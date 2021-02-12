Основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд стала самой молодой self-made женщиной-миллиардером благодаря IPO Статьи редакции
Хёрд 31 год, её состояние оценивается в $1,5 млрд.
Состояние Уитни Вулф Хёрд к концу 11 января достигло $1,5 млрд, пишет Forbes. Ей принадлежит 11,6% или 21,54 млн акций Bumble, которые стоят по $70,31.
Bumble провела IPO 11 января: на открытии торгов акции стоили $76, компания планировала продавать их по $43. Хёрд также стала самой молодой женщиной-генеральным директором, чья компания вышла на биржу в США.
Вулф Хёрд основала Bumble в 2014 году, после того, как ушла из Tinder и подала в суд на компанию за сексуальные домогательства. Она была одной из сооснователей компаний и утверждала, что её бывший босс и парень Джастин Матин присылал угрозы и лишил её титула соучредителя в Tinder.
Bumble заинтересовал российского миллиардера Андрея Андреева: он инвестировал в компанию $10 млн для начала продвижения и получил 79%. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд. Хёрд после его ухода возглавила бизнес, заняв пост гендиректора.
Почему состояние?
Оценка состояния. Ведь она не имеет этих денег. Это все в акциях, на которые сначала нужно найти покупателя.
А у Безоса миллиарды наличкой лежат?
Ну начнём с того, что тот же Форбс, когда формирует список богатых людей, основывается не на реальных данных, а на своих предположениях, что, мол, состояние такого-то чувака оценивается во столько-то, не является таковым, а именно оценивается.
А закончим тем, что в мире не существует столько обеспеченой валюты, которая бы покрыла оценки компании, их стоимости акций и прочее.
Чтобы ты понимал, акции всегда найдут своего покупателя. Фондовый рынок это не базар. А во-вторых активы миллиардов оцениваются суммируя все их активы. Акции это актив. Отсюда и показатель. Он может быть ниже чуть ли не на половину, если цена акций упадёт и наоборот больше в 2 раза если вырастут
Фондовый рынок — это спекулятивное казино, а не базар. На базаре у продуктов есть ценность, а конечный покупатель платит за продукт. На фондовом рынке нет адекватной оценки, в нем есть субъективное понятие — цена акции, которое складывается исходя из спроса на эти акции.
Если женщина из статьи решит продавать свои акции, то цена на эти акции начнёт падать, предложение превысит спрос.
Вы правы в том, что есть шанс того, что акции найдут своего покупателя. Вот только найти они могут спустя 10 лет, по цене в 1 цент.
Ну ты прав в плане фондового рынка. Но вообще говоря, все капиталы из списка Форбс "дутые" т.к. точно так же основываются на акциях. Да, у миллиардеров там может быть какое-то имущество, активы и т.п., но обычно они намного меньше чем сиюминутная стоимость акций их компаний
Стоимость активов в виде акций. Человек может продать все свои акции и заработать столько-то. На текущий момент. Что непонятно? )
Давай ещё про пузырь расскажем. Надутый передутый.
Есть миллиард, есть миллиардер или миллиардерша, как сейчас любят говорить.
Все остальное: ваши рассуждения, абстракность оценки, приставка к ее возрасту трудно произносимая моим 29-летним языком, всё это от лукавого.
1. Подаёшь на сексуальные домогательства к своему бывшему, отжимаешь бабос или бизнес.
2. Ищешь богатеньких инвесторов неамериканцев. Забираешь бабос, заставляет отказаться от доли.
3. ??
4. Профит! Ты селфмейд миллиардерша. Ура-ура!
Астрологи объявили неделю Bumble.
Поголовье женоненавистников в комментариях увеличится вдвое.
Ваще не женоненавистник и я даже не в курсе шо за Бамбл такой. Но сам факт что она таки использовала мужиков и тему секса для пиара и успеха - это как-то... Смешно и противно одновременно ))
Скажу очень крамольную мысль и готов понести за неё симметричный ответ в виде всеобщего осуждения.
Мне никогда не были противны женщины и секс.
никакая она оне селф мэйд, спекуляция и пиздинг идеи и ресурсов, а дальше закулисье и подковерные игры + sjw манипуляции
Под селф мейд подразумевается, что не получил в наследство.
спекуляция и пиздинг идеи и ресурсов, а дальше закулисье и подковерные игры + sjw манипуляции
Так это обычно и делается, true ) А ты думал, состояния зарабатывают, пописывая нигилистическую херню в комментах VC?
Блин и вот уже хотел даже искренне порадоваться успеху нормального женского бизнеса, но вот и тут не обошлось без историй о домогательствах, на которых дама походу себе социальный (а позже и финансовый) капитал сколотила. Фу какая мерзость. И тут без "помощи" мужиков не обошлось. У меня уже даже начинают появляться сексистские мыслишки, ибо что-то не видно бизнесвумен которые реально self made были бы, и не использовали бы (так или иначе) мужиков для достижения своего успешного успеха
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