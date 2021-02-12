Mail.ru Group внесёт в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платёжную систему VK Pay (которые останутся инструментами экосистемы группы). Доля компании в СП составит 40%.

В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%.

Другие акционеры, в числе которых Ant Group Джека Ма, РФПИ и «Мегафон», внесут деньги, активы или и то, и другое в финансовое и платёжное СП. Детали партнёры не раскрывают.