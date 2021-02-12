В конце января акции GameStop и других взлетели на сотни процентов из-за пользователей, которые хотели «проучить» Уолл-стрит.

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Отдел по борьбе с мошенничеством Минюста и прокуратура в Сан-Франциско запросили информацию о сделках с акциями у брокеров и интернет-компаний, замешанных в войне трейдеров с Reddit и Уолл-стрит. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

В частности, речь идёт об онлайн-брокере Robinhood. Этот сервис частные инвесторы использовали, чтобы поднять акции GameStop, AMC и других, и нанести ущерб хедж-фондам, которые «топят» непопулярные компании, ставя на падение их бумаг. В конце января из-за наплыва пользователей Robinhood приостановил покупку акций, а инвесторы подали за это в суд на компанию.

По данным WSJ, помимо Минюста сделки изучает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Она начала предварительное расследование.

По словам одного из источников, комиссия хочет выяснить правомерность скоординированных действий пользователей Reddit, нацеленных на фьючерсы на серебро и крупнейший биржевой фонд, связанный с серебром, — iShares Silver Trust.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заинтересовалась расследованием «торговой войны», пишет WSJ. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей планирует провести слушания «по делу GameStop» 18 февраля, на них для дачи показаний пригласили гендиректора Reddit Стива Хаффмана.