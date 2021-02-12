«Точка» и United Investors предложили стартапам инвестиции и возможность протестировать продукт на клиентах банка Статьи редакции
Их получат победители Pitch Day, который пройдёт в марте.
- «Точка» и клуб инвесторов United Investors ищут продукты, которые банк будет бесплатно продвигать на свою аудиторию из 400 тысяч бизнес-клиентов, сообщил сооснователь United Investors Александр Горный. В «Точке» сообщили vc.ru, что заявляли об инвестициях и возможности тестировать продукт на базе банка.
- В первую очередь компании рассмотрят стартапы в сфере b2b SaaS, финтеха, маркетинговых и рекламных технологий, ИИ и больших данных. Конкретного числа победителей нет — «возьмём все хорошие и ни одного плохого», рассказал Горный vc.ru. Он добавил, что для него 3-5 проектов — это хороший результат, а больше 10 — «замечательный», но цифры примерные.
- Продвижение получат только уже готовые проекты, у которых есть клиенты. Идеи, прототипы и планы не подходят, пишет Горный в посте.
- Кроме рекламной поддержки некоторые проекты получат инвестиции — их общая сумма 150 млн рублей. Презентация пройдёт 19 марта, заявку нужно подать на сайте банка до 26 февраля.
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0
7 комментариев
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0
UNITED INVESTORS это же движ Аркадия Морейниса?
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4
Он самый. Известный тем, что продал Price.ru. Но, было это лет дцать назад, с тех пор учит стартаперов жизни, но своих успехов пока нема.
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–1
Продвижение получат только уже готовые проекты, у которых есть клиенты. Идеи, прототипы и планы не подходят
Направил заявку: продукт есть, клиенты есть, отзывы есть.
Ответа на заявку нет.
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