала февраля акции GameStop начали падать до $90 — ещё 28 января цена акций достигала $469, а 1 февраля она уже снизилась до $227 долларов за акцию.
«Реддиторы не жульничают — они пришли на…
Промежуточные итоги недельной войны r/WallStreetBets с финансовым рынком.
vc.ru

#новость #gamestop

7 7 комментариев
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Избирательный глобус

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Так они акции в бабло конвертировали или что?) Или это все на бумаге?

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Артём Палённый

Избирательный
1

Это активы. На бумаге. Зачем им кэш? Они же инвесторы.

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Dave

Артём
–1

А вы точно хорошо разбираетесь в инвестициях?
(я — нет).

Мне думается, что инвесторы не дураки и понимают, что оставить все эти новые, заработанные яйца в одной корзине, на которую так сильно влияют причины извне — не самая лучшая идея.

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alex twit

Dave
2

"а ты точно инвестор?"

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Denis Maratovich

Избирательный
1

у ребят с реддита политика эти акции держать, в ближайшее время они их конвертировать не будут, не смотря на существенное снижение цены. чем дальше все это обернется - пока можно только гадать. люди до сих пор скупают, кто то больше, кто то меньше

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Алексис Второй

0

Кстати, из свежего: /r/wallstreetbets был «отжат» топ-модером. Старые модераторы, которые непосредственно занимались сабреддитом и делали всю движуху, были разжалованы.
Подробности: https://www.reddit.com/r/wallstreetbetstest/

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Vitaly Semykin

–1

"В январе пользователи Reddit решили «по приколу» скупать акции GameStop и повысить на них цены" — Это точно инвесторы?

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