Финансы
Таня Боброва

Mail.ru Group, «Мегафон», РФПИ, Ant Group и USM создадут СП для развития платежей и финансовых услуг Статьи редакции

СП будут предоставлять цифровые платёжные решения и услуги для развития электронной коммерции.

Стороны подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового, рассказали vc.ru в Mail.ru Group.

  • Mail.ru Group внесёт в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платёжную систему VK Pay (которые останутся инструментами экосистемы группы). Доля компании в СП составит 40%.

  • В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%.

  • Холдинг USM Алишера Усманова и его партнёров внесёт в финансовое СП денежные средства и активы, в том числе 100% АСК «Ренессанс», 100% «Банка Раунд» и 100% «ИнПлат». Сумма инвестиций не уточняется.

  • Другие акционеры, в числе которых Ant Group Джека Ма, РФПИ и «Мегафон», внесут деньги, активы или и то, и другое в финансовое и платёжное СП. Детали партнёры не раскрывают.

Партнёры планируют закрыть сделку в 2021 году после выполнения ряда условий, в том числе получения одобрения третьих сторон. Каких именно, компания не раскрыла. После закрытия более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам.

  • В октябре 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что USM, Mail.ru Group, «Мегафон», РФПИ и AliPay создадут СП для развития финансовых услуг: тогда партнёры подписали рамочное соглашение. По данным издания, доля USM в СП составит 51,05%, AliPay — 30%, РФПИ — 7%, «Мегафона» — 6%, Mail.ru Group — 5,95%
  • В платёжном СП 40% получит Mail.ru Group, ещё 35% перейдёт к создаваемому финансовоему СП, AliPay получит 20%, а РФПИ — 5% напрямую, писала газета.
  • В 2019 году Mail.ru Group, Alibaba, РФПИ и «Мегафон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Russia.

#новость #mailrugroup #usm #мегафон #рфпи #antgroup

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Непонятно. Это уход из под всевидящего ока из за океана? Или очередная попытка заявить, что МЫ - это МЫ и немного Китай)))

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