Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин

Автопроизводитель также планирует принимать оплату за некоторые продукты в криптовалюте.

Компания Илона Маска обновила свою инвестиционную политику в январе 2021 года, чтобы получить больше гибкости для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли. Об этом говорится в документах Tesla для SEC.

В рамках этой политики производитель электромобилей может инвестировать часть денег в альтернативные резервные активы, в том числе цифровые активы, золото и так далее. Компания рассказала, что после этого инвестировала в общей сложности $1,5 млрд в биткоин.

«Более того, мы планируем начать принимать биткойны в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с законодательством», — говорится в документах.

Днём 8 февраля на биржу Coindesk биткоин растёт на 11,5% и стоит больше $42,4 тысяч (около 3,18 млн рублей). На максимуме цена превышала рекордные $43 тысячи.

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