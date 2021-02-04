Оно собирается достигать целей по принципу «только change и disrupt», чтобы создать «клиентоориентированное государство».

В 2020 году, примерно в то время, как Михаил Мишустин занял должность премьер-министра, правительство придумало «модный» план реализации нацпроектов — в нём активно используется лексикон ИТ-специалистов. Об этом пишет The Bell со ссылкой на одного из участников совещания 27 января и собеседника в правительстве.

Издание ознакомилось с материалами плана: в них совещания в скобках называют kick off, работу над проектами предлагают строить по принципу as is (как есть), to be (как должно быть), action plan (дорожная карта). В правительстве ставить цели планируют по метрикам SMART, а достигать их — по принципу «только CHANGE и DISRUPT».

Стратегию выработали группы под названиями «новый общественный договор», «клиентоориентированное государство», «агрессивное развитие», «новая высокотехнологичная экономика» и «национальная инновационная система». Каждой группе соответствует аналогичный нацпроект, а работают над ним «топовые эксперты», пишет The Bell.

Например, проект «национальная инновационная система» нацелен на развитие ИТ и инноваций. Это направление курируют глава «Сбера» Герман Греф, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий и основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

Эксперты предлагают «уйти от токсичных государственных денег через вовлечение компаний в повестку развития», а также создать благоприятные условия «для работы кадров в инновациях и IT».

«Повышения доверия и улучшения делового климата» эксперты планируют достичь за счет реформы правоохранительной и судебной системы. В этом же разделе говорится о необходимости снижения доли государства в экономике и одновременном использовании потенциала госкомпаний, чтобы ускорить цифровое развитие. Целью нацпроекта в документах называют «притяжение всех стартапов ЕврАзЭС» в Россию.

Главой «новой высокотехнологичной экономике» назначили предправления «Интер РАО» Бориса Ковальчука, сына совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. Собеседник The Bell отметил, что этот проект придумали «просто так, чтобы занять каких-то экспертов».