Финансы
Рая Хачатрян

Основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд стала самой молодой self-made женщиной-миллиардером благодаря IPO Статьи редакции

Хёрд 31 год, её состояние оценивается в $1,5 млрд.

24 24 комментария
1964 просмотров

Состояние Уитни Вулф Хёрд к концу 11 января достигло $1,5 млрд, пишет Forbes. Ей принадлежит 11,6% или 21,54 млн акций Bumble, которые стоят по $70,31.

Bumble провела IPO 11 января: на открытии торгов акции стоили $76, компания планировала продавать их по $43. Хёрд также стала самой молодой женщиной-генеральным директором, чья компания вышла на биржу в США.

Вулф Хёрд основала Bumble в 2014 году, после того, как ушла из Tinder и подала в суд на компанию за сексуальные домогательства. Она была одной из сооснователей компаний и утверждала, что её бывший босс и парень Джастин Матин присылал угрозы и лишил её титула соучредителя в Tinder.

Bumble заинтересовал российского миллиардера Андрея Андреева: он инвестировал в компанию $10 млн для начала продвижения и получил 79%. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд. Хёрд после его ухода возглавила бизнес, заняв пост гендиректора.

Кто такая Уитни Вульф Хёрд — основательница…
Сегодня приложение с инвестициями от Badoo оценивается более чем в $1 млрд, а платформой…
vc.ru

#новость #bumble

24 24 комментария
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Roman Khegay

15

Почему состояние?
Оценка состояния. Ведь она не имеет этих денег. Это все в акциях, на которые сначала нужно найти покупателя.

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Никита Хисматов

Roman
7

А у Безоса миллиарды наличкой лежат?

Ответить

Roman Khegay

Никита
7

Ну начнём с того, что тот же Форбс, когда формирует список богатых людей, основывается не на реальных данных, а на своих предположениях, что, мол, состояние такого-то чувака оценивается во столько-то, не является таковым, а именно оценивается.
А закончим тем, что в мире не существует столько обеспеченой валюты, которая бы покрыла оценки компании, их стоимости акций и прочее.

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Roman
3

Чтобы ты понимал, акции всегда найдут своего покупателя. Фондовый рынок это не базар. А во-вторых активы миллиардов оцениваются суммируя все их активы. Акции это актив. Отсюда и показатель. Он может быть ниже чуть ли не на половину, если цена акций упадёт и наоборот больше в 2 раза если вырастут

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Roman Khegay

Дмитрий
1

Фондовый рынок — это спекулятивное казино, а не базар. На базаре у продуктов есть ценность, а конечный покупатель платит за продукт. На фондовом рынке нет адекватной оценки, в нем есть субъективное понятие — цена акции, которое складывается исходя из спроса на эти акции.
Если женщина из статьи решит продавать свои акции, то цена на эти акции начнёт падать, предложение превысит спрос.
Вы правы в том, что есть шанс того, что акции найдут своего покупателя. Вот только найти они могут спустя 10 лет, по цене в 1 цент.

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Andreas Lapueros

Roman
1

Ну ты прав в плане фондового рынка. Но вообще говоря, все капиталы из списка Форбс "дутые" т.к. точно так же основываются на акциях. Да, у миллиардеров там может быть какое-то имущество, активы и т.п., но обычно они намного меньше чем сиюминутная стоимость акций их компаний

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greg chudnoff

Andreas
0

Стоимость активов в виде акций. Человек может продать все свои акции и заработать столько-то. На текущий момент. Что непонятно? )

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Leo Rialto

Roman
1

Давай ещё про пузырь расскажем. Надутый передутый.
Есть миллиард, есть миллиардер или миллиардерша, как сейчас любят говорить.
Все остальное: ваши рассуждения, абстракность оценки, приставка к ее возрасту трудно произносимая моим 29-летним языком, всё это от лукавого.

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greg chudnoff

Дмитрий
1

 Фондовый рынок это не базар

Правда? )) А в чем разница?

Ответить

Alexander Vashurin

10

1. Подаёшь на сексуальные домогательства к своему бывшему, отжимаешь бабос или бизнес.
2. Ищешь богатеньких инвесторов неамериканцев. Забираешь бабос, заставляет отказаться от доли.
3. ??
4. Профит! Ты селфмейд миллиардерша. Ура-ура!

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Дюша Метёлкин

9

Астрологи объявили неделю Bumble.

Поголовье женоненавистников в комментариях увеличится вдвое.

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Andreas Lapueros

Дюша
2

Ваще не женоненавистник и я даже не в курсе шо за Бамбл такой. Но сам факт что она таки использовала мужиков и тему секса для пиара и успеха - это как-то... Смешно и противно одновременно ))

Ответить

Leo Rialto

Andreas
1

Но работает, Карл!
Всё таки она вертится!

Ответить

Дюша Метёлкин

Andreas
1

Скажу очень крамольную мысль и готов понести за неё симметричный ответ в виде всеобщего осуждения.

Мне никогда не были противны женщины и секс.

Ответить

Aleksey Bobkov

6

никакая она оне селф мэйд, спекуляция и пиздинг идеи и ресурсов, а дальше закулисье и подковерные игры + sjw манипуляции

Ответить

Aleksey Bobkov

Aleksey
1

а бамбл херня со страшилами, хз у кого там что-то мэтчится

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Олег Ивахнов

Aleksey
1

Под селф мейд подразумевается, что не получил в наследство.

Ответить

Aleksey Bobkov

Олег
0

здесь еще хлеще

Ответить

greg chudnoff

Aleksey
0

 спекуляция и пиздинг идеи и ресурсов, а дальше закулисье и подковерные игры + sjw манипуляции

Так это обычно и делается, true ) А ты думал, состояния зарабатывают, пописывая нигилистическую херню в комментах VC?

Ответить

Газовый самолет

Aleksey
–1

Как говорится 'насосала' (с) 

Ответить

Belosototsky-Wozniak Victor

2

Фемки даже тут прут -

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Andreas Lapueros

2

Блин и вот уже хотел даже искренне порадоваться успеху нормального женского бизнеса, но вот и тут не обошлось без историй о домогательствах, на которых дама походу себе социальный (а позже и финансовый) капитал сколотила. Фу какая мерзость. И тут без "помощи" мужиков не обошлось. У меня уже даже начинают появляться сексистские мыслишки, ибо что-то не видно бизнесвумен которые реально self made были бы, и не использовали бы (так или иначе) мужиков для достижения своего успешного успеха

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Олег Ивахнов

0

31 год?

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Paul Denisevich

0

11 января или февраля? Они вроде только вчера на IPO вышли

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