Минэкономразвития предложило разрешить инвестировать материнский капитал в ценные бумаги Статьи редакции
В правительстве предложили доработать инициативу или отказаться от неё.
Минэкономразвития предлагает разрешить инвестировать материнский капитал в облигации госкомпаний, госбанков и «другие инструменты с госгарантией» или же положить эти деньги вклад в госбанке. Об этом пишет Forbes с ссылкой на двух участника обсуждений. Информацию подтвердила пресс-служба Минэкономразвития.
Это одно из предложений в рамках «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Оно рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием», сообщает РБК.
Инициативу рассматривает рабочая группа первого вице-премьера Андрея Белоусова. По итогам совещания у Белоусова Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России поручили доработать предложение или исключить его из проекта «дорожной карты», пишет издание.
Министерство предлагает инвестировать маткапитал в «специальные банковские или брокерские продукты», предполагающие доходность, пишет Forbes. При этом «обналичить» тело материнского капитала невозможно, то есть, например, нельзя вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги.
В ЦБ предлагают инвестировать маткапитал в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, узнал РБК.
В пресс-службе Минэкономразвития ответили Forbes, что совместно с общественными объединениями и заинтересованными ведомствами сформирует предложения, «как не просто сберечь, но и приумножить материнский капитал через самые консервативные инструменты».
Вся стратегия в целом «ещё достаточно сырая», поскольку рабочие группы были сформированы неделю назад, рассказал Forbes федеральный чиновник. В Минфине запрос РБК перенаправили в Минэкономразвития, а в Минтруде сообщили, что предложение в министерство не поступало.
В 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго ребенка он увеличивается еще на 155 550 рублей (общая сумма на двух детей — 639 432 рублей).
Сейчас материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов.
Ужасный лолипоп
Чуть ниже, оказывается, ещё одна новость, по сравнению с которой инвестирование материнского капитала — не так уж и плохо 🤔
А что? Она с ранних лет поняла как в этой жизни можно многого добиться
Ужасный лолипоп
Я вообще никого не порицаю.
Чувствуется запах капитализма))) наркоманам и бомжам предложили еще одну схему обнала)) раньше всё было сложно, а теперь прям через СберБрокер можно будет)) на этом мои полномочия всё😆
Уверен, что законодатели пойдут дальше и сформируют список "градообразующих" и "надежных" трейдеров, лицинзированных особой лицензией для своих. Ну, а дальше всё понятно... Как всегда.
А еще можно разрешить инвестировать материнский капитал во дворцы. А в целом отличная попытка усидеть на двух стульях: и порадовать электорат выплатами за приплод, и компании своих друзей поддержать.
Может ещё лупоглазики из экономразвития и брокерский счёт заодно открывать предложат автоматически!? А детей на органы в случае возможного банкротства!? Перекокаинились в галстуках там?
Ну всё, теслобиток щас сделает туземун! :)) столько яжмамок на рынок полезет
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