Финансы
Рая Хачатрян

«Точка» и United Investors предложили стартапам инвестиции и возможность протестировать продукт на клиентах банка Статьи редакции

Их получат победители Pitch Day, который пройдёт в марте.

  • «Точка» и клуб инвесторов United Investors ищут продукты, которые банк будет бесплатно продвигать на свою аудиторию из 400 тысяч бизнес-клиентов, сообщил сооснователь United Investors Александр Горный. В «Точке» сообщили vc.ru, что заявляли об инвестициях и возможности тестировать продукт на базе банка.
  • В первую очередь компании рассмотрят стартапы в сфере b2b SaaS, финтеха, маркетинговых и рекламных технологий, ИИ и больших данных. Конкретного числа победителей нет — «возьмём все хорошие и ни одного плохого», рассказал Горный vc.ru. Он добавил, что для него 3-5 проектов — это хороший результат, а больше 10 — «замечательный», но цифры примерные.
  • Продвижение получат только уже готовые проекты, у которых есть клиенты. Идеи, прототипы и планы не подходят, пишет Горный в посте.
  • Кроме рекламной поддержки некоторые проекты получат инвестиции — их общая сумма 150 млн рублей. Презентация пройдёт 19 марта, заявку нужно подать на сайте банка до 26 февраля.

#новость #точка #unitedinvestors

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7 7 комментариев
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7 комментариев
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Константин Полухтин

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UNITED INVESTORS это же движ Аркадия Морейниса?

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Сергей А

Константин
4

Он самый. Известный тем, что продал Price.ru. Но, было это лет дцать назад, с тех пор учит стартаперов жизни, но своих успехов пока нема.

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Егор Зотов

Константин
0

да

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Роман Александров

0

Видео питчинга

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Борис Васильев

–1

Продвижение получат только уже готовые проекты, у которых есть клиенты. Идеи, прототипы и планы не подходят

Направил заявку: продукт есть, клиенты есть, отзывы есть.
Ответа на заявку нет.

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Точка

Борис
0

Мы собираем заявки до 26 февраля. Дальше нам нужно три недели, чтобы посмотреть презентации. С теми, кто нам понравился, свяжемся и пообщаемся вживую.

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Борис Васильев

Точка
0

Спасибо за внимание, ждём.

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