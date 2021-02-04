Метрики SMART и «токсичные госденьги»: правительство разработало «модный» план реализации нацпроектов — The Bell Статьи редакции
Оно собирается достигать целей по принципу «только change и disrupt», чтобы создать «клиентоориентированное государство».
В 2020 году, примерно в то время, как Михаил Мишустин занял должность премьер-министра, правительство придумало «модный» план реализации нацпроектов — в нём активно используется лексикон ИТ-специалистов. Об этом пишет The Bell со ссылкой на одного из участников совещания 27 января и собеседника в правительстве.
Издание ознакомилось с материалами плана: в них совещания в скобках называют kick off, работу над проектами предлагают строить по принципу as is (как есть), to be (как должно быть), action plan (дорожная карта). В правительстве ставить цели планируют по метрикам SMART, а достигать их — по принципу «только CHANGE и DISRUPT».
Стратегию выработали группы под названиями «новый общественный договор», «клиентоориентированное государство», «агрессивное развитие», «новая высокотехнологичная экономика» и «национальная инновационная система». Каждой группе соответствует аналогичный нацпроект, а работают над ним «топовые эксперты», пишет The Bell.
Например, проект «национальная инновационная система» нацелен на развитие ИТ и инноваций. Это направление курируют глава «Сбера» Герман Греф, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий и основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий.
Эксперты предлагают «уйти от токсичных государственных денег через вовлечение компаний в повестку развития», а также создать благоприятные условия «для работы кадров в инновациях и IT».
«Повышения доверия и улучшения делового климата» эксперты планируют достичь за счет реформы правоохранительной и судебной системы. В этом же разделе говорится о необходимости снижения доли государства в экономике и одновременном использовании потенциала госкомпаний, чтобы ускорить цифровое развитие. Целью нацпроекта в документах называют «притяжение всех стартапов ЕврАзЭС» в Россию.
Главой «новой высокотехнологичной экономике» назначили предправления «Интер РАО» Бориса Ковальчука, сына совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. Собеседник The Bell отметил, что этот проект придумали «просто так, чтобы занять каких-то экспертов».
Собеседник The Bell называет идеологом новой стратегии премьер-министра Мишустина, но, по его словам, вице-премьер Андрей Белоусов тоже «сразу прямо загорелся этой идеей». В пресс-службе правительства не ответили на запрос The Bell.
Как корову не назови, орлом она не станет
а с чего начать ?
с люстраций
Если это не возможно
то с чего начать ?
Даже пошагово есть:
https://topwar.ru/28022-kak-pobedili-korrupciyu-v-singapure.html
Лишить чиновников неприкосновенности
Параллельно всех чиновников и их семьи лишили неприкосновенности.
Жить по средствам
Второй элемент антикоррупционной программы: в Сингапуре была фактически введена презумпция виновности агента правительства
Большая зарплата как залог порядочности
уже выполнено кстати!
Фактор СМИ
Четвертый элемент — формирование независимых, объективных СМИ, освещавших все найденные факты коррупции.
Хакатон на 15 суток
Похоже на карго-культ.
Рекомендую полностью прочитать материал, там много интересного (странно-наивного): https://thebell.io/tolko-change-i-disrupt-u-pravitelstva-poyavilsya-modnyj-plan-dejstvij
Главой ... назначили .. сына совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука
Вообще-то это очень уважаемые члены известного водного кооператива, оказавшиеся в нужном месте в нужное время. А не просто "какие-то эксперты", которым нечего делать, как утверждает собеседник Bell.
«Повышения доверия и улучшения делового климата» эксперты планируют достичь за счет реформы правоохранительной и судебной системы.
это в каком году? 2050?
говорится о необходимости снижения доли государства в экономике
как там цены на макарошки?
вице-премьер Андрей Белоусов
напомню, что этот дядя написал письмо ВВП, которое потом слили и после этого крупно просели акции сырьевиков :)
этот проект придумали «просто так, чтобы занять каких-то экспертов»
Прям, как про VC написано )).
А результатом будет факап? :D
Пробовали языком колхозов. Пробовали языком кооперативов. Попробовали перестройку. Сейчас вовсю пробуют языком силы. Теперь на очереди язык IT. Что дальше? Язык Вселенной попробуем? Бубны, танцы у костра? И пробуют всегда одни и те же люди...
Токсичные деньги не трогать! Инвестируйте свои. Власть проконтролирует по метрике DISRUPT, а если не получится, то прийдет SBER и поглотит🤖
KPI - вырастить огромную IT монополию. Или я что то не так понял? 🤔
выглядит неплохо
Это вы о продуктовых карточках, или о старых сказках на новом языке?
Прочитал статью в The Bell, в целом выглядит неплохо.
Вкратце о комментариях к этому посту: haters gonna hate.
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