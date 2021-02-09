Финансы
Евгения Евсеева

Минэкономразвития предложило разрешить инвестировать материнский капитал в ценные бумаги Статьи редакции

В правительстве предложили доработать инициативу или отказаться от неё.

13 13 комментариев
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Минэкономразвития предлагает разрешить инвестировать материнский капитал в облигации госкомпаний, госбанков и «другие инструменты с госгарантией» или же положить эти деньги вклад в госбанке. Об этом пишет Forbes с ссылкой на двух участника обсуждений. Информацию подтвердила пресс-служба Минэкономразвития.

Это одно из предложений в рамках «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Оно рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием», сообщает РБК.

Инициативу рассматривает рабочая группа первого вице-премьера Андрея Белоусова. По итогам совещания у Белоусова Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России поручили доработать предложение или исключить его из проекта «дорожной карты», пишет издание.

Министерство предлагает инвестировать маткапитал в «специальные банковские или брокерские продукты», предполагающие доходность, пишет Forbes. При этом «обналичить» тело материнского капитала невозможно, то есть, например, нельзя вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги.

В ЦБ предлагают инвестировать маткапитал в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, узнал РБК.

В пресс-службе Минэкономразвития ответили Forbes, что совместно с общественными объединениями и заинтересованными ведомствами сформирует предложения, «как не просто сберечь, но и приумножить материнский капитал через самые консервативные инструменты».

Вся стратегия в целом «ещё достаточно сырая», поскольку рабочие группы были сформированы неделю назад, рассказал Forbes федеральный чиновник. В Минфине запрос РБК перенаправили в Минэкономразвития, а в Минтруде сообщили, что предложение в министерство не поступало.

В 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго ребенка он увеличивается еще на 155 550 рублей (общая сумма на двух детей — 639 432 рублей).

Сейчас материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов.

#новость #инвестиции

13 13 комментариев
2
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13 комментариев
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Канищев Максим

5

Кто-то хочет надуть пузырь на рынке ценных бумаг 

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Ужасный лолипоп

2

Материнский капитал и инвестиции...

Я уже не представляю, что будет дальше.

Что ещё может придумать человеческая фантазия? На что она в принципе способна? Или её природа в принципе не имеет ограничений?

Ответить

Ужасный лолипоп

Ужасный
4

Чуть ниже, оказывается, ещё одна новость, по сравнению с которой инвестирование материнского капитала — не так уж и плохо 🤔

Ответить

Иван Виолентов

Ужасный
3

А что? Она с ранних лет поняла как в этой жизни можно многого добиться

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Ужасный лолипоп

Иван
0

Я вообще никого не порицаю.

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Вячеслав Быков

2

Чувствуется запах капитализма))) наркоманам и бомжам предложили еще одну схему обнала)) раньше всё было сложно, а теперь прям через СберБрокер можно будет)) на этом мои полномочия всё😆

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reBooster

1

Уверен, что законодатели пойдут дальше и сформируют список "градообразующих" и "надежных" трейдеров, лицинзированных особой лицензией для своих. Ну, а дальше всё понятно... Как всегда.

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Vladislav Stan

1

А еще можно разрешить инвестировать материнский капитал во дворцы. А в целом отличная попытка усидеть на двух стульях: и порадовать электорат выплатами за приплод, и компании своих друзей поддержать.

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Максим Александрович

0

Может ещё лупоглазики из экономразвития и брокерский счёт заодно открывать предложат автоматически!? А детей на органы в случае возможного банкротства!? Перекокаинились в галстуках там?

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Алексей Бакеев

0

Скоро маткапитал можно будет «инвестировать» в кэшбери

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Andreas Lapueros

0

Ну всё, теслобиток щас сделает туземун! :)) столько яжмамок на рынок полезет 

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Andrei Smirnovsky

Andreas
0

Там можно только в госкомпании вкладываться)

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Game BOY

0

Мне интересно, кто из мам будет инвестировать в НАШИ ценные бумаги!!

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