Компания не стала рисковать из-за нормативных ограничений, говорят источники.

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GameStop не смогла продать свои акции во время их быстрого роста из-за нормативных ограничений, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

Рыночная стоимость GameStop взлетела с $1,4 млрд 11 января до пика в $33,7 млрд 28 января. Компания могла бы привлечь сотни миллионов через продажу акций, чтобы погасить задолженность — на конец октября она составляла $216 млн — и профинансировать собственную трансформацию в цифровой сервис, пишет издание.

Несмотря на то, что многие эксперты с Уолл-Стрит подстрекали Gamestop к продаже акций, компания не сделала этого.

По словам источников, GameStop решила, что не может продать акции в соответствии с финансовым законодательством США, так как не раскрыла свою финансовую отчётность. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует, чтобы компании публиковали такую информацию перед продажей акций.

Хотя GameStop начал готовить результаты четвёртого квартала 2020 финансового года, который закончился в январе, компания не должна была сообщать их ещё несколько недель, пишет издание.

Когда акции взлетели во второй половине января, руководители компании уже собрали данные и чётко представляли, как будет выглядеть отчётность, сообщили источники.

GameStop могла бы продать акции, выпустив предварительный отчёт. Но такой шаг вызвал бы регуляторные риски, на которые компания не была готова пойти, заявил один из источников.

«Прошло уже два с половиной месяца квартала, когда акции начали расти. Им бы пришлось раскрыть информацию заранее, но это невозможно сделать за неделю», — отмечает Дэвид Эриксон, преподаватель финансов в Уортонской школе бизнеса.