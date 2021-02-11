Сервис для знакомств Bumble вышел на биржу с оценкой более $8 млрд Статьи редакции
Один из основных конкурентов Tinder привлёк $2,2 млрд.
- Американская Bumble (приложения Bumble и Badoo) продала акции по $43, что выше запланированного диапазона в $37–39 за штуку, пишет Financial Times. Всего в ходе размещения компания привлекла $2,2 млрд.
- Компания планирует потратить деньги от размещения на выкуп акций у инвесторов, вложившихся в сервис до IPO, и погашение долгов.Частные владельцы Bumble сохранят за собой около 97% голосующих акций после размещения.
- Выход на биржу может усилить конкуренцию между Bumble и его основным конкурентом — Match Group, владельцу Tinder, отмечает FT. В частности, в 2018 году Bumble заявила, что Match Group обманом выяснила коммерческую тайну, а затем обвинила конкурента в нарушении патентов.
- В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис в 2014 году создала Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд.
В приложении Bumble общение могут начать только женщины.
Те, общения там не происходит, потому что женщины первыми не пишут)
Учитывая 189,5 млн акций после IPO, целевая цена на одну акцию
равна $39. Потенциал к верхней границе IPO в $30 составляет 30%. Сегодня после 19:00 жду старт первых торгов)
Badoo купил Blackstone (читаем новости здесь же, на VC) - с чего вдруг в конкретно этой статье владение Badoo приписывается Bumble-у (Bumble (приложения Bumble и Badoo))?
Новый уровень знакомств скоро через аудио и видео трансляции
вся индустрия датинга это чистой воды Ewhoring.
Тем более сегодня при таком распространении Инстаграм.
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