В правительстве предложили доработать инициативу или отказаться от неё.

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Минэкономразвития предлагает разрешить инвестировать материнский капитал в облигации госкомпаний, госбанков и «другие инструменты с госгарантией» или же положить эти деньги вклад в госбанке. Об этом пишет Forbes с ссылкой на двух участника обсуждений. Информацию подтвердила пресс-служба Минэкономразвития.

Это одно из предложений в рамках «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Оно рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием», сообщает РБК.

Инициативу рассматривает рабочая группа первого вице-премьера Андрея Белоусова. По итогам совещания у Белоусова Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России поручили доработать предложение или исключить его из проекта «дорожной карты», пишет издание.

Министерство предлагает инвестировать маткапитал в «специальные банковские или брокерские продукты», предполагающие доходность, пишет Forbes. При этом «обналичить» тело материнского капитала невозможно, то есть, например, нельзя вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги.

В ЦБ предлагают инвестировать маткапитал в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, узнал РБК.

В пресс-службе Минэкономразвития ответили Forbes, что совместно с общественными объединениями и заинтересованными ведомствами сформирует предложения, «как не просто сберечь, но и приумножить материнский капитал через самые консервативные инструменты».

Вся стратегия в целом «ещё достаточно сырая», поскольку рабочие группы были сформированы неделю назад, рассказал Forbes федеральный чиновник. В Минфине запрос РБК перенаправили в Минэкономразвития, а в Минтруде сообщили, что предложение в министерство не поступало.

В 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго ребенка он увеличивается еще на 155 550 рублей (общая сумма на двух детей — 639 432 рублей).