Финансы
Таня Боброва

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоин Статьи редакции

Автопроизводитель также планирует принимать оплату за некоторые продукты в криптовалюте.

Компания Илона Маска обновила свою инвестиционную политику в январе 2021 года, чтобы получить больше гибкости для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли. Об этом говорится в документах Tesla для SEC.

В рамках этой политики производитель электромобилей может инвестировать часть денег в альтернативные резервные активы, в том числе цифровые активы, золото и так далее. Компания рассказала, что после этого инвестировала в общей сложности $1,5 млрд в биткоин.

«Более того, мы планируем начать принимать биткойны в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с законодательством», — говорится в документах.

Днём 8 февраля на биржу Coindesk биткоин растёт на 11,5% и стоит больше $42,4 тысяч (около 3,18 млн рублей). На максимуме цена превышала рекордные $43 тысячи.

#новость #tesla

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11 комментариев
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Fumar mata

11

Маск купил биток на $1.5ккк, написал про биток в твиттер, заработал $250кк?

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Михаил Ерохин

7

Похоже в новом обновлении Теслы будет встроен майнер.

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Andrei Smirnovsky

2
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bitpapa.com

2

Отличное решение :)
Курс BTC + $2500 за 10 минут

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Сергей Щукин

2

Было бы полезнее написать об этом. Тогда новость про теслу и биток была бы понятнее:

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Сексуальный татарин

2

Забавно.
Ща набегут хейтеры с воплями 'пузырь вложил деньги в пузырь' 

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Ivan Kolyhalov

0

Это чья Tesla так вложилась? Владелец тачки наверно вахуе.

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Yury Kotov

0

Биткоин ложил на Теслу

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E Arkhipov

0

Богданов закупился

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Tworog busy

0

Илон Маск, когда цена не $20к, а $40к

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Quazar Dream

0

Doge был только для отвода глаз🥲

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