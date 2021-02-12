Финансы
Рая Хачатрян

IDC: российский ИТ-рынок удержался на уровне 2019 года, хотя аналитики ожидали падения Статьи редакции

Крупные компании показали рост до 20%, а небольшие разработчики ПО пострадали от отмены многих госконтрактов.

  • Оценка основана на данных интеграторов и крупных поставщиков ПО, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию IDC. Компания все ещё ждёт данных от более мелких игроков, отметил на конференции компании Oracle вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш.
  • Весной 2020 года в IDC прогнозировали падение российского рынка сразу на 30%. Осенью аналитики всё ещё говорили о снижении, но уже на 8%, отмечает «Коммерсантъ».

  • По словам Фариша, в Европе в 2020 году состояние ИТ ухудшилось, потому что заказчики сокращали расходы на индустрию. В России, наоборот, продолжали инвестировать в эту сферу и видели в этом антикризисную стратегию.

  • Из-за пандемии компании вынуждены были сфокусироваться на цифровых проектах с краткосрочной отдачей инвестиций, отметил Фариш. В 2021 году уменьшится количество инвестиций в долгосрочные проекты, например, в технологии «интернета вещей» и робототехнику, ожидают в IDC.
  • Опрошенные «Коммерсантом» представители индустрии и эксперты в основном согласны с оценками IDC. Но рост инвестиций был в сфере хранения и управления данными, говорит глава NetApp в России и странах СНГ Татьяна Бочарникова.
  • По оценкам ABBYY и PwC, 94% компаний в России не сокращали свои расходы на ИТ в 2020 году, но многие изменили приоритеты: например, замедлился рост на проекты с длинным циклом внедрения, но вырос спрос на готовые решения, объясняют в ABBYY.
  • В 2020 году отрасль получила дополнительные льготы. Например, в январе 2021 года вступил в силу закон о налоговом маневре: налог на прибыль для компаний снизился с 20% до 3%, а страховые взносы — с 14% до 7,6%.

#новость #ит

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Bobo Momo

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Аналогичные санкциям против Хуавей (отключение от Гугл, запрет на сотрудничество, недопуск к технологиям) ждут и российский ИТ.

 это только дело времени, послушайте первую речь Байдена в Госдепе, например.

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Виктор Булов

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Байден любитель языком почесать, ничего не будет.

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