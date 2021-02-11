Финансы
Таня Боброва

Сервис для знакомств Bumble вышел на биржу с оценкой более $8 млрд Статьи редакции

Один из основных конкурентов Tinder привлёк $2,2 млрд.

  • Американская Bumble (приложения Bumble и Badoo) продала акции по $43, что выше запланированного диапазона в $37–39 за штуку, пишет Financial Times. Всего в ходе размещения компания привлекла $2,2 млрд.
  • Компания планирует потратить деньги от размещения на выкуп акций у инвесторов, вложившихся в сервис до IPO, и погашение долгов.Частные владельцы Bumble сохранят за собой около 97% голосующих акций после размещения.
  • Выход на биржу может усилить конкуренцию между Bumble и его основным конкурентом — Match Group, владельцу Tinder, отмечает FT. В частности, в 2018 году Bumble заявила, что Match Group обманом выяснила коммерческую тайну, а затем обвинила конкурента в нарушении патентов.
  • В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис в 2014 году создала Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд.
Кто такая Уитни Вульф Хёрд — основательница…
Сегодня приложение с инвестициями от Badoo оценивается более чем в $1 млрд, а платформой…
vc.ru

#новость #bumble #ipo

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8 8 комментариев
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RAVEN

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В приложении Bumble общение могут начать только женщины.

Те, общения там не происходит, потому что женщины первыми не пишут)

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Султанов Андрей

RAVEN
1

😄

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ilia

RAVEN
0

"привет" у них не считается) большего и не пишут)

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Светлана Кравчук

1

Учитывая 189,5 млн акций после IPO, целевая цена на одну акцию
равна $39. Потенциал к верхней границе IPO в $30 составляет 30%. Сегодня после 19:00 жду старт первых торгов)

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ilia

1

Badoo купил Blackstone (читаем новости здесь же, на VC) - с чего вдруг в конкретно этой статье владение Badoo приписывается Bumble-у (Bumble (приложения Bumble и Badoo))?

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Yury Kotov

0

Новый уровень знакомств скоро через аудио и видео трансляции

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Ir Z

Yury
1

А однажды и браки на расстоянии без совместного проживания)) 

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boj Ko

0

вся индустрия датинга это чистой воды Ewhoring.
Тем более сегодня при таком распространении Инстаграм.

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