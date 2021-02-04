Финансы
Рая Хачатрян

Метрики SMART и «токсичные госденьги»: правительство разработало «модный» план реализации нацпроектов — The Bell Статьи редакции

Оно собирается достигать целей по принципу «только change и disrupt», чтобы создать «клиентоориентированное государство».

34 34 комментария
1633 просмотров

В 2020 году, примерно в то время, как Михаил Мишустин занял должность премьер-министра, правительство придумало «модный» план реализации нацпроектов — в нём активно используется лексикон ИТ-специалистов. Об этом пишет The Bell со ссылкой на одного из участников совещания 27 января и собеседника в правительстве.

Издание ознакомилось с материалами плана: в них совещания в скобках называют kick off, работу над проектами предлагают строить по принципу as is (как есть), to be (как должно быть), action plan (дорожная карта). В правительстве ставить цели планируют по метрикам SMART, а достигать их — по принципу «только CHANGE и DISRUPT».

Стратегию выработали группы под названиями «новый общественный договор», «клиентоориентированное государство», «агрессивное развитие», «новая высокотехнологичная экономика» и «национальная инновационная система». Каждой группе соответствует аналогичный нацпроект, а работают над ним «топовые эксперты», пишет The Bell.

Например, проект «национальная инновационная система» нацелен на развитие ИТ и инноваций. Это направление курируют глава «Сбера» Герман Греф, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий и основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

Эксперты предлагают «уйти от токсичных государственных денег через вовлечение компаний в повестку развития», а также создать благоприятные условия «для работы кадров в инновациях и IT».

«Повышения доверия и улучшения делового климата» эксперты планируют достичь за счет реформы правоохранительной и судебной системы. В этом же разделе говорится о необходимости снижения доли государства в экономике и одновременном использовании потенциала госкомпаний, чтобы ускорить цифровое развитие. Целью нацпроекта в документах называют «притяжение всех стартапов ЕврАзЭС» в Россию.

Главой «новой высокотехнологичной экономике» назначили предправления «Интер РАО» Бориса Ковальчука, сына совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. Собеседник The Bell отметил, что этот проект придумали «просто так, чтобы занять каких-то экспертов».

Собеседник The Bell называет идеологом новой стратегии премьер-министра Мишустина, но, по его словам, вице-премьер Андрей Белоусов тоже «сразу прямо загорелся этой идеей». В пресс-службе правительства не ответили на запрос The Bell.

#новость #правительство

34 34 комментария
6
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34 комментария
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Даниил Лепетков

14

Как корову не назови, орлом она не станет

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Парвиз Мадаминов

Даниил
0

а с чего начать ? 

Ответить

Андрей Рядькин

Парвиз
6

с люстраций 

Ответить

Парвиз Мадаминов

Андрей
1

Если это не возможно 
то с чего начать ?  

Ответить

Digger M

Парвиз
3

Вы мне минусуете отчего?). С чего начать - это вопрос-провокация что ли? Давно известно, с чего начать. Если Вы к телеге с лошадьми прикрутите колеса от Вольво, она не станет Вольво. 

Ответить

pr0head

Андрей
0

То, что это поможет, далеко не факт.
Есть свежие примеры соседних государств.

Ответить

ur spam

pr0head
2

Тогда оставляем всё как есть. Убедили.

Ответить

pr0head

ur
0

Не нужно бросаться в крайности - ничего не делать или все сломать.
Прогресс это про поступательное развитие. К сожалению, у нас к этому нужно прилагать гораздо больше усилий, но нет ничего невозможного.

Ответить

badResistor

Парвиз
0

Даже пошагово есть:
https://topwar.ru/28022-kak-pobedili-korrupciyu-v-singapure.html

Лишить чиновников неприкосновенности

Параллельно всех чиновников и их семьи лишили неприкосновенности. 

Жить по средствам

Второй элемент антикоррупционной программы: в Сингапуре была фактически введена презумпция виновности агента правительства

Большая зарплата как залог порядочности

уже выполнено кстати!

Фактор СМИ

Четвертый элемент — формирование независимых, объективных СМИ, освещавших все найденные факты коррупции. 

Ответить

Действующий утюг

8

проект «национальная инновационная система» нацелен на развитие ИТ и инноваций. Это направление курируют глава «СбераW Герман Греф, сооснователь IBS Сергей Мацоцкий и основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий

Кто на этой фразе не улыбнулся — тому штраф.

Ответить

Роман Александров

Действующий
7

Хакатон на 15 суток

Ответить

true iBegginer

Роман
3

в Сахарово

Ответить

Алексис Второй

9

Похоже на карго-культ.

Рекомендую полностью прочитать материал, там много интересного (странно-наивного): https://thebell.io/tolko-change-i-disrupt-u-pravitelstva-poyavilsya-modnyj-plan-dejstvij

Ответить

Василий Петров

6

 Главой ... назначили .. сына совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука

Вообще-то это очень уважаемые члены известного водного кооператива, оказавшиеся в нужном месте в нужное время. А не просто "какие-то эксперты", которым нечего делать, как утверждает собеседник Bell.

Ответить

badResistor

Василий
0

Эксперты откатных дел

Ответить

true iBegginer

2

 «Повышения доверия и улучшения делового климата» эксперты планируют достичь за счет реформы правоохранительной и судебной системы.

это в каком году? 2050?

  говорится о необходимости снижения доли государства в экономике

как там цены на макарошки?

Ответить

Syzygy

2

https://www.youtube.com/watch?v=nm5G-1Et0LE

Ответить

Роман Александров

1

SCRUMON

Ответить

true iBegginer

1

  вице-премьер Андрей Белоусов

напомню, что этот дядя написал письмо ВВП, которое потом слили и после этого крупно просели акции сырьевиков :)

Ответить

Вася Пражкин

1

 этот проект придумали «просто так, чтобы занять каких-то экспертов»

Прям, как про VC написано )).

Ответить

Stanislav

1

А результатом будет факап? :D

Ответить

alex twit

Stanislav
0

Лексикон вояк уже будет - SNAFU

Ответить

Действующий утюг

0

Найс.

Лишь бы не офакапились.

Ответить

Digger M

0

Пробовали языком колхозов. Пробовали языком кооперативов. Попробовали перестройку. Сейчас вовсю пробуют языком силы. Теперь на очереди язык IT. Что дальше? Язык Вселенной попробуем? Бубны, танцы у костра? И пробуют всегда одни и те же люди... 

Ответить

Andre Macareno

0

Как это применить к демонтажу аквадискотеки?

Ответить

Иван Иванов

0

Это прекрасно.

Ответить

К Х

0

Ээээ а бюджет? Смысл же в нем, не?

Ответить

Сергей Мазур

0
Ответить

Георгий Владимирович

0

Токсичные деньги не трогать! Инвестируйте свои. Власть проконтролирует по метрике DISRUPT, а если не получится, то прийдет SBER и поглотит🤖

KPI - вырастить огромную IT монополию. Или я что то не так понял? 🤔

Ответить

Избирательный глобус

0

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги 

Ответить

alex twit

0

А вы, джрузья, как ни садитесь... 

Ответить

Михаил Похеров

0

улучшениe делового климата 

Ответить

Поджог Сараев

0

выглядит неплохо

Это вы о продуктовых карточках, или о старых сказках на новом языке?

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Eugene Danilov

–1

Прочитал статью в The Bell, в целом выглядит неплохо.

Вкратце о комментариях к этому посту: haters gonna hate.

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