Хёрд 31 год, её состояние оценивается в $1,5 млрд.

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Состояние Уитни Вулф Хёрд к концу 11 января достигло $1,5 млрд, пишет Forbes. Ей принадлежит 11,6% или 21,54 млн акций Bumble, которые стоят по $70,31.

Bumble провела IPO 11 января: на открытии торгов акции стоили $76, компания планировала продавать их по $43. Хёрд также стала самой молодой женщиной-генеральным директором, чья компания вышла на биржу в США.

Вулф Хёрд основала Bumble в 2014 году, после того, как ушла из Tinder и подала в суд на компанию за сексуальные домогательства. Она была одной из сооснователей компаний и утверждала, что её бывший босс и парень Джастин Матин присылал угрозы и лишил её титула соучредителя в Tinder.