Финансы
Таня Боброва

WSJ: Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит Статьи редакции

В конце января акции GameStop и других взлетели на сотни процентов из-за пользователей, которые хотели «проучить» Уолл-стрит.

9 9 комментариев
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Отдел по борьбе с мошенничеством Минюста и прокуратура в Сан-Франциско запросили информацию о сделках с акциями у брокеров и интернет-компаний, замешанных в войне трейдеров с Reddit и Уолл-стрит. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В частности, речь идёт об онлайн-брокере Robinhood. Этот сервис частные инвесторы использовали, чтобы поднять акции GameStop, AMC и других, и нанести ущерб хедж-фондам, которые «топят» непопулярные компании, ставя на падение их бумаг. В конце января из-за наплыва пользователей Robinhood приостановил покупку акций, а инвесторы подали за это в суд на компанию.

По данным WSJ, помимо Минюста сделки изучает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Она начала предварительное расследование.

По словам одного из источников, комиссия хочет выяснить правомерность скоординированных действий пользователей Reddit, нацеленных на фьючерсы на серебро и крупнейший биржевой фонд, связанный с серебром, — iShares Silver Trust.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заинтересовалась расследованием «торговой войны», пишет WSJ. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей планирует провести слушания «по делу GameStop» 18 февраля, на них для дачи показаний пригласили гендиректора Reddit Стива Хаффмана.

В Минюсте, CFTC и Reddit отказались от комментарией. С BlackRock, которая управляет фондами iShares, изданию связаться не удалось.

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#новость #reddit #robinhood #gamestop

9 9 комментариев
7
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9 комментариев
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Denis Bystruev

15

Прекрасно!

Хедж-фонды виртуально продали на 140% акций GameStop больше, чем их существует в природе. Из-за чего, собственно, цена и взлетела до небес, когда пришли реальные покупатели.

Но расследовать будут не управляющих фондов, а этих покупателей.

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Nesterov Igor

Denis
0

ну а что вы ожидали, после 2008 года руководителей крупнейших банков, оставивших без дома миллионы людей, сделали руководителями и топами крунейших фин ведомств США и они там до сих пор сидят, своих не выдают

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Stepan Popov

9

Хэджфонды топят компании - норм.
Частные инвесторы потопили хэджфонды - нужно расследование.
Минюст:

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Andreas Lapueros

Stepan
0

Обратно стрелочка не поворачивается!

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Константин Полухтин

7

Рынок, конечно, свободный и открытый, но для кого-то он всё-таки свободнее.

Ответить

Airat Kafman

5

Нетфликс снимет сериал/фильм быстрее, чем они закончат разбирательство.

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Канищев Максим

2

Вся суть биржи отражена в этом посте. Частный инвестор всегда будет проигравшей стороной.

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Критический кубок

0

Пора переходить на децентрализованную биржу BitShares! кек

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Виктор Булов

0

Твиты Маска пусть расследуют

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